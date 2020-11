کوالکام ماه آینده در تاریخ ۱ دسامبر (۱۱ آذر) از جدیدترین تراشه‌ی پرچم‌دار خود به نام اسنپ‌دراگون ۸۷۵ رونمایی می‌کند. حالا یکی از افشاگران معروف چینی مشخصات این تراشه را لو داده است.

به گفته‌ی این افشاگر، اسنپ‌دراگون ۸۷۵ از یک هسته Cortex-X1 با سرعت ۲.۸۴ گیگاهرتز، ۳ هسته Cortex-A78 با سرعت ۲.۴۲ گیگاهرتز و ۴ هسته Cortex-A55 با سرعت ۱.۸ گیگاهرتز بهره می‌برد.

همانطور که انتظار داشتیم، این تراشه مبتنی بر فناوری ساخت ۵ نانومتری است و Adreno 660 هم به‌عنوان پردازنده گرافیکی آن انجام وظیفه می‌کند. همچنین باید به بهبود پهنای باند حافظه کش و مموری تراشه‌ی موردنظر اشاره کنیم. این افشاگر اعلام کرده که اگرچه اسنپ‌دراگون ۸۷۵ از نظر عملکردی حرف زیادی برای گفتن دارد، اما کوالکام این بار بیشتر بر روی بهبود مصرف انرژی تمرکز کرده است.

شرکت Arm ماه‌ها قبل از معماری هسته‌های Cortex-X1 و Cortex-A78 رونمایی کرد. در همان زمان، این کمپانی اعلام کرد که Cortex-A78 نسبت به A77 قادر به ارائه‌ی ۲۰ درصد عملکرد بهتری است. در این میان، Cortex-X1 اهمیت و توان بسیار بیشتری دارد و می‌تواند فاصله‌ی بین تراشه‌ی پرچم‌دار کوالکام و اپل را بیش از پیش کاهش دهد.

مودم X60 هم ماه‌ها قبل توسط کوالکام معرفی شد که انتظار می‌رود اسنپ‌دراگون ۸۷۵ همراه با این مودم در گوشی‌های پرچم‌دار اندرویدی قرار بگیرد. اما هنوز معلوم نیست که آیا این مودم به صورت یکپارچه ارائه می‌شود یا نه که در صورت یکپارچه بودن، معمولا چنین مشخصه‌ای منجر به بهبود مصرف انرژی می‌شود.

اسنپدراگون ۸۷۵ با اختلاف زیادی کرین ۹۰۰۰ را پشت سر گذاشت

