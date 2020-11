نمونه آزمایشی سرفیس پرو ۸ در فروشگاه eBay مشاهده شد

معمولا پس از معرفی یک محصول، ممکن است نمونه‌‌های اولیه و آزمایشی آن‌ در فروشگاه eBay دیده شوند، اما این‌بار وب‌سایت ویندوز سنترال از درج آگهی فروش نمونه آزمایشی سرفیس پرو ۸ در وب‌سایت این فروشگاه آنلاین خبر داده است.

براساس مشخصات منتشر شده در eBay، ظاهرا مدل مذکور یک نسخه رده بالا از سرفیس پرو ۸ است که به پردازنده Core i7-1165G7، حافظه رم ۳۲ گیگابایتی و حافظه داخلی یک ترابایتی از نوع SSD مجهز است. لازم به ذکر است که قوی‌ترین سرفیس پرو موجود در بازار تنها به ‍۱۶ گیگابایت حافظه رم مجهز است.

این نمونه اولیه که به یک Type Cover آبی هم مجهز است، ۱۳۰۰ دلار قیمت‌گذاری شده است. مدل مذکور یک تبلت ۱۲.۳ اینچی است و در مشخصات آن عناوین «کارکرده» و «به‌خوبی کار می‌کند» دیده شده است.

تصویر منتشر شده به همراه مشخصات، از شباهت دقیق سرفیس پرو ۸ با سرفیس پرو ۷ حکایت دارد. این در حالی است که گفته می‌شد مایکروسافت قصد دارد سرفیس پرو ۸ را با طراحی جدیدی معرفی کند که حاشیه‌های اطراف نمایشگر در آن کاهش یافته، اما ظاهرا باز هم باید این ظاهر تکراری را که سال‌هاست از آن استفاده می‌شود تحمل کنیم.

در توضیحات ثبت شده برای این محصول موارد دیگری هم ذکر شده است، مانند اینکه این مدل یک نسخه آزمایشی است و به نسل یازدهم پردازنده Core i7 اینتل مجهز شده و حافظه SSD آن ساخت شرکت سامسونگ است. همچنین اعلام شده که با وجود عملکرد بی‌نقص این محصول، بهتر است قبل از ریست کردن از آن بک‌آپ گرفته شود، در غیر این‌صورت آنلاین نخواهد شد.

انتظار می‌رود مایکروسافت در بهار پیش رو از سرفیس پرو ۸ رونمایی کند. اما آن‌ دسته از طرفداران خانواده سرفیس که به ظاهر تکراری و خسته کننده سرفیس پرو جدید اعتراض دارند، می‌توانند به سرفیس پرو X هم نگاهی داشته باشند.

این تبلت که از یک نمایشگر بزرگ و بی‌حاشیه بهره می‌گیرد، به دو درگاه USB-C مجهز شده است و برخلاف سرفیس پرو ۷ (و به احتمال زیاد سرفیس پرو ۸)، تمامی مدل‌های سرفیس پرو X از شبکه ۴G LTE پشتیبانی می‌کنند.

