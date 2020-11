سرعت شارژ گوشی‌ها در چند سال اخیر به طور فزاینده‌ای بیشتر شده و از ۳۰ و ۴۰ وات در سال ۲۰۱۸ به ۶۵ و حتی ۱۲۰ وات در ۱۲ ماه گذشته رسیده است. حالا یکی از افشاگران چینی اعلام کرده که در آینده‌ی نزدیک خبری از معرفی شیائومی می میکس ۴ نخواهد بود اما این شرکت مشغول ساخت گوشی‌های مبتنی بر سرعت شارژ بیش از ۲۰۰ واتی و گوشی‌های تاشو و همچنین گوشی‌های دارای دوربین زیر نمایشگر است.

در همین زمینه می‌توانیم به شیائومی می ۱۰ اولترا اشاره کنیم که از شارژ ۱۲۰ واتی پشتیبانی می‌کند و باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی این گوشی در عرض ۲۱ دقیقه به طور کامل شارژ می‌شود. البته طی بررسی‌های انجام شده، گوشی موردنظر حین فرایند شارژ تا حد قابل توجهی داغ می‌شود. همانطور که احتمالا می‌دانید، گرمای زیاد منجر به افزایش سرعت فرسودگی باتری می‌شود.

با توجه به اینکه شارژ ۱۲۰ واتی گرمای بسیار زیادی تولید می‌کند، احتمالا پشتیبانی گوشی‌های جدید از شارژ ۲۰۰ واتی ایده‌ی چندان مناسبی محسوب نمی‌شود زیرا بدون شک این افزایش سرعت منجر به تولید گرمای بیشتری می‌شود. بنابراین امیدواریم شرکت‌ها قبل از حرکت به سمت افزایش بیش از پیش سرعت شارژ، فناوری‌های شارژ فعلی را بهینه‌تر کنند تا باتری گوشی‌ها با مشکل فرسایش زودتر از انتظار مواجه نشوند.

همانطور که گفتیم، این افشاگر اعلام کرده که شیائومی سال آینده از گوشی‌های دارای دوربین زیر نمایشگر و گوشی‌های تاشو رونمایی می‌کند. در مورد دوربین زیر نمایشگر که مدیران این شرکت مدت‌ها قبل چنین خبری را اعلام کرده‌اند و همچنین این شرکت ویدیوهایی از گوشی تاشو خود منتشر کرده که ظاهرا سال آینده بالاخره اولین گوشی تاشو شیائومی معرفی خواهد شد. شیائومی روی هم رفته به عرضه‌ی گوشی‌های جذاب با قیمت مناسب شهرت دارد و بنابراین امیدواریم در مورد گوشی‌های تاشو هم چنین رویکردی اتخاذ شود.

