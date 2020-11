طبق اطلاعات منتشر شده از سوی موسسه‌ی آی‌جی‌دی (IDG، گروه بین‌المللی داده) در فصل سوم سال جاری، آمار فروش گوشی‌های هوشمند برای شرکت‌های بزرگ بسیار رضایت‌بخش بوده. در صدر همه‌ی آن‌ها مانند چند سال اخیر سامسونگ قرار گرفت با فروش ۸۰.۴ میلیون گوشی، در رده‌ی دوم هواوی با اختلاف حدودا ۳۰ میلیونی (۵۱.۹ میلیون دستگاه) و در رده‌ی سوم هم شیائومی با فروش ۴۶.۵ میلیون گوشی قرار گرفتند. رتبه‌های چهارم و پنجم نیز به ترتیب با ۴۱.۶ میلیون و ۳۱.۵ میلیون به اپل و ویوو رسید.

اما اطلاعات منتشر شده از سوی موسسه‌ی آی‌جی‌دی در رابطه با آمار فروش گوشی‌های هوشمند شرکت‌هایی که در رده‌ی ششم به بعد قرار گرفتند را پوشش نمی‌دهد. در واقع همه‌ی این شرکت‌ها زیرمجموعه‌ی دسته‌ی «دیگر شرکت‌ها» قرار گرفتند و عملکرد آن‌ها به صورت مجزا مورد بررسی قرار نگرفت.

با این حال موسسه‌ی اومدیا (Omdia)، آمار فروش گوشی‌های هوشمند در فصل سوم سال جاری را منتشر کرده که علاوه بر ۵ شرکت برتر، شرکت‌های دیگر تا رتبه‌ی دهم را نیز شامل می‌شود. این آمار می‌تواند برای آن دسته از کاربرانی که برند محصول مورد نظر آن‌ها در جمع ۵ برند برتر حضور ندارد، تا حدودی جالب و مفید باشد.

اما نکته‌ی جالب در رابطه با رتبه‌های شش تا ده، حضور موتورولا و ال جی در رده‌های هشتم و نهم بود. این دو شرکت در زمان‌های گذشته از پرطرفدارترین برندها در بین کاربران بودند اما به مرور زمان و با پیشرفت دیگر شرکت‌ها، از میزان محبوبیت آن‌ها کاسته شده تا جایی که اکنون در بین ۵ شرکت برتر هم دیده نمی‌شوند. اما پتانسیل چنین شرکت‌هایی برای بازگشت همیشه بالاست.

به گزارش اومدیا، آمار فروش گوشی‌های هوشمند سامسونگ در بازه‌ی زمانی یاد شده به ۸۱.۲ میلیون دستگاه رسید تا بدین ترتیب ۲۳ درصد از سهم بازار را در اختیار داشته باشد. این میزان به نسبت فصل قبل، حدودا ۵۰ درصد و به نسبت بازه‌ی زمانی مشابه در سال گذشته، ۴ درصد افزایش داشته.

در رده‌ی دوم، شرکتی را شاهد هستیم که این روزها به شدت با تحریم‌های سخت دولت آمریکا مشغول دست و پنجه نرم کردن است. هواوی علی‌رغم فشارهای زیاد، توانسته سهم خود را از بازار به ۱۵ درصد برساند. در این بازه‌ی زمانی، ۵۱.۹ میلیون گوشی با نام این شرکت به فروش رفت که به نسبت سال گذشته، ۲۲.۳ درصد کاهش داشته چرا که فعالیت‌های بین المللی این شرکت شدیدا تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفت.

در رده‌ی سوم، شیائومی قرار دارد که به‌تازگی توانسته اپل را برای رسیدن به این رتبه از پیش رو بردارد. غول چینی توانست در فصل سوم سال ۲۰۲۰ با ۵۴ درصد رشد به نسبت فصل قبل، حدودا ۴۴.۵ میلیون گوشی به فروش برساند که آن را بالاتر از اپل با ۴۱.۵ میلیون فروش قرار می‌دهد. هر دو شرکت نیز حدودا ۱۲ درصد از سهم بازار را در اختیار دارند.

در نهایت هم می‌رسیم به شرکت ویوو که توانسته آهسته و پیوسته با عرضه‌ی گوشی‌های قدرتمند، ارزان‌قیمت و با کیفیت، خود را به رده‌ی پنجم بهترین‌ها برساند. این شرکت چینی توانست در فصل سوم امسال حدودا ۳۰ میلیون گوشی هوشمند بفروشد که معادل ۸ درصد سهم بازار است.

شاید عجیب باشد که ویوو را تنها یک پله عقب‌تر از اپل می‌بینیم اما باید این نکته را نیز به خاطر داشته باشیم که آیفون‌های سری ۱۲ به خاطر شیوع ویروس کرونا، با تاخیر یک ماهه راهی بازار شدند و جالب است بدانید دو مدل مینی و پرو مکس هنوز رسما وارد بازار نشده‌اند. بنابراین انتظار می‌رود این آمار در فصل چهارم، تغییرات زیادی را به خود ببیند.

اوپو در این آمار رتبه‌ی ششم را کسب کرد و توانست با فروش ۲۸ میلیون گوشی تا پایان ماه سپتامبر، مانند ویوو، ۸ درصد سهم بازار را در اختیار بگیرد. در رده‌ی هفتم، بار دیگر یک شرکت چینی (ریلمی) را شاهد هستیم که توانسته با فروش ۱۴.۵ میلیون گوشی هوشمند، سهمی ۴ درصدی از بازار داشته باشد.

شاید به خودی خود، این درصد بسیار کم باشد اما جالب است بدانید پیشرفت این شرکت به نسبت فصل گذشته، عدد خیره‌کننده‌ی ۲۴۹ درصد بوده. همچنین ریلمی در مقایسه با بازه‌ی زمانی مشابه در سال گذشته هم حدودا ۴۳ درصد رشد داشته و این خبر بسیار خوبی برای این شرکت است.

در رتبه‌ی هشتم، موتورولا قرار می‌گیرد. این شرکت توانسته در بازه‌ی زمانی یاد شده، ۱۰.۵ میلیون گوشی به فروش برساند و سه درصد از سهم بازار را در اختیار داشته باشد. همچنین فروش گوشی‌های موتورولا به نسبت فصل قبل، ۴۱ درصد رشد داشته.

بعد از موتورولا، ال جی با سهم ۳ درصدی از بازار قرار می‌گیرد که توانسته ۹.۳ میلیون گوشی بفروشد و به نسبت فصل قبل، رشدی ۳۸ درصدی داشته باشد. در نهایت هم می‌رسیم به تکنو که با فروش ۶.۷ میلیون گوشی و سهم ۲ درصدی از بازار، در رتبه‌ی دهم قرار گرفت.

در بین تمام شرکت‌هایی که رشد چشم‌گیری هم به نسبت قبل داشته‌اند، موتورولا و ال جی هرچند با رشد کم اما بیشتر به چشم می‌آیند. این دو شرکت از باسابقه‌ترین و بهترین شرکت‌های فعال در زمینه‌ی ساخت گوشی‌های هوشمند هستند و اگر در مسیر درستی قدم بگذارند، قطعا می‌توانند خود را به جمع برترین‌ها برسانند.

مثلا موتورولا در سال ۲۰۰۹ با عرضه‌ی موتورولا دروید توانست کاربران را به سوی خود جذب کند. اما چند سال بعد، این شرکت بزرگ از مسیر موفقیت خارج شد و هیچگاه نتوانست آنطور که باید در بازار بدرخشد. با این حال طی سال‌های اخیر شاهد عرضه‌ی میان‌رده‌های بسیار خوب از این شرکت بودیم که توانستند بار دیگر نام آن را سر زبان‌ها بیاندازند.

امسال هم موتورولا اج پلاس ۵G به عنوان پرچم‌دار موتورولا با قیمت رقابتی و قابلیت‌های فراوان راهی بازار شد تا این شرکت بتواند در برابر رقبا حرفی برای گفتن داشته باشد. نتیجه‌ی این اقدامات درست هم رشد تدریجی موتورولا است که اکنون شاهد آن هستیم.

در رابطه با ال جی پیش‌تر توضیحاتی داده بودیم. غول کره‌ای طی سال‌های گذشته محصولات کم‌نظیری را راهی بازار کرد اما بعد از یکی دو تجربه‌ی ناموفق با پرچم‌داران سری G، هیچگاه نتوانست به شهرت قبلی خود بازگردد. از طرفی ضعف در بخش نرم‌افزار و بروزرسانی‌های نامنظم، تمایل کاربران را به خرید محصولات ال جی کاهش داد تا جایی که کمتر کسی گوشی‌های این شرکت را به نماینده‌های دیگر شرکت‌ها ترجیح می‌دهد.

با این حال طی یکی دو سال گذشته، غول کره‌ای توانست با محصولات مقرون به صرفه از سری Q، گوشی زیبای ال جی ولوت، ال جی وینگ با طراحی نوآورانه و محصولاتی از این دست، تا حدودی اعتماد کاربران را جلب کند. بدین ترتیب شاهد بهبود آمار فروش آن به نسبت گذشته هستیم.

مسلما با توجه به اعتبار و کیفیت ال جی و موتورولا و همچنین شناختی که کاربران به آن‌ها دارند، اگر چند نقطه ضعف اساسی در محصولات این دو شرکت حل شود، قطعا در جدول بهترین شرکت‌های سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند، شاهد حضور شرکت‌های نام‌آشناتری خواهیم بود.

