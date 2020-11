۷ محصولی که انتظار داریم در رویداد One More Thing اپل رونمایی شوند

بالاخره همان‌طور که انتظار می‌رفت اپل دعوتنامه‌ی مراسم ماه نوامبر (آبان ماه) را منتشر کرد. همان‌گونه که دیدیم اپل در پوستر مربوط به این رویداد از عبارت معروف One More Thing استفاده کرده است که عبارتی است که بار‌ها در مراسم‌هایی رونمایی این شرکت از زمان استیو جابز تاکنون شاهد استفاده از آن برای رونمایی از محصولات خاصی بوده‌ایم.

البته بعضی‌ها هم عقیده دارند که شاید استفاده از عبارت معروف One More Thing از نظر اپل اشاره به این موضوع داشته باشد که این سومین رویداد برگزار شده توسط اپل در چند ماه اخیر است. در ماه شهریور بود که اپل با برگزاری رویداد آنلاین Time Flies از آیپد ایر جدید با طراحی شبیه به آیپد پرو، اپل واچ سری ۶ و اپل واچ SE رونمایی کرد.

بعد از این رویداد و در ماه گذشته شاهد برگزاری رویدادی به نام Hi, Speed توسط اپل بودیم که این شرکت در آن در کنار رونمایی از اسپیکر هوشمند هوم‌پاد مینی از تلفن‌های همراه آیفون ۱۲، آیفون ۱۲ مینی، آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس رونمایی کرد.

اطلاعاتی که تاکنون در رابطه با رویداد هفته‌ی آینده منتشر شده‌اند نشان می‌دهند که به احتمال زیاد تمرکز اصلی این مراسم بر روی معرفی اولین‌ مک‌های با پردازنده‌ی اپل سیلیکون خواهد بود. با این وجود، انتظار داریم که اپل در کنار رونمایی از این مک‌های جدید، از محصول‌هایی دیگری هم رونمایی کند.

با توجه به اینکه در ماه‌های قبل اپل از دستگاه‌هایی مانند نسل جدید آیفون‌ها، آیپد ایر، اپل واچ و هوم‌پاد مینی رونمایی کرده است. انتظار می‌رود که محصولات در نظر گرفته شده برای این رویداد جدید هم به دو یا سه محصول جدید، همانند رویداد‌های آنلاین گذشته‌، محدود باشند.

با توجه به این موضوع در این مقاله قصد داریم به محصولاتی بپردازیم که احتمالا اپل در این رویداد جدید از آن‌ها رونمایی خواهد کرد.

۱. مک با پردازنده‌ی اپل سیلیکون

احتمال رونمایی: تقریبا قطعی.

در رویداد WWDC 2020 اپل به تمامی توسعه‌دهندگان اعلام کرد که آن‌ها قصد دارند پردازنده‌های اینتل را که هم اکنون شاهد استفاده از آ‌ن‌ها در کامپیوتر‌های مک هستیم را با پردازنده‌های ساخت خود اپل به نام اپل سیلیکون جایگزین کنند. اپل در آن رویداد اعلام کرد که آن‌ها قصد دارند این تغییر پردازنده‌ها را طی دو سال به طور کامل انجام دهند. اپل همچنین اعلام کرده است که از اولین مک‌های مجهز به پردازنده‌های اپل سیلیکون تا قبل از پایان سال ۲۰۲۰ رونمایی ‌می‌کند.

از بین تمامی دستگاه‌های موجود در این مقاله مک‌های مجهز به پردازنده‌ی اپل سیلیکون تنها دستگاه‌هایی هستند که رونمایی از آن‌ها توسط خود اپل تأیید شده است. با توجه به این که غول دنیای تکنولوژی اعلام کرده است که تا قبل از پایان سال ۲۰۲۰ شاهد رونمایی از مک‌های دارای پردازنده‌ی اپل سیلیکون خواهیم بود، انتظار داریم که این مک‌ها‌ی جدید محصولات اصلی باشند که اپل در این رویداد آنلاین از آن‌ها رونمایی خواهد کرد. به‌تازگی اطلاعات مختلفی هم در رابطه با تأیید این موضوع منتشر شده‌اند.

به عنوان نمونه یکی از افشاگران معروف محصولات اپل به نام Jon Prosser در رابطه با رویداد One More Thing اپل گفته است که تمرکز اصلی این رویداد بر روی مک‌های با پردازنده‌ی جدید خواهد بود. بلومبرگ همچنین با منتشر کردن گزارشی در گذشته مدعی شده‌ بود که اولین مک مجهز به پردازنده‌ی اپل سیلیکون در ماه نوامبر (آبان ماه) رونمایی خواهد شد که با تاریخ برگزاری رویداد جدید اپل مطابقت دارد. آن‌ها همچنین گفته‌اند که اپل قصد دارد این مک‌های جدید را در کنار مک‌های دارای پردازنده‌های اینتل به بازار عرضه کند.

شایعه‌های منتشر شده نشان می‌دهند که به احتمال زیاد اولین مک مجهز به پردازنده‌ی اپل سیلیکون مک بوک ۱۲ اینچی یا نوعی از مک بوک پرو خواهد بود. این شایعه‌ها همچنین مدعی شده‌اند که گویا این مک جدید در حدود ۱ کیلوگرم وزن خواهد داشت و در آن از پردازنده‌ی A14X همراه با واحد گرافیکی خاصی استفاده شده است. بهره‌مندی از پورت USB-C و عمر باتری ۱۵ تا ۲۰ ساعت از دیگر مشخصات احتمالی این مک جدید هستند.

تحلیل‌گر با سابقه‌ی محصولات اپل، مینگ چی کو، هم بار‌ها اطلاعاتی را در رابطه با مک‌های دارای پردازنده‌ی اپل سیلیکون منتشر کرده است. او در ماه جولای (تیر ماه) گفته بود که اولین مک‌هایی که اپل در آن‌ها از پردازنده‌های جدید اپل سیلیکون استفاده خواهد کرد مک بوک پرو ۱۳ اینچی و مک بوک ایر هستند و این مک‌ها احتمالا در سه ماه چهارم سال ۲۰۲۰ یا سه ماه اول سال ۲۰۲۱ رونمایی خواهند شد. او همچنین گفته بود که مدتی بعد از این مک‌‌ها، اپل قصد دارد از یک مک بوک پرو با طراحی جدید و نمایشگر ۱۴ اینچی و یک مک بوک پرو ۱۶ اینچی مجهز به این پردازنده‌های جدید رونمایی کند.

در نهایت تنها می‌توان گفت که زمان رونمایی از مک‌های دارای پردازنده‌ی جدید اپل سیلیکون نزدیک است و احتمالا تا پایان امسال شاهد رونمایی از آن‌ها خواهیم بود. به طور حتم صبر کردن تا روز رویداد آنلاین جدید اپل همه‌ چیز را در رابطه با این مک بوک‌ها روشن خواهد کرد.

مک بوک ایر جدید با پردازنده‌ی ۸ هسته‌ای اپل سیلیکون احتمالا ۷۹۹ دلار خواهد بود

۲. نسخه‌ی نهایی سیستم عامل macOS Big Sur

احتمال رونمایی: بسیار زیاد.

به احتمال زیاد یکی از اصلی‌ترین چیز‌هایی که اپل قصد دارد تا پایان سال آن را عرضه کند نسخه‌ی نهایی سیستم عامل macOS Big Sur است. اپل نسخه‌ی نهایی تمامی سیستم عامل‌های دیگر مانند iOS 14، iPadOS 14، tvOS 14 و watchOS 7 را در شهریور ماه و چند روز بعد از رویداد Time Flies منتشر کرد. با توجه به این موضوع، فاصله‌ی زمان زیادی میان عرضه‌ی نسخه‌ی نهایی سیستم عامل macOS Big Sur با سیستم عامل‌های دیگر اپل به وجود آمده است.

هم اکنون نسخه‌‌های بتای سیستم عامل macOS Big Sur برای بررسی عملکرد این نسخه‌ی جدید از سیستم عامل macOS منتشر شده‌اند. با توجه به ارتباط نسخه‌ی نهایی از سیستم عامل macOS Big Sur با مک دارای پردازنده‌ی اپل سیلیکون، منطقی است که اپل این نسخه‌ی نهایی را هم در رویدادی که تمرکز اصلی آن بر روی رونمایی از این نوع مک‌ها است، عرضه کند.

اپل در این نسخه از سیستم عامل macOS تغییراتی را در رابط کاربری آن ایجاد کرده است. به عنوان نمونه در این نسخه شاهد رخ دادن برخی تغییرات در اپ سافاری و Messages هستیم. این نسخه‌ی جدید از سیستم عامل macOS می‌تواند هم توسط مک‌های دارای پردازنده‌های اینتل و هم مک‌های جدید مجهز به پردازنده‌های ARM اپل به نام اپل سیلیکون مورد استفاده قرار گیرد.

در نهایت مطمئن هستیم که اپل به‌زودی این نسخه از سیستم عامل macOS را منتشر خواهد کرد. با توجه به این موضوع که انجام این کار توسط اپل به طور معمول در همین ماه‌های سال صورت می‌گیرد، می‌توانیم بگوییم که عرضه‌ی نسخه‌ی نهایی از سیستم عامل macOS Big Sur نزدیک است.

۳. «ایرتگز» (AirTags)

احتمال رونمایی: زیاد.

یکی دیگر از وسیله‌هایی که انتظار داریم اپل بالاخره در این رویداد از آن رونمایی کند «ایرتگز» (AirTags) است. کاربرد این وسیله به این صورت است که شما می‌توانید آن را به وسایل مختلفی متصل کنید و در زمان گم شدن آن وسیله از مکان آن با استفاده از آیفونتان اطلاع پیدا کنید. در واقع با استفاده از این وسیله می‌توانید لوازمی را با استفاده از اپ Find My پیدا کنید که توسط اپل تولید نشده‌اند.

اطلاعات منتشر شده در رابطه با این وسیله نشان می‌دهند که به احتمال زیاد کاربران در هنگام استفاده از آن می‌تواند با استفاده از اپ Find My از موقعیت مکانی لوازم گم شده‌ی خود مطلع شوند. شایعه‌های دیگری هم در این رابطه وجود دارند که می‌گویند اپل برای مکان‌یابی دقیق وسیله‌ی گم شده از قابلیت واقعیت افزوده‌ی دستگاه‌هایش استفاده خواهد کرد.

این اطلاعات همچنین نشان می‌دهند که در این وسیله‌ی دایره‌ای شکل از فناوری ارتباطی بلوتوث و Ultra-Wideband برای ردیابی استفاده شده است. با توجه به این موضوع، اگر وسیله‌ی متصل به ایرتگز اپل در یک مکان عمومی گم شود، ایرتگز قادر خواهد بود که با ارتباط برقرار کردن با آیفون‌های وجود در آن مکان، محل خود را از طریق آیکلود به صاحبش نشان دهد.

عکس‌ها و رند‌ر‌های منتشر شده از این وسیله نشان می‌دهند که ایرتگز اپل دارای شکلی دایره‌ای است و در قسمت پشتی آن از فلز استفاده شده است. به احتمال زیاد اپل این وسیله را به گونه‌ای طراحی کرده است تا کاربران بتوانند به راحتی آن را به لوازم مختلفی مانند دسته کلید متصل کنند.

البته اطلاعاتی در ۹ اکتبر (۱۸ مهر) منتشر شدند که نشان می‌دهند اپل قصد دارد از این وسیله در سال ۲۰۲۱ رونمایی کند. با توجه به این موضوع، این احتمال هم وجود دارد که در رویداد هفته‌ی آینده شاهد رونمایی از این وسیله نباشیم. البته باید گفت که رونمایی از این وسیله تا قبل از تعطیلات سال نو در مقایسه با سال بعد برای اپل منطقی‌تر است. در نهایت انتظار داریم که اپل ایرتگز را با قیمت بالاتری در مقایسه با دستگاه‌های مشابه عرضه کند.

ایرتگز اپل احتمالا به‌زودی در دو اندازه رونمایی خواهد شد

۴. ایرپادز استودیو

احتمال رونمایی: متوسط.

به نظر می‌رسد که اپل قصد دارد از هدفون روگوشی مخصوص خود به نام ایرپادز استودیو رونمایی کند. اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که اپل در این هدفون روگوشی از تمامی قابلیت‌های ایرپادز پرو خودش استفاده کرده است. با توجه به این موضوع، انتظار داریم که این هدفون پرمیوم دارای قابلیت حذف نویز به صورت فعال و کیفیت پخش بسیار بالایی باشد.

به طور حتم رونمایی از این هدفون روگوشی توسط اپل باعث خواهد شد که این شرکت در کنار ایرپادز‌های خودش که در هنگام استفاده در گوش قرار می‌گیرند، سهمی را هم در بازار‌ هدفون‌های روگوشی به خودش اختصاص دهد.

با توجه به استفاده‌ی احتمالی اپل از چیپست H1 در این هدفون انتظار داریم که این هدفون از فعال شدن دستیار صوتی اپل با استفاده از گفتن عبارت Hey Siri پشتیبانی کند و از فناوری ارتباطی قدرتمندی برخوردار باشد. دیگر شایعه‌های منتشر شده نشان می‌دهند که اپل در این هدفون از سنسور‌هایی دیگری هم مانند سنسور مجاورت استفاده کرده است تا این هدفون در هنگام استفاده متوجه شود که کاربران این هدفون را بر روی گوش قرار داده‌اند یا که آن را به دور گردن خود انداخته‌اند.

همچنین انتظار داریم که این هدفون با توجه به سنسور‌های قرارگرفته در آن در هنگام استفاده به صورت خودکار گوش راست و چپ را تشخیص دهد و با توجه به این موضوع اقدام به پخش آهنگ کند. به احتمال زیاد اپل در این هدفون از چیپست U1 هم استفاده خواهد کرد. استفاده از این چیپست همچنین باعث می‌شود که بتوان در صورت گم شدن این هدفون آن را با استفاده از اپ Find My آیفون پیدا کرد.

با توجه به اینکه این هدفون اپل دارای طراحی به صورتی است که بر روی گوش قرار بگیرد، می‌توان انتظار داشت که ایرپادز استودیو اپل بتوانند در زمان پخش آهنگ این کار را با کیفیت بسیار بالا و همراه با حذف نویز بهبود یافته در مقایسه با ایرپادز پرو انجام دهد.

اطلاعات منتشر شده در رابطه با این هدفون نشان می‌دهند که اپل طراحی این هدفون را به‌گونه‌ای انجام داده است تا بتوان به‌راحتی قسمت‌های مختلف آن را مانند گوشی‌ها، قسمت قرار گرفته بر روی سر و سایر قسمت‌ها را تعویض کرد. این اطلاعات همچنین نشان می‌دهند که به احتمال زیاد این قسمت‌ها برای تعویض شدن به صورت راحت‌تر دارای قابلیت آهن‌ربایی هستند.

علاوه‌بر این تعویض راحت قسمت‌ها، طراحی ماژولار این هدفون باعث خواهد شد تا بتوان به‌راحتی نسخه‌های مختلفی از ایرپادز استودیو را با توجه به نیاز کاربران تولید کرد. به عنوان نمونه پیش‌بینی می‌شود که اپل در کنار رونمایی از نسخه‌ی استاندارد ایرپادز استودیو که دارای ظاهری اسپورت است، نسخه‌ی پرمیوم این هدفون‌ را هم که در ساخت آن از مواد با کیفیتی مانند چرم و فلز استفاده شده است را هم عرضه کند.

شایعه‌های منتشر شده در رابطه با قیمت ایرپادز استودیو نشان می‌دهند که به احتمال زیاد نسخه‌ی استاندارد این هدفون با قیمت ۳۵۰ دلار عرضه خواهد شد و انتظار می‌رود که قیمت نسخه‌‌ی لوکس این هدفون در حدود ۶۰۰ دلار باشد. اگر این شایعه‌ها درست باشند قیمت این هدفون جدید همانند هدفون بیتس استودیو ۳ خواهد بود که هم اکنون با قیمت ۳۴۹ دلار به فروش می‌رسد و از چیپست W1 برخوردار است.

همان‌گونه که دیدیم اپل قبل از برگزاری رویداد اکتبر (مهر ماه) فروش هدفون‌های شرکت‌های دیگر مانند بوز و دیگر برند‌ها را در فروشگاه‌های فیزیکی و آنلاینش متوقف کرد. با انجام این کار توسط اپل بسیاری از افراد پیش‌بینی کردند که اپل قصد دارد در رویداد Hi, Speed در کنار رونمایی از آیفون‌های ۱۲ از ایرپادز استودیو هم رونمایی کند که البته این اتفاق نیوفتاد.

با توجه به اینکه این رویداد جدید اپل به احتمال زیاد آخرین رویدادی است که تا قبل از تعطیلات سال نو شاهد برگزاری آن خواهیم بود. به نظر می‌رسد که اپل قصد داشت باشد از این هدفون در این رویداد رونمایی کند تا بسیاری از افرادی که قصد تهیه‌ی هدیه‌ی مناسبی را برای سال‌ نو دارند بتوانند این هدفون‌های جدید اپل را به عنوان یک هدیه‌ی مناسب تهیه کنند.

در نهایت باید ببینیم که آیا اپل تمامی زمان رویداد جدید One More Thing را به رونمایی از مک‌های دارای اپل سیلیکون اختصاص خواهد داد یا که زمانی هم در این رویداد به رونمایی از این محصول‌های جدید مانند ایرپادز استودیو اختصاص می‌یابد.

اپل ممکن است در تولید ایرپادز استودیو دچار مشکل شده باشد

۵. ایرپادز X

احتمال رونمایی: متوسط.

علاوه‌بر ایرپادز استودیو، شایعه‌های وجود دارند که نشان می‌دهند اپل قصد دارد از محصولات صوتی دیگری هم در این رویداد رونمایی کند. با توجه به این اطلاعات منتشر شده می‌توانیم بگوییم که یکی دیگر از این محصولات صوتی که احتمالا اپل در این رویداد از آن رونمایی خواهد کرد ایرپادز جدیدی است که دارای نام آزمایشی ایرپادز X است.

این احتمال هم وجود دارد که نام آزمایشی ایرپادز X در واقع نشان دهنده‌ی ایرپادز استودیو اپل باشد. البته برخی حدس و گمان‌هایی که در این رابطه وجود دارند پیش‌بینی می‌کنند اپل احتمالا قصد داشت باشد محصولات متنوعی را به خانواده‌ی ایرپادز‌های خودش اضافه کند. با توجه به این موضوع، انتظار می‌رود که این شرکت در نهایت از هدفون‌های بدون سیم متصل به هم در آینده رونمایی کند.

در ماه آوریل (فروردین ماه) یکی از افشاگران به نام Jon Prosser با منتشر کردن توییتی مدعی شد که اپل قصد دارد در آینده از ایرپادز X به عنوان هدفون‌های مناسب انجام حرکات ورزشی و دویدن رونمایی کند. این افشاکننده در ادامه گفته بود که این هدفون‌های جدید ظاهری همانند هدفون بیتس X خواهند داشت یعنی دو ایربادز تشکیل دهنده‌ی این هدفون به صوررت کاملا بدون سیم نیستند و به وسیله‌ی سیم به یکدیگر متصل هستند و به آیفون با استفاده از فناوری ارتباطی بلوتوث متصل می‌شوند.

این فرضیه هم وجود دارد که اپل با تولید این محصول در واقع قصد داشته باشد تا نوعی از ایرپادز‌های خودش را که هم اکنون در حال تولید آن‌هاست با قیمت ارزان‌تری به فروش برساند. البته گمانه‌زنی‌هایی هم وجود دارند که قیمت ۲۰۰ دلار را برای این هدفون تخمین می‌زنند.

در نهایت می‌توان گفت که احتمال رونمایی از این ایرپادز هم مشابه ایرپادز استودیو خواهد بود و پارامتر‌هایی مانند نزدیک بودن تعطیلات سال نو و میزان وقت در نظر گرفته شده برای رونمایی از مک‌های مجهز به پردازنده‌ی اپل سیلیکون بر رونمایی از آن تأثیر خواهد گذاشت.

۶. نسخه‌ی Lite ایرپادز پرو

احتمال رونمایی: متوسط.

سومین محصول صوتی که انتظار داریم اپل از آن در رویداد هفته‌ی آینده رونمایی کند ایرپادز پرو Lite خواهد بود. شایعه‌های منتشر شده نشان می‌دهند که به احتمال زیاد اپل قصد دارد تا از نسخه‌ی ارزان‌تر ایرپادز پرو با برخی ویژگی‌ها آن رونمایی کند. با توجه به این موضوع انتظار داریم که این ایرپادز جدید در میان ایرپادز و ایرپادز پرو اپل قرار گیرد.

اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که این ایرپادز پرو Lite ظاهری همانند دیگر ایرپادز‌های اپل خواهد داشت. با توجه به این موضوع، انتظار داریم که این ایرپادز جدید به صورت کامل بدون سیم باشد و همراه با محفظه‌ی نگهدارنده‌ی شارژر عرضه شود. با توجه به قرارگیری ایرپادز پرو Lite میان نسخه‌ی استاندارد ایرپادز و ایرپادز پرو انتظار می‌رود که قیمت این ایرپادز در حدود ۲۰۰ دلار باشد.

البته حدس و گمان‌هایی هم وجود دارند که می‌گویند احتمالا ایرپادز پرو Lite و ایرپادز X در واقع یک محصول هستند. در نتیجه هنوز به صورت قطعی نمی‌توان گفت که در رویداد هفته‌ی آینده شاهد رونمایی از یکی از این دو ایرپادز هستیم یا که اپل از هر دوی این ایرپادز‌های جدید رونمایی خواهد.

در نهایت اگر ایرپادز پرو Lite و ایرپادز X دو محصول کاملا متفاوتی باشند، می‌توان گفت که همانند دیگر ایرپادز‌های مطرح شده در این مقاله، شانس رونمایی از این ایرپادز هم به سیاست‌های اپل و توجه آن به این موقعیت زمانی از سال و نحوه‌ی تمرکز مراسم بر روی مک‌های دارای پردازنده‌ی اپل سیلیکون وابسته خواهد بود.

۷. اپل TV 6

احتمال رونمایی: کم.

از آخرین‌باری که اپل نسخه‌ی جدیدی را از اپل TV عرضه کرده است در حدود سه سال می‌گذرد. در سال ۲۰۱۷ بود که اپل از نسخه‌ی جدیدی از این دستگاه با پشتیبانی از قابلیت پخش فیلم‌های ۴K رونمایی کرد. این شرکت به طور معمول نسخه‌های جدید اپل TV را هر دو یا سه سال عرضه می‌کند. با توجه به اینکه از زمان عرضه‌ی آخرین نسخه از اپل TV در حدود ۳ سال می‌گذرد به نظر می‌رسد که رونمایی از نسخه‌ی جدید این دستگاه نزدیک است.

با وجود اینکه اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند نام آزمایشی این نسخه‌ی جدید از اپل TV، اپل TV 6 است، اما انتظار داریم که اپل این نسخه‌ی جدید را با نام اپل TV عرضه کند. اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که در این نسخه‌ی جدید از این دستگاه شاهد انجام شدن برخی بهبود‌ها در مقایسه با نسخه‌ی قبلی اپل TV خواهیم بود و خبری از رخ دادن تغییرات گسترده در این نسخه‌ی جدید نخواهد بود.

شایعه‌های منتشر شده نشان می‌دهند که اپل در این نسخه‌ی جدید، از پردازنده‌ی A12Z یا نسخه‌های جدیدتر از آن استفاده کرده است. با توجه به این موضوع، انتظار داریم که این دستگاه در هنگام استفاده از سرویس‌هایی مانند اپل Arcade که به قدرت پردازشی و گرافیکی نیاز دارند، عملکردی بهتری را داشته باشد.

اطلاعات منتشر شده‌ی دیگر هم هستند که نشان می‌دهند اپل قصد دارد نسخه‌ای از این اپل TV جدید را هم با حافظه‌ی داخلی ۱۲۸ گیگابایت عرضه کند که در مقایسه با نسخه‌ی دارای حافظه‌ی داخلی ۶۴ گیگابایت قیمت بیشتری را خواهد داشت. همچنین حدس و گمان‌هایی هم در رابطه با استفاده از چیپست U1 در این اپل TV جدید منتشر شده است.

اگر این اطلاعات منتشر شده صحت داشته باشند، انتظار داریم نسل بعدی اپل TV از فناوری ارتباطی Ulta-Wideband هم بهره ببرد. اطلاعات منتشر شده در رابطه با قیمت اپل TV جدید هم نشان می‌دهند که اپل قصد دارد نسخه‌ی دارای حافظه‌ی داخلی کمتر را با قیمت ۱۷۹ دلار عرضه کند و نسخه‌‌ی دارای حافظه‌ی داخلی بیشتر احتمالا قیمتی در حدود ۱۹۹ دلار خواهند داشت.

در نهایت در رابطه با نسل بعدی اپل TV می‌توانیم بگوییم که اپل می‌تواند به‌سادگی در هر رویداد آنلاینی از آن رونمایی کند. حتی ممکن است که اپل قصد داشته باشد صرفا با منتشر کردن خبری بر روی سایتش از نسل بعدی اپل TV رونمایی کند. برخی از شایعه‌های منتشر شده هم رونمایی از نسخه‌ی جدید این دستگاه را در سال ۲۰۲۱ و در رویداد بعدی اپل محتمل می‌دانند. در نهایت می‌توان گفت که با توجه به اینکه تغییرات صورت گرفته در نسخه‌ی جدید فقط سخت افزاری هستند، این دستگاه به زمان اندکی برای رونمایی در رویداد اپل احتیاج خواهد داشت.

مک بوک پرو ۱۳ و مک بوک ایر اولین مک‌های مجهز به اپل سیلیکون خواهند بود

منبع: Appleinsider

The post ۷ محصولی که انتظار داریم در رویداد One More Thing اپل رونمایی شوند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala