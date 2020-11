سال گذشته DJI از کوچک‌ترین و سبک‌ترین پهپاد خود به نام Mavic Mini رونمایی کرد که البته در زمینه‌های مختلف ضعف‌هایی هم داشت. حالا نسل دوم این پهپاد به نام DJI مینی ۲ معرفی شده که تلاش کرده ضعف‌های نسل قبلی را برطرف کند.

اگرچه این پهپاد ۴۴۹ دلار دقیقا مشابه نسل قبلی خود است و حتی مانند آن ۲۴۹ گرم وزن دارد، اما حالا از سیستم بی‌سیم OcuSync 2 پشتیبانی می‌کند که محدوده ۲.۵ برابری نسبت به مدل قبلی را پوشش می‌دهد و ارتباط با ثبات‌تری را به ارمغان می‌آورد. این یعنی حالا می‌توانید با استفاده از این پهپاد محدوده‌ی ۱۰ کیلومتری را پوشش دهید و این در حالی است که محدوده‌ی پرواز نسل قبلی فقط ۴ کیلومتر بود.

این محصول از همان سیستم کنترلی پهپاد Mavic Air 2 استفاده می‌کند ولی به دلیل اینکه از سنسورهای بسیار کمتری استفاده می‌کند، خبری از قابلیت‌های پیشرفته‌ی مربوط به ردیابی و تشخیص موانع نیست.

دوربین پهپاد DJI مینی ۲ از فیلمبرداری ۴K با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه و بیت‌ریت ۱۰۰ مگابیت در ثانیه پشتیبانی می‌کند. برای یادآوری باید بگوییم که دوربین نسل قبلی فیلمبرداری ۲.۷K با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه و بیت‌ریت ۴۰ مگابیت در ثانیه را ارائه می‌دهد. همچنین در این نسل جدید، کاربران قادر به عکاسی RAW هم هستند. باید خاطرنشان کنیم سنسور این دوربین با اندازه‌ی ۱/۲.۳ اینچی نسبتا کوچک محسوب می‌شود ولی در هر صورت می‌تواند فیلم‌ها و عکس‌های جذابی را ثبت کند.

شرکت DJI همچنین با ارتقای موتور این پهپاد، شتاب آن را افزایش داده و حداکثر سرعت هم به ۵۷.۶ کیلومتر در ساعت (در مقایسه با ۴۶.۶ کیلومتر در ساعت نسل قبلی) رسیده است. این پهپاد با هر بار شارژ کامل می‌تواند ۳۱ دقیقه پرواز کند که یک دقیقه بیشتر از نسل قبلی است. در ضمن در برابر وزش باد با سرعت ۳۸ کیلومتر در ساعت می‌تواند مقاومت کند.

با پرداخت ۴۴۹ دلار می‌توانید DJI مینی ۲ را همراه با یک کنترلر و یک باتری خریداری کنید. با پرداخت ۱۰۰ دلار بیشتر هاب شارژ، کیف و ۳ باتری در اختیارتان قرار می‌گیرد. فروش این پهپاد از امروز آغاز شده است.

جعبه‌گشایی و بررسی گیمبال DJI Osmo Mobile 3

منبع: The Verge

The post پهپاد DJI مینی ۲ با قیمت ۴۴۹ دلار معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala