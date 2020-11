اخیرا شنیده بودیم سامسونگ در حال کار روی جانشین هدفون‌ بی‌سیم گلکسی بادز پلاس است و قصد دارد آن را گلکسی بادز Beyond نام‌گذاری کند. در رابطه با این هدفون اطلاعات زیادی نداریم اما گفته می‌شود غول کره‌ای می‌خواهد درون جعبه‌ی گوشی‌های سری گلکسی S21 یک هدفون بی‌سیم گلکسی بادز Beyond نیز قرار دهد.

همانطور که می‌دانید، گوشی‌های سری گلکسی S21 احتمالا در تاریخ ۱۴ ژانویه‌ی ۲۰۲۱ (۲۵ دی ۱۳۹۹) رونمایی می‌شوند؛ یعنی حدودا ۶ هفته زودتر از آنچه که معمولا شاهد آن بودیم. اما نکته‌ی هیجان‌انگیز دیگر در رابطه با گوشی‌های این سری که البته فعلا باید آن را در حد یک شایعه بدانیم، حضور هدفون‌ درون جعبه‌ی آن‌هاست.

اپل امسال گوشی‌های آیفون ۱۲ را طی تصمیمی در راستای حفظ محیط زیست، بدون هدفون و شارژر راهی بازار کرد. بسیاری‌ از کاربران گمان کردند شرکت‌های دیگر نیز همین مسیر را در پیش خواهند گرفت. همانطور که می‌دانید، اپل آیفون ۷ را بدون جک هدفون راهی بازار کرد. این تصمیم در ابتدا تعجب تعداد زیادی از کاربران و شرکت‌های سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند را برانگیخت اما طولی نکشید دیگر شرکت‌ها نیز در پرچم‌دارهای خود، جک ۳.۵ میلی‌متری محبوب را حذف کردند.

به همین خاطر وجود چنین نگرانی‌هایی کاملا طبیعی است که شاید سامسونگ هم جهت افزایش فروش هدفون‌های بی‌سیم خود، آن را از جعبه حذف کند. اما اینطور که فعلا به نظر می‌رسد، نه تنها این اتفاق نمی‌افتد بلکه درون جعبه‌ی گوشی‌های سری گلکسی S21 یک هدفون بی‌سیم گلکسی بادز Beyond نیز حضور خواهد داشت که گفته می‌شود نام هدفون بی‌سیم بعدی سامسونگ است.

در حال حاضر گوشی‌های سری گلکسی S20 با هدفون‌های سیمی AKG راهی بازار می‌شوند و اگرچه این اتفاق بسیار خوبی است، اما وجود یک هدفون بی‌سیم بهتر هم هست.

همانطور که اشاره شد، سامسونگ احتمالا قصد دارد این محصول را به عنوان جانشین گلکسی بادز پلاس ۱۵۰ دلاری راهی بازار کند. در کمترین حالت، قیمت این محصول باز هم ۱۵۰ دلار خواهد بود که بسته‌بندی آن به همراه گوشی می‌تواند تا حد زیادی از خرج‌های اضافی بکاهد. هرچند سامسونگ به اندازه‌ی کافی از فروش گوشی‌های خود سود کسب می‌کند که حضور یک هدفون ۱۵۰ دلاری تاثیر منفی روی این روند نداشته باشد.

در حال حاضر در رابطه با قابلیت‌ها، شکل ظاهری و به طور کلی خبرهای مربوط به گلکسی بادز Beyond اطلاعاتی در اختیار نداریم. حتی اینکه سامسونگ قرار است این محصول را اینچنین نام‌گذاری کند هم مشخص نیست. با این حال می‌دانیم عملکرد سامسونگ تا به اینجای کار در زمینه‌ی ساخت هدفون‌های بی‌سیم خوب بوده و غول کره‌ای توانسته رضایت کاربران را جلب کند.

با همه‌ی این تفاسیر، طی دوران بیماری که در حال حاضر در آن حضور داریم، فروش گوشی‌های پرچم‌دار بسیار کاهش داشته. از طرفی گوشی‌های اپل هم با قیمت بسیار رقابتی به نسبت گوشی‌های اندرویدی راهی بازار شدند و این می‌تواند مسیر موفقیت را برای سری S21 بسیار تنگ کند. ظاهرا به همین خاطر است که سامسونگ می‌خواهد با چنین قابلیت‌هایی، نظر مثبت کاربران را به خود جلب کند.

تا به این لحظه غول کره‌ای با در اختیار داشتن محصولات قدرتمندی از سری A نظیر گلکسی A90، گلکسی A71 و A51 و نسخه‌ی ۵G آن‌ها و البته گلکسی S20 فن ادیشن، توانست سهم بزرگی از بازار گوشی‌های میان‌رده و پرچم‌دارهای مقرون به صرفه داشته باشد و باید دید آیا این روند با سری S21 نیز تکرار خواهد شد یا خیر.

انتظار می‌رود سه گوشی از پرچم‌داران مورد انتظار سامسونگ یعنی S21 ،S21 پلاس و S21 اولترا با قیمت بالایی روانه‌ی بازار شوند. هرچند اگر شایعه‌ی حضور گلکسی بادز Beyond درون جعبه‌ی این گوشی‌ها حقیقت داشته باشد، می‌توان تا حدودی قیمت بالای این محصولات را توجیه کرد.

