به نظر می‌رسد جذابیت گوشی‌های جدید شیائومی از نظر دوربین دوچندان خواهد شد. این شرکت ساعاتی قبل از یک لنز تلسکوپی برای گوشی‌های هوشمند رونمایی کرد که از دیافراگم بزرگی بهره می‌برد و از بدنه‌ی گوشی بیرون می‌آید.

طبق اعلام شیائومی، این لنز تلسکوپی به لطف داشتن دیافراگم بسیار بزرگ، ورودی نور به سنسور را تا ۳۰۰ درصد افزایش می‌دهد و همچنین از فناوری جدیدی برای لرزشگیر اپتیکال بهره می‌برد. به لطف این تکنولوژی‌ها، شفافیت تصاویر هم با بهبود ۲۰ درصدی مواجه می‌شود. شیائومی به عدد F این لنز اشاره‌ای نکرده و به همین خاطر هنوز نمی‌دانیم گشودگی دیافراگم آن در چه حد است. علاوه بر موارد ذکر شده، جذابیت اصلی این لنز به ساختار آن برمی‌گردد.

در ویدیویی که شیائومی منتشر کرده شاهد مکانیسم این لنز هستیم. همانطور که در ویدیوی زیر می‌توانید ببینید، این لنز مانند لنز بسیاری از دوربین‌های کامپکت می‌تواند از بدنه خارج شود. در همین زمینه می‌توانیم به گوشی گلکسی K Zoom اشاره کنیم که در سال ۲۰۱۴ با لنز تلسکوپی راهی بازار شد. شیائومی اعلام نکرده که این لنز چه مقدار زوم اپتیکال را امکان‌پذیر می‌کند.

تقریبا دوربین تله‌فوتو تمام گوشی‌های هوشمند از فاصله کانونی ثابتی بهره می‌برند. این لنز شیائومی می‌تواند این مشکل را حل کند تا کاربران بیشتر از گذشته قادر به زوم بر سوژه‌های موردنظر باشند. همچنین این فناوری به شیائومی اجازه می‌دهد که در گوشی‌های جدید خود فقط یک دوربین تعبیه کند زیرا هم می‌تواند به عنوان دوربین اصلی انجام وظیفه کند و هم به‌عنوان دوربین تله‌فوتو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هنوز مشخص نیست این لنز چه زمانی به گوشی‌های شیائومی راه پیدا می‌کند. در هر صورت گوشی مجهز به این دوربین، به احتمال زیاد می‌تواند مورد توجه کاربران زیادی قرار بگیرد.

دوربین پریسکوپی چیست و چه کاربردی در گوشی‌های هوشمند دارد؟

منبع: Android Authority

منبع متن: digikala