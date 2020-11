به‌تازگی پستی از یکی از افشاگران در شبکه‌ی اجتماعی ویبو به اشتراک گذاشته شد که با توجه به آن، ظاهرا جدیدترین گوشی میان‌رده‌ی شیائومی قرار است با نمایشگر ۱۲۰ هرتزی و دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی راهی بازار شود.

به گزارش وب‌سایت Android Central، گوشی میان‌رده‌ی شیائومی اواخر ماه میلادی جاری به همراه دو گوشی دیگر از سری ردمی نوت ۹ رونمایی خواهد شد. این محصول یک میان‌رده خواهد بود اما نه شبیه به میان‌رده‌های شرکت‌های رقیب.

از قابلیت‌های بسیار خوبی که در این گوشی وجود خواهد داشت، نمایشگر ۱۲۰ هرتزی با رفرش ریت متغیر است که به نظر می‌رسد شیائومی گوشی‌های سری ردمی نوت ۹ را نیز به چنین نمایشگری مجهز خواهد کرد. متغیر بودن رفرش ریت باعث می‌شود نمایشگر در نمایش محتواهای گوناگون، رفرش ریت را به صورت خودکار تنظیم کند تا بدین ترتیب مصرف باتری افزایش پیدا نکند.

نماینده‌ی جدید شیائومی ظاهرا نمایشگری ۶.۶۷ اینچی از نوع +FHD خواهد داشت و از برچسب محافظ گوریلاگلس ۵ نیز به عنوان محافظ صفحه بهره می‌برد. نکته‌ی هیجان‌انگیز دیگر اما علاوه بر نمایشگر ۱۲۰ هرتزی، دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی است که ساخت سامسونگ بوده و از سنسور ISOCELL HM2 بهره می‌برد.

پیش از این دیده بودیم که در گوشی‌های سری می نوت ۱۰ که یک میان‌رده بودند از دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی استفاده شد. حتی تجهیز یک میان‌رده به نمایشگر ۱۲۰ هرتز هم آنقدر جای تعجب ندارد اما اینکه این دو قابلیت را یکجا درون یک محصول ببینیم فوق‌العاده است.

طبق شایعات اخیر پیرامون این محصول، ظاهرا شیائومی برای آن یک منبع تغذیه‌ی ۴۸۰۰ میلی‌آمپر ساعتی را در نظر گرفته که کاربر می‌تواند با استفاده از یک شارژر ۳۳ واتی درون جعبه آن را شارژ کند. عرضه‌ی چنین محصولی با این قابلیت‌ها آن هم در قالب یک گوشی میان‌رده، می‌تواند برای کاربرانی با بودجه‌ی محدود در این وضعیت خبر بسیار خوبی باشد.

فعلا خبر بیشتری از این گوشی در اختیار نداریم اما از آن جایی که اواخر این ماه قرار است از آن‌ها رونمایی شود، خوشبختانه مجبور نیستیم مدت زمان زیادی را منتظر بمانیم.

منبع: PhoneArena

