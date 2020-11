اینطور که به نظر می‌رسد، سامسونگ قصد دارد میان‌رده‌ای را تحت عنوان گلکسی M12 با باتری ۷۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی راهی بازار کند.

بعد از عرضه‌ی گوشی گلکسی M31 با باتری ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و استقبال خوب کاربران از آن، سامسونگ تصمیم گرفت محصول دیگری را با باتری پرظرفیت‌تر راهی بازار کند. به نظر می‌رسد این گوشی گلکسی M12 نام داشته و قرار است به باتری ۷۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز شود.

به گزارش وب‌سایت SamMobile، سامسونگ قصد دارد تغییراتی اساسی در بخش گوشی‌های اقتصادی خود اعمال کند. طی این روزها فروش گوشی‌های پرچم‌دار به خاطر قیمت بالای آن‌ها افزایش داشته و کاربران بیشتر به سمت محصولات اقتصادی و میان‌رده روی می‌آورند.

اهمیت بالای این بخش حتی وان پلاس را هم که تاکنون تنها گوشی بالارده تولید می‌کرد به ساخت محصولات پایین‌رده مجاب کرد. بنابراین طبیعی است بزرگ‌ترین شرکت سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند هم جذابیت محصولات خود را در این بخش افزایش دهد.

در همین راستا، قرار است به زودی محصولی تحت عنوان گلکسی M12 راهی بازار شود که به باتری ۷۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز خواهد شد. البته با توجه به وب‌سایت ۹۱mobiles، ظاهرا این گوشی با نام گلکسی F12 هم به فروش خواهد رسید. این اولین باری نیست که می‌بینیم سامسونگ یک گوشی را با دو نام مختلف راهی بازار کند. بر اساس شایعات گذشته، گلکسی M12/F12 از نمایشگری ۶.۷ اینچی با حفره‌ای در مرکز جهت تعبیه‌ی دوربین سلفی راهی بازار خواهد شد. همچنین این گوشی به ۴ دوربین مجهز می‌شود اما اطلاعی از بابت کیفیت و نوع آن‌ها نداریم.

البته همانطور که از نام گوشی پیداست، احتمالا سامسونگ این محصول را برای کاربرانی با بودجه‌ی محدود طراحی کرده. بنابراین نباید انتظار داشته باشیم دیگر مشخصات فنی آن بسیار قدرتمند باشد. با این اوصاف، حتی با یک ترکیب سخت‌افزاری متوسط، بهره‌مندی از باتری ۷۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و نمایشگری ۶.۷ اینچی در کنار ۴ دوربین می‌تواند بسیار عالی باشد. به خصوص اگر سامسونگ آن را با قیمت مناسب راهی بازار کند.

