تصویری از قاب محافظ گلکسی S21 منتشر شد

طبق شنیده‌ها، سامسونگ قصد دارد در تاریخ ۱۴ ژانویه‌ی ۲۰۲۱ (۲۵ دی) از گوشی‌های سری گلکسی S21 رونمایی کند. تا به این لحظه خبرهایی در رابطه با یک سری قابلیت‌ها، شکل ظاهری و مواردی از این دست شنیده بودیم. در همین راستا امروز تصویری از قاب محافظ گلکسی S21 پلاس و اولترا نیز منتشر شد.

با توجه به تصاویری که توسط افشاگر Ice Universe، یکی از معروف‌ترین و موثق‌ترین افشاگران حوزه‌ی فناوری در توییتر به اشتراک گذاشته شده، ظاهرا گلکسی S20 اولترا از ۴ دوربین بهره می‌برد. این در حالی است که پیش‌تر تصاویر منتشر شده از وجود ۵ دوربین (شامل یک سنسور ToF) حکایت داشتند.

البته با توجه به خبر‌های اخیر، شنیده بودیم سامسونگ به خاطر یک سری مشکلات، قصد ندارد در پرچم‌دارهای سال ۲۰۲۱ خود از سنسور ToF استفاده کند. بنابراین می‌توان تا حدودی به این تصاویر جدید بیشتر اعتماد کرد. در رابطه با دوربین مدل اولترا خبر زیادی در اختیار نداریم جز اینکه گفته می‌شود سنسور اصلی آن ۱۰۸ مگاپیکسلی و دوربین سلفی آن نیز ۴۰ مگاپیکسلی خواهد بود.

جدیدترین رندر گلکسی S21 اولترا از تغییر ماژول دوربین خبر می‌دهد

مدل پلاس این سری نیز با توجه به تصویر منتشر شده، از سه دوربین بهره می‌برد که به نظر می‌رسد طبق معمول شامل دوربین اصلی، تله‌فوتو و فوق عریض خواهند بود. فلش LED نیز در قسمت جدایی از این سه دوربین قرار دارد. اما سوالی که در رابطه با این قاب محافظ پیش می‌آید، بخش کناری مربوط به دوربین است که به نوع خالی به نظر می‌رسد.

با این حال این تنها قاب محافظ گلکسی S21 و مدل‌های مختلف آن نیست. اما می‌توان با توجه به این تصاویر، تا حدودی از شکل ماژول این دوربین‌ها مطلع شویم. هرچند باز هم باید برای مشخص شدن طراحی واقعی این محصولات، تا زمان معارفه‌ی رسمی آن‌ها منتظر بمانیم.

لازم به ذکر است گلکسی S21 اولترا به‌تازگی گواهی NFC خود را نیز دریافت کرده که در این لیست، شماره مدل آن SM-G998U ثبت شده. معمولا دریافت گواهی‌ها می‌تواند نشان از این باشد که محصول مورد نظر به تاریخ رونمایی نزدیک شده. بنابراین می‌توان تا حدودی از ۱۴ ژانویه‌ به عنوان زمان معرفی پرچم‌داران جدید سامسونگ مطمئن بود.

تولید انبوه گلکسی S21 اولترا احتمالا آغاز شده است

