چند روز مانده به مراسم جدید اپل به نام One More Thing که اپل قصد دارد در ۱۰ نوامبر (۲۰ آبان) آن را احتمالا برای رونمایی از مک‌های دارای پردازنده‌ی اپل سیلیکون برگزار کند، شاهد منتشر شدن اطلاعات جدیدی راجع به پردازنده‌ی A14X Bionic هستیم.

اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که به احتمال زیاد در رویداد اپل شاهد رونمایی از مک بوک ایر ۱۳ اینچی جدید با نوعی از این پردازنده‌های جدید اپل سیلیکون هستیم. این اطلاعات همچنین نشان می‌دهند که مک بوک ایر جدید یکی از مک‌هایی خواهد بود که اپل در این مراسم از آن رونمایی خواهد کرد.

به تازگی اطلاعات جدیدی از پردازنده‌ی A14X Bionic منتشر شده‌اند که نشان می‌دهند این پردازنده‌ی ساخت اپل از پردازنده‌ی اینتل Core i9 که هم اکنون در مک بوک پرو ۱۶ اینچ شاهد استفاده از آن هستیم، قدرتمند‌تر است. این اطلاعات جدید همچنین نشان دهنده‌ی مشخصات دیگر این پردازنده مانند تعداد هسته‌ها و سرعت کلاک هستند.

این بنچمارک‌های منتشر شده با استفاده از دستگاهی بدست آمده‌اند که هنوز نمی‌توان به قطعیت مدل آن را مشخص کرد و در این بنچمارک‌های منتشر شده نامی از این دستگاه آورده نشده است. این احتمال وجود دارد که این بنچمارک‌های جدید از نمونه‌های در حال توسعه‌ی آیپد پرو دارای نمایشگر mini-LED با اندازه‌ی ۱۲٫۹ اینچ بدست آمده باشند. اطلاعاتی که تاکنون منتشر شده‌اند نشان می‌دهند که در این مدل آیپد پرو از پردازنده‌ی A14X Bionic استفاده شده است.

مک بوک ایر جدید با پردازنده‌ی ۸ هسته‌ای اپل سیلیکون احتمالا ۷۹۹ دلار خواهد بود

اطلاعات منتشر شده در رابطه با پردازنده‌ی A14X Bionic نشان می‌دهند که این پردازنده دارای ۸ هسته پردازشی است و در دستگاهی دارای ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم در هنگام گرفتن بنچمارک استفاده شده است. از دیگر مشخصات فاش شده در رابطه با این پردازنده می‌توان به سرعت کلاک پایه ۱٫۸۰ گیگاهرتز اشاره کرد که می‌تواند تا عدد ۳٫۱۰ گیگاهرتز افزایش پیدا کند.

اولین‌باری است که یک پردازنده‌ی سری A اپل توانسته است با گذر کردن از فرکانس ۳٫۰۰ گیگاهرتز به فرکانس کاری ۳٫۱۰ گیگاهرتز در زمان بوست دست پیدا کند.

اگر این اطلاعات منتشر شده درست باشند، این اولین‌باری است که یک پردازنده‌ی سری A اپل می‌تواند در زمان استفاده به این فرکانس کاری دست پیدا کند. با توجه به این موضوع انتظار داریم که قدرت پردازشی این پردازنده بسیار زیاد باشد.

مقایسه بنچمارک ۵ Geekbench منتشر شده از این پردازنده با نمونه‌ی استفاده شده در مک بوک پرو ۱۶ اینچ، اینتل Core i9، نشان می‌دهد که این پردازنده اپل به راحتی می‌تواند این پردازنده‌ی اینتل را شکست دهد.

برای مقایسه‌ی بهتر شما می‌توانید که نگاهی به بنچمارک منتشر شده از این پردازنده‌ی جدید در کنار دیگر پردازنده‌ها داشته باشد.

دستگاه نامشخص دارای پردازنده‌ی A14X Bionic

امتیاز تک هسته: ۱۶۳۴.

امتیاز تمامی هسته‌ها: ۷۲۲۰.

مک بوک پرو ۱۶ اینچ

امتیاز تک هسته: ۱۰۹۶.

امتیاز تمامی هسته‌ها: ۶۸۶۹.

آیپد ایر جدید دارای پردازنده‌ی A14 Bionic

امتیاز تک هسته: ۱۵۸۳.

امتیاز تمامی هسته‌ها: ۴۱۹۸.

این اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد که پردازنده‌ی جدید A14X Bionic در مقایسه با پردازنده‌ی اینتل Core i9 و پردازنده‌ی ۵ نانومتری A14 Bionic قدرتمند‌تر است. البته با توجه به اینکه این اطلاعات منتشر شده با استفاده از دستگاه نامشخصی بدست آمده‌اند این احتمال هم وجود دارد که این اطلاعات صحیح نباشند.

در نهایت می‌توان گفت که صبر کردن تا زمان برگزاری مراسم One More Thing اپل همه چیز را راجع به پردازنده‌ی های جدید اپل سیلیکون و قدرت پردازشی آن‌ها مشخص خواهد کرد.

