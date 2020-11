اینطور که به نظر می‌رسد، گوشی بعدی ال جی که از نمایشگر رول شونده بهره می‌برد، احتمالا ال جی اسلاید نام‌گذاری خواهد شد.

طی ماه‌های گذشته، بخش گوشی‌های هوشمند ال جی با تغییر و تحولات زیادی همراه بود. از بهبود اوضاع سخت‌افزاری گرفته تا اضافه شدن نام‌های جدیدی نظیر ال جی ولوت و ال جی وینگ. ال جی وینگ بخشی از پرو‌ژه‌ی کاوشگر (Explorer) ال جی به حساب می‌آید. پروژه‌ای که ال جی قصد دارد گوشی‌های هوشمند مربوط به آن را با طراحی نوآورانه راهی بازار کند. اما اینطور که به نظر می‌رسد، ال جی وینگ تازه شروع کار ال جی در این حوزه بوده و به‌زودی از گوشی دیگری با نام ال جی اسلاید هم رونمایی می‌شود. گوشی هوشمندی که نمایشگر آن قابلیت رول شوندگی دارد.

ال جی اولین تیزر این گوشی را در مراسم رونمایی از ال جی وینگ منتشر کرد تا تصمیم جدی خود را برای عرضه‌ی آن اعلام کند. در آن زمان اطلاعی از اینکه این گوشی قرار است چطور نام‌گذاری شود نداشتیم اما غول کره‌ای به‌تازگی نام تجاری ال جی اسلاید را در دفتر مالکیت معنوی اروپا به ثبت رساند.

پیش‌تر گفته می‌شد نام این محصول ممکن است ال جی Rollable باشد. اما با ثبت نام تجاری اسلاید برای آن، بعید به نظر می‌رسد شاهد تغییری در این زمینه باشیم. البته ال جی سابقه‌ی تغییر ناگهانی نام یک محصول را دارد. مثلا این شرکت قصد داشت ابتدا گوشی ال جی وینگ را سویینگ نام‌گذاری کند. اما بعد از انتشار بسیاری از خبرها و گزارشات که در آن‌ها از این گوشی با عنوان وینگ یاد می‌شود، ال جی نیز تصمیم گرفت همین نام را برای آن انتخاب کند.

اما گذشته از نام این محصول که خب اهمیت کمی دارد، باید به تاریخ رونمایی و عرضه‌ی رسمی آن اشاره کنیم. پیش‌تر خبری منتشر شد مبنی براینکه این شرکت می‌خواهد در ماه مارس سال ۲۰۲۱ (بازه‌ی زمانی ۱۱ اسفند – ۱۱ فروردین) از این محصول رونمایی کند. اینکه دقیقا چه زمانی برای عرضه‌ی آن به بازار در نظر گرفته می‌شود فعلا مشخص نیست. اما می‌توان مطمئن بود ال جی اسلاید اولین گوشی هوشمند با قابلیت رول شوندگی نمایشگر خواهد بود.

متاسفانه فعلا در رابطه با ترکیب سخت‌افزاری و قابلیت‌های ال جی اسلاید اطلاعات زیادی در اختیار نداریم. اما از لحاظ ظاهری، با توجه به اطلاعات ال جی و همچنین طرح‌های مفهومی که از آن منتشر شده، به نظر می‌رسد گوشی در حالت عادی شبیه به گوشی‌های معمولی خواهد بود و درست مانند محصولات تاشو، وقتی که باز می‌شود، می‌توان تفاوت را بین آن و دیگر محصولات متوجه شد.

