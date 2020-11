طی هفته‌های گذشته اطلاعات مختلفی در مورد گوشی‌های جدید سری شیائومی ردمی نوت ۹ مطرح شده ولی حالا یکی از افشاگران مشهور چینی بخش زیادی از جزییات دو عضو جدید این خانواده را لو داده است.

اول از همه باید به مدل گران‌تر اشاره کنیم که از مشخصات جذاب‌تری بهره می‌برد. این گوشی اندازه‌ی بزرگ‌تری دارد و از وزن ۲۱۴ گرم بهره می‌برد. گفته می‌شود گوشی موردنظر همراه با نمایشگر ۶.۶۷ اینچی LCD با رزولوشن ۲۴۰۰ در ۱۰۸۰ به دست کاربران می‌رسد. طبق یک گزارش جدید، به نظر می‌رسد این نمایشگر از رفرش ریت متغیر استفاده می‌کند و با توجه به محتوا، می‌تواند رفرش ریت بین ۳۰ تا ۱۲۰ هرتز را ارائه کند.

در حفره‌ی این نمایشگر دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی تعبیه شده و در پنل پشتی هم با دوربین چهارگانه روبرو خواهیم شد که سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی HM2 سامسونگ به‌عنوان دوربین اصلی انجام وظیفه می‌کند. از دیگر قابلیت‌های مدل گران‌تر ردمی نوت ۹ می‌توانیم به تراشه‌ی اسنپ‌دراگون ۷۵۰G، باتری ۴۸۲۰ میلی‌آمپر ساعتی و همچنین سرعت شارژ ۳۳ واتی اشاره کنیم.

اگر مشخصات این گوشی آشنا به نظر می‌رسد، به خاطر این است که شیائومی می ۱۰T لایت به غیر از دوربین اصلی، دقیقا از همین مشخصات بهره می‌برد. هنوز مشخص نیست که آیا این گوشی از نظر طراحی هم مشابه می ۱۰T لایت محسوب می‌شود یا نه.

در رابطه با مدل ارزان‌تر هم با داشتن وزن ۱۶۲ میلی‌متری، در کل با گوشی سبک‌تری روبرو هستیم. این گوشی از نمایشگر ۶.۵۳ اینچی با رزولوشن ۲۴۰۰ در ۱۰۸۰ بهره می‌برد. در رابطه با رفرش ریت این گوشی اطلاعاتی ارائه نشده است. در حفره‌ی این نمایشگر هم یک سنسور ۱۳ مگاپیکسلی قرار دارد و در پنل پشتی در کنار دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، دو دوربین تعبیه شده است.

برخلاف مدل گران‌تر، این گوشی همراه با تراشه‌ی Dimensity 800U مدیاتک عرضه می‌شود و در کنار آن باید به باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و شارژ ۲۲.۵ واتی هم اشاره کنیم.

در رابطه با تاریخ معرفی این گوشی‌ها هنوز گزارش موثقی منتشر نشده ولی به نظر می‌رسد در ماه جاری میلادی در چین معرفی خواهند شد. با توجه به قیمت می ۱۰T لایت، احتمالا مدل گران‌تر ردمی نوت ۹ با قیمت حدود ۳۰۰ دلار راهی بازار خواهد شد.

