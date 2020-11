بر اساس گزارش‌های منتشر شده، به نظر می‌رسد در تاریخ ۱۴ ژانویه (۲۵ دی) گوشی‌های سری گلکسی S21 رسما معرفی خواهند شد. حالا طبق اعلام یکی از افشاگران، گلکسی S21 اولترا مانند نسل قبلی از دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد ولی در ماژول دوربین این گوشی اثری از سنسور ToF نخواهد بود.

گفته می‌شود این سنسور در مقایسه با نسل قبلی ۱۲ درصد حساسیت بیشتری نسبت به نور دارد.

دوربین اصلی گلکسی S21 اولترا اگرچه مبتنی بر رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسلی است، ولی حالا به جای سنسور ISOCELL Bright HM1 از سنسور جدید ISOCELL HM3 بهره می‌برد که گفته می‌شود ۱۲ درصد حساسیت بیشتری نسبت به نور دارد. با توجه به این مشخصه، سنسور مذکور می‌تواند جزییات بیشتری را ثبت کند و در محیط‌های کم‌نور هم قادر به ثبت عکس‌های بهتری خواهد بود.

همچنین سامسونگ برای این گوشی تصمیم گرفته به جای سنسور ToF از تکنولوژی فوکوس خودکار لیزری استفاده کند. باید خاطرنشان کنیم گلکسی نوت ۲۰ اولترا هم به جای سنسور ToF از قابلیت فوکوس خودکار لیزری بهره می‌برد که می‌تواند سرعت و کیفیت فوکوس را بهبود ببخشد. گفتنی است طبق بسیاری از نقد و بررسی‌های گلکسی اس ۲۰ اولترا، سنسور ToF این گوشی چندان کاربردی نیست و به همین خاطر این تغییر احتمالا مورد استقبال کاربران قرار می‌گیرد.

