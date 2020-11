گلکسی M21s با دوربین ۶۴ مگاپیکسلی معرفی شد

سامسونگ سال گذشته از گوشی گلکسی M21 رونمایی کرد و ساعاتی قبل نسخه‌ی جدید این گوشی با دوربین‌های بهتر به نام گلکسی M21s رسما معرفی شد.

گلکسی M21 از دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی بهره می‌برد و در پنل پشتی آن دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی به همراه اولترا واید ۸ مگاپیکسلی و سنسور تشخیص عمق ۵ مگاپیکسلی قرار دارد. اما گلکسی M21s مجهز به دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی است و در پنل پشتی هم دوربین ۶۴ مگاپیکسلی جایگزین دوربین ۴۸ مگاپیکسلی شده است.

از نظر دیگر مشخصه‌ها، این گوشی تفاوتی با نسل قبلی ندارد. به همین خاطر همچنان شاهد بهره‌گیری از تراشه‌ی اگزینوس ۹۶۱۱، نمایشگر ۶.۴ اینچی با رزولوشن FHD+، باتری ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و شارژ ۱۵ واتی هستیم. حسگر اثر انگشت هم در پنل پشتی قرار دارد. باید خاطرنشان کنیم این گوشی مدل ریبرند شده‌ی گلکسی F41 محسوب می‌شود.

گلکسی M21s همراه با اندروید ۱۰ به دست خریداران می‌رسد و کاربران این گوشی باید به ۴ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش بسنده کنند. کاربران برزیلی با پرداخت ۲۷۵ دلار می‌توانند این گوشی را خریداری کنند.

