تولید آیپد پرو با نمایشگر mini-LED از دی ماه آغاز خواهد شد

به طور حتم اگر اطلاعاتی در رابطه با رونمایی از نسل بعدی آیپد پرو در سال ۲۰۲۰ منتشر شد، طرفداران اپل بسیار خوشحال می‌شدند. به تازگی‌ اطلاعاتی منتشر شده‌اند که نشان می‌دهند اپل قصد دارد از نسل بعدی آیپد پرو در سه ماه اول سال ۲۰۲۱ رونمایی کند.

در این اطلاعات جدید که توسط یکی از افشاگران منتشر شده‌اند همچنین آمده است که اپل تولید انبوه این تبلت را در ماه ژانویه (دی ماه) آغاز خواهد کرد. با توجه به این موضوع، انتظار داریم که مدت اندکی بعد از آغاز تولید انبوه آیپد پرو شاهد رونمایی رسمی از آن باشیم.

این افشاکننده، Komiya، همچنین مدعی شده است که اپل در آیپد پرو جدید از نمایشگر‌های mini-LED استفاده کرده است. با وجود اینکه در گذشته اطلاعاتی مبنی بر به مشکل خوردن اپل در هنگام استفاده از نمایشگر‌های mini-LED در آیپد پرو منتشر شده بود، اما با توجه به این اطلاعات جدید به نظر می‌رسد که اپل توانسته است که مشکلات موجود در هنگام استفاده از این نوع نمایشگر‌ها را رفع کند.

نمایشگر مینی LED چیست و چرا اپل می‌خواهد از این تکنولوژی استفاده کند؟

اطلاعات قبلی همچنین نشان می‌دهند که به احتمال زیاد تنها در مدل ۱۲٫۹ اینچی آیپد پرو شاهد استفاده از این نمایشگر‌ جدید خواهیم بود و اپل در مدل ۱۱ اینچی آیپد پرو از نوع نمایشگر استفاده نخواهد کرد. با توجه به این موضوع‌، هنوز هم حدس و گمان‌های مختلفی در رابطه با به‌روزرسانی این آیپد‌ها وجود دارند.

به نظر می‌رسد که اپل برای تهیه‌ی این نمایشگر‌های جدید با دو تأمین کننده به نام‌های Zhen Ding Technology و Flexium Interconnect همکاری خواهد کرد و هر دو این شرکت‌ها علاوه‌بر تأمین نمایشگر آیپد پرو به احتمال زیاد جهت تأمین نمایشگر‌های دیگر محصولات اپل مانند نسلی بعدی مک بوک‌ها هم با این شرکت همکاری خواهند داشت.

با توجه به این موضوع می‌توان انتظار داشت که اپل در نسل بعدی مک بوک پرو خودش که اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند علاوه‌بر برخورداری از پردازنده‌ی اپل سیلیکون دارای نمایشگر ۱۴٫۱ اینچی با طراحی جدید است، از نمایشگر mini-LED استفاده کرده است. این افشاکننده در حدود یک ماه پیش مدعی شده بود که اپل تولید پردازنده‌های A14X Bionic را آغاز کرده است.

پردازنده‌ A14X Bionic گویا قوی‌تر از اینتل Core i9 مک بوک پرو ۱۶ اینچ است

با توجه به این که تمامی پردازنده‌های ۵ نانومتری A14 Bionic توسط TSMC ساخته می‌شوند ما انتظار داریم که این شرکت تایوانی هم ساخت پردازند‌ه‌های A14X Bionic را برعهده داشته باشد. منتشر شدن خبر مربوط به تولید انبوه پردازنده‌ی A14X Bionic بسیاری از کاربران را امیدوار کرد که شاید تا قبل از پایان سال ۲۰۲۰ شاهد رونمایی از این آیپد پرو جدید باشند. امیدواری که با منتشر شدن این اطلاعات جدید از بین رفت.

Komiya همچنین مدعی شده است که به احتمال زیاد در ماه مارچ (اسفند ماه) شاهد رونمایی از آیپد پرو جدید توسط اپل خواهیم بود. البته هنوز مشخص نیست که اپل قصد دارد بلافاصله بعد از مراسم رونمایی، آیپد پرو را به بازار عرضه کند یا که عرضه‌ی نهایی این محصول به بازار با تأخیر همراه خواهد بود.

مقایسه‌ی آیپد ایر جدید با آیپد پرو ۱۱ اینچ ۲۰۲۰

منبع: Wccftech

