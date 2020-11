مینگ-چی کو، مشهورترین تحلیلگر محصولات اپل، در جدیدترین گزارش خود به برخی ویژگی‌های سری آیفون ۱۳ پرداخته است. به گفته‌ی آقای کو، هر ۴ مدل آیفون ۱۳ از ابعاد مشابه نسل قبلی بهره می‌برند ولی باید انتظار بهبود دوربین اولترا واید مدل‌های پرو را داشته باشیم.

به گفته‌ی آقای کو، دوربین اولترا واید مدل‌های پرو آیفون ۱۳ مبتنی بر لنزهای ۶P (تشکیل شده از ۶ قسمت)، دیافراگم F/1.8 و دارای قابلیت فوکوس خودکار هستند. در حال حاضر دوربین اولترا واید هر ۴ مدل آیفون ۱۲ از لنزهای ۵P دارای دیافراگم F2.4 بهره می‌برند و فوکوس آن‌ها ثابت است. این تحلیلگر پیش‌بینی کرده که در سال ۲۰۲۲ گوشی‌های سری آیفون ۱۴ هم از همین لنزهای اولترا واید بهره می‌برند.

به گفته‌ی مینگ-چی کو، فروش گوشی‌های آیفون ۱۳ بیشتر از نسل قبلی خواهد بود که این موضوع به افزایش پوشش اینترنت ۵G در مناطق مختلف جهان و همچنین معرفی این گوشی‌ها در زمان همیشگی یعنی سپتامبر ۲۰۲۱ برمی‌گردد. در ضمن با توجه به اینکه انتظار می‌رود گوشی‌های آیفون ۱۳‌ از نظر دوربین پیشرفت قابل توجهی داشته باشند، همین موضوع احتمالا منجر به افزایش استقبال کاربران از این گوشی‌ها خواهد شد.

در هر صورت حدود یک سال تا معرفی این گوشی‌ها فاصله داریم و مطابق معمول طی ماه‌های آینده ، بدون شک جزییات گسترده‌ای از خانواده‌ی آیفون ۱۳‌ فاش خواهد شد.

آیفون ۱۳‌ احتمالا با حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر عرضه می‌شود

