ال جی V60 یکی از بهترین گوشی‌هایی بود که در سال ۲۰۲۰ روانه‌ی بازار شد اما متاسفانه توجه زیادی به آن نشد. بدون اغراق، شاید بتوان گفت V60 بهترین پرچم‌داری بود که طی سال‌های گذشته از ال جی شاهد بودیم. محصولی که از لحاظ سخت‌افزاری چیزی کمتر از رقبا نداشت و در عین حال با قیمت کمتری به نسبت آن‌ها راهی بازار شد. اما به هر دلیل، ال جی نتوانست با این محصول به آنچه که در ذهن داشت دست پیدا کند. بدین ترتیب باید تمام تمرکز خود را روی پرچم‌دار بعدی یعنی ال جی V70 متمرکز کند.

ال جی اوایل سال میلادی جاری از پرچم‌دار خود با نام ال جی V60 ThinQ رونمایی کرد. محصولی که به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵، ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم، استاندارد نظامی و باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز شده بود اما تنها ۸۰۰ دلار قیمت داشت. از بهترین قابلیت‌های این محصول هم امکان اضافه شدن یک نمایشگر ثانویه به آن از طریق قاب محافظ مخصوص بود که به صورت لوازم جانبی در دسترس قرار داشت.

اما استقبال کم کاربران از این محصول ثابت کرد هنوز هم جا برای بهتر شدن وجود دارد و کاربران صرفا یک محصول قدرتمند نمی‌خواهند. بنابراین غول کره‌ای باید روی پرچم‌دار بعدی خود که اگر همین رویه‌ی نام‌گذاری در پیش گرفته شود، ال جی V70 نام خواهد داشت، تمرکز کرده و هرآنچه که در چنته دارد رو کند تا بدین ترتیب بتواند در بازار پر رقابت گوشی‌های هوشمند حرفی برای گفتن داشته باشد.

پیش‌تر در رابطه با ضعف نرم‌افزاری محصولات ال جی و تاثیر غیرقابل انکار آن در کاهش محبوبیت این برند در بین کاربران صحبت کردیم. اما در کنار بهبود کیفیت نرم‌افزار، چه تغییرات دیگری باید در ال جی V70 صورت بگیرد تا ال جی بتواند به فروش خوب آن امیدوار باشد؟

بهبود کیفیت دوربین‌‌

معمولا هر گوشی پرچم‌داری از پرچم‌دار نسل قبل خود تصاویر بهتری ثبت می‌کند. مطمئن هستیم این ارتقا در ال جی V70 وجود خواهد داشت اما کاربر نمی‌خواهد صرفا ارتقا را شاهد باشد. ال جی برای رقابت با برترین‌ها، به یک انقلاب در این زمینه نیاز دارد. البته این بدان معنا نیست که V60 تصاویر بدی ثبت می‌کند. اما خب این محصول در رنکینگ وب‌سایت DXOMARK در رتبه‌ی ۴۹ قرار دارد و این اصلا عملکردی نیست که از پرچم‌دار سال ۲۰۲۰ شرکتی مثل ال جی انتظار داشتیم.

بسیاری از شرکت‌ها نظیر هواوی، سامسونگ، گوگل، شیائومی و … طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری ویژه‌ای روی این بخش از گوشی‌ها کرده و نتیجه‌ی این امر هم در استقبال خوب کاربران از محصولات این شرکت‌ها پیداست. به خصوص در بخش عکاسی که رقابت بر سر آن حتی به میان‌رده‌ها هم کشیده شده. بنابراین ارتقای جزئی نه می‌تواند کاربران را به خرید گوشی ال جی متقاعد کند، نه باعث پیشرفت شرکت می‌شود. برای مثال عملکرد V60 در عکاسی در حالت HDR، در میزان نوردهی و عکاسی در شب مشکلات زیادی دارد و این محصول نتوانسته عملکرد پایداری از خود به نمایش بگذارد.

همچنین در عکاسی فوق عریض هم اصلا نمی‌توان روی گوشی‌های ال جی حساب کرد. بنابراین به نظر می‌رسد مسیر زیادی برای پیشرفت در این زمینه وجود دارد. ال جی نه تنها از لحاظ سخت‌افزاری نظیر استفاده از لنز‌های با کیفیت، لرزشگیرهای قدرتمند و … ، بلکه از لحاظ نرم‌افزاری نیز باید عملکرد دوربین گوشی خود را بهبود ببخشد. در غیر این صورت نمی‌تواند در مقایسه با دیگر پرچم‌دارها که رقابت تنگاتنگی با یکدیگر دارند موفق عمل کند.

بررسی اولیه‌ی ال‌جی وینگ؛ گوشی هیجان‌انگیز با نمایشگر چرخان

بهبود عملکرد حسگر اثرانگشت

حسگرهای اثرانگشت اپتیکال درون صفحه از سال ۲۰۱۸ وارد گوشی‌های هوشمند شدند و تا به این لحظه هم شاهد استفاده‌ی شرکت‌های بزرگ دنیای فناوری نظیر سامسونگ، هواوی وان پلاس و … از این فناوری هستیم. با این حال هیچوقت عملکرد آن‌ها از لحاظ سرعت و دقت به حسگرهای فیزیکی نرسید. ال جی هم نتوانست با V60، متفاوت از سایر رقبا ظاهر شود و حسگر اثرانگشت درون صفحه‌ی این محصول حتی عملکردی نزدیک به حسگرهای فیزیکی ندارد.

البته نقطه ضعف اصلی این گوشی به جایی بر می‌گردد که می‌بینیم عملکرد حسگر اپتیکال درون صفحه‌ی V60 از سایر رقبایی که از فناوری مشابه بهره می‌برند هم ضعیف‌تر است. هم میزان اشتباهات آن بالاست و هم کمی طول می‌کشد تا هویت کاربر جهت قفل‌گشایی تایید شود.

بسیاری از شرکت‌ها در دوران ابتدایی استفاده از این نوع حسگرها با مشکل مواجه شدند اما به مرور توانستند عملکرد آن را بهبود ببخشند تا جایی که شاید نتوان آن‌ها را مشابه حسگرهای فیزیکی دانست اما پایداری و دقت آن‌ها بسیار افزایش پیدا کرده. حال به نظر می‌رسد نوبت ال جی است که با ورود V70، یا از حسگر ادغام شده با کلید پاور استفاده کند و یا وضعیت همین حسگر درون صفحه را بهبود ببخشد.

بهبود کیفیت نرم‌افزاری

در بخش نرم‌افزار، ال جی به معنای واقعی کلمه عملکرد بدی دارد. نه زمان‌بندی این شرکت برای ارائه‌ی بروزرسانی‌ها منظم است و نه عملکرد پایداری را از نرم‌افزار آن شاهد هستیم. البته شاید از لحاظ قابلیت‌ها و جلوه‌های بصری، رابط کاربری گوشی‌های این شرکت زیبا و جذاب باشند، اما در استفاده از آن‌ها به نسبت رابط سایر شرکت‌ها، قطعا تجربه‌ی لذت‌بخشی نخواهید داشت.

بسیاری از شرکت‌ها طی سال‌های اخیر روی بخش نرم‌افزاری تمرکز کرده و پیشرفت‌های بسیار زیادی در این زمینه داشته‌اند. از سامسونگ گرفته که هر دو یا سه سال تغییراتی اساسی در رابط کاربر خود پدید می‌آورد تا شرکت‌هایی نظیر اوپو، ریلمی، وان پلاس و حتی خود گوگل، که به مرور در حال اعمال تغییراتی در ظاهر اندروید هستند. اما ال جی چطور؟

مشکل نرم‌افزاری یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ال جی به حساب می‌آید که شاید بتوان آن را از اصلی‌ترین دلایل عدم موفقیت این شرکت بزرگ دانست. اول از همه ال جی V70 باید تجربه‌ی لذت‌بخش، روان و بدون مشکلی را برای کاربران به ارمغان بیاورد. در درجه‌ی دوم، شرکت کره‌ای باید زمان‌بندی منظمی برای انتشار بروزرسانی‌ها در نظر گرفته و مانند شرکت‌های بزرگ نظیر سامسونگ و وان پلاس، حداقل برای پرچم‌دارها، مدت زمان بروزرسانی را تا ۳ سال افزایش دهد.

ال جی در زمینه‌ی بروزرسانی اصلا شهرت خوبی ندارد. گاهی اوقات یا عرضه‌ی بروزرسانی‌ها با تاخیر همراه می‌شد یا به طور کلی هیچوقت شاهد انتشار آن نبودیم. البته با ورود اندروید ۱۰ اوضاع کمی بهتر شده اما اگر قرار به رقابت در بازار باشد، بهبودی‌های اینچنینی هیچوقت باعث موفقیت ال جی نخواهند شد. مسأله‌ی نرم‌افزار طی یکی دو سال اخیر اهمیت فوق‌العاده‌ بالایی پیدا کرده و ال جی باید با دانستن این موضوع، اقداماتی را در راستای ارتقای پرچم‌دار جدید خود انجام دهد.

آیا ال‌جی می‌تواند با بهبود کیفیت نرم‌افزاری به اوج برگردد؟

نمایشگر ثانویه

یکی از بهترین قابلیت‌های ال جی V60، بهره‌مندی آن از نمایشگر ثانویه به عنوان یک لوازم جانبی بود که باعث می‌شد گوشی به مانند یک محصول تاشو به نظر برسد که دو نمایشگر آن به وسیله‌ی یک لولا به هم متصل شده‌اند. در دسترس بودن این نمایشگر به عنوان لوازم جانبی ایده‌ی خارق‌العاده‌ای بود. بدین ترتیب کاربر می‌توانست گوشی را بدون اینکه وزن یا ضخامت آن زیاد باشد با خود به همراه داشته و هر زمان که به نمایشگر بزرگ‌تر نیاز داشت، آن را به گوشی متصل کند.

با این حال باز هم کاربران از سنگینی زیاد گوشی و ضخامت بالای آن در حالتی که نمایشگر ثانویه به آن متصل بود گله‌مند بودند. خوشبختانه جا برای طراحی باریک‌تر و سبک‌تر این نمایشگر و یا حتی خود گوشی هم وجود دارد بنابراین امیدواریم ال جی در V70 به این مشکل توجه کند.

مشکل دیگر، سازگاری نرم‌افزارها با نمایشگر ثانویه‌است که تا به اینجای کار خوب نبوده. کاربر برای استفاده از یک اپلیکیشن در دو نمایشگر نیاز دارد برنامه‌ی شخص ثالثی نظیر WideMode را دانلود کند. همچنین برای باز کردن لینک‌ها در نمایشگری دیگر، باز هم به یک اپلیکیشن شخص ثالث نیاز است. بنابراین اگر ال جی بخواهد همچنان به طراحی نمایشگر ثانویه در کنار گوشی اصلی ادامه دهد، ابتدا باید از عملکرد کم‌نقص آن در بخش نرم‌افزار اطمینان حاصل کند.

رفرش ریت ۱۲۰ هرتزی

در حال حاضر ال جی هیچ محصولی با نمایشگر ۱۲۰ هرتزی ندارد. از سال ۲۰۱۷ و با گوشی ریزر فون، شاهد حضور نمایشگرهایی با رفرش ریت بالا در گوشی‌های هوشمند بودیم اما طی ۱۸ ماه گذشته، محبوبیت و استفاده‌ی آن‌ها شدیدا افزایش پیدا کرد. به گونه‌ای که این روزها به یکی از عوامل تاثیرگذار در خرید یک گوشی تبدیل شده. چون تجربه‌ی کاربری را به شکل چشم‌گیری بهبود می‌بخشد.

در حال حاضر جز اپل، شاید بتوان گفت تمام شرکت‌های اندرویدی گوشی‌هایی با نمایشگر ۱۲۰ یا ۹۰ هرتزی در سبد محصولات خود دارند. حتی برای کاهش مصرف باتری، یک سری راه حل‌های نرم‌افزاری هم در نظر گرفته‌اند (مثل سامسونگ با فناوری رفرش ریت متغیر). در واقع باید گفت این شرکت‌ها می‌خواهند تحت هر شرایطی، نمایشگر با رفرش ریت بالا را در گوشی‌های خود داشته باشند اما ال جی همچنان از این فناوری در گوشی‌های خود استفاده نمی‌کند. با این حال امیدواریم این اتفاق با عرضه‌ی گوشی ال جی V70 رخ دهد.

ال‌جی از هدفون بی‌سیم Tone Free با قابلیت حذف نویز اکتیو رونمایی کرد

جک هدفون

در نهایت می‌رسیم به جک ۳.۵ میلی‌متری محبوب که این روزها در کمتر پرچم‌دار معروفی دیده می‌شود. اکثر شرکت‌ها اکنون سازنده‌ی هدفون‌های بی‌سیم هستند و به همین خاطر تصمیم گرفتند با حذف این درگاه، به نوعی فروش هدفون‌های خود را افزایش دهند. اینکه انتظار داشته باشیم ال جی این جک را از V70 حذف نکند در حالی که شرکت کره‌ای سازنده‌ی هدفون بی‌سیم نیز هست، شاید معقول نباشد.

با این حال برخی‌ها معتقدند ال جی با حذف این جک از ال جی وینگ، فرایند حذف آن را از گوشی‌های خود آغاز کرده. اما باید به این نکته اشاره کنیم که وینگ یک گوشی معمولی نیست. این محصول بخشی از پروژه‌ی جدید ال جی موسوم به «کاوشکر» است و اصلا جای تعجب ندارد اگر شاهد قابلیت‌های عجیب در آن باشیم.

ال جی V70 اما داستان متفاوتی دارد. هرچند به نظر می‌رسد حذف جک هدفون از این محصول بسیار محتمل باشد، اما از آن جایی که V60 در سال ۲۰۲۰ و در حالی که بسیاری از پرچم‌دارها از چنین درگاهی بی‌بهره بودند، با تجهیز به آن راهی بازار شد، می‌توان انتظار داشت V70 نیز همین مسیر را طی کند.

به طور خلاصه، تغییراتی که انتظار داریم ال جی در گوشی بعدی خود پدید بیاورد به شرح زیر است؛

دوربین قدرتمند در سطح پرچم‌دارهای رقیب

بهبود عملکرد حسگر اثرانگشت

افزایش مدت زمان پشتیبانی نرم‌افزاری از گوشی

حفظ جک هدفون

نمایشگر با رفرش ریت بالا

بهبود شکل ظاهری و عملکرد رابط کاربری

بهبود تجربه‌ی استفاده از نمایشگر ثانویه

لازم به ذکر است ال جی با برطرف کردن نقاط ضعف خود در موارد بالا، می‌تواند هم سطح با پرچم‌دارهای کنونی باشد. بنابراین به نظر می‌رسد انتظار خیلی عجیبی هم از این شرکت نداریم. به نظر شما ال جی با پیشرفت در این زمینه‌ها می‌تواند در سال ۲۰۲۱ عملکرد موفقی داشته باشد؟

ال‌جی به این زودی‌ها گوشی مجهز به اسنپدراگون ۸۷۵ تولید نمی‌کند

منبع: Android Authority

The post ال جی V70؛ از پرچم‌دار آینده‌ی ال جی چه انتظاراتی داریم؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala