هواوی نوا ۸ SE با شارژر ۶۶ واتی و دوربین چهارگانه رونمایی شد

در ماه آوریل سال جاری، از گوشی هواوی نوا ۷ رونمایی شد. حالا بعد از گذشت ۶ ماه، غول چینی جانشین این محصول را با نام هواوی نوا ۸ SE و با قابلیت‌های فراوان معرفی کرد.

هواوی نوا ۸ SE تنها ۷.۴۶ میلی‌متر ضخامت داشته و وزن آن نیز به ۱۷۸ گرم می‌رسد. از لحظ ظاهری، طراحی این محصول شباهت بسیار زیادی با آیفون ۱۲ دارد چرا که گوشه‌های این گوشی نیز مانند نماینده‌های جدید اپل تخت است و ماژول مربعی شکل، شبیه به ماژول دوربین آیفون‌ها روی پنل پشتی آن تعبیه شده.

هواوی برای نوا ۸ SE از ۴ دوربین استفاده کرده که سنسور اصلی آن ۶۴ مگاپیکسلی است. در کنار آن هم سه دوربین دیگر متشکل از دوربین فوق عریض ۸ مگاپیکسلی، ۲ مگاپیکسلی ماکرو و ۲ مگاپیکسلی سنجش عمق میدان حضور دارند.

نوا ۸ SE از نمایشگری ۶.۵۳ اینچی از نوع OLED و وضوح تصویر +FHD بهره می‌برد. در بالاترین بخش نمایشگر نیز یک حفره‌ی U شکل برای تعبیه‌ی دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی در نظر گرفته شده تا بدین ترتیب مانند بسیاری از گوشی‌های امروزی، بخش بزرگی از پنل جلویی را نمایشگر تشکیل دهد. همچنین در قسمت پایینی این نمایشگر، سنسور اثرانگشت اپتیکال قرار گرفته تا کاربر از این طریق بتواند به بازگشایی قفل گوشی اقدام کند.

قلب تپنده‌ی نماینده‌ی جدید هواوی را پردازنده‌ی Dimensity 720 شرکت مدیاتک تشکیل می‌دهد که اگرچه پردازنده‌ی میان‌رده به حساب می‌آید اما پشتیبانی از فناوری ۵G را نیز با خود به همراه دارد. البته هواوی این گوشی را در نسخه‌ی High نیز تولید کرده که در آن محصول شاهد پردازنده‌ی Dimensity 800U هستیم. نوا ۸ SE در هر دو نسخه ی خود از ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی بهره می‌برد تا خیال کاربران از بابت قدرت سخت‌افزاری این محصول راحت باشد.

لازم به ذکر است این گوشی از اندروید ۱۰ سوار بر رابط کاربری EMUI 10.1 به عنوان سیستم عامل پیش‌فرض خود استفاده می‌کند اما به خوبی می‌دانیم در این محصول نیز خبری از سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل نیست. منبع تغذیه‌ی این مجموعه را یک باتری ۳۸۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تشکیل می‌دهد که با توجه به اندازه‌ی نمایشگر، می‌توان گفت بسیار ظرفیت پایینی دارد. اما با این حال هواوی درون جعبه‌ی این محصول یک شارژر ۶۶ واتی قرار داده که می‌تواند باتری را در مدت زمان ۱۵ دقیقه از ۰ تا ۶۰ و در مدت ۳۵ دقیقه به صورت کامل شارژ کند.

از دیگر قابلیت‌های این گوشی می‌توان به بهره‌مندی از پورت USB-C، جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون، بلوتوث ۵.۱، پشتیبانی از دو سیم‌کارت و وای‌فای دو بانده اشاره کرد. همانطور که اشاره شد، نماینده‌ی جدید هواوی به لطف Dimensity 720 از اینترنت ۵G نیز پشتیبانی می‌کند. همچنین در نسخه‌ی High نوا ۸ SE که از Dimensity 800U به عنوان قلب تپنده‌ی خود استفاده می‌کند نیز دسترسی به این شبکه‌ی پرسرعت امکان‌پذیر است و این می‌تواند خبر بسیار خوبی برای کاربران با بودجه‌ی محدود باشد.

البته در رابطه با پشتیبانی از فناوری ۵G این محصول باید به این نکته هم اشاره کنیم که نسخه‌ی High نوا ۸ SE روی هر دو سیم‌کارت، امکان دسترسی به اینترنت ۵G را به کاربر می‌دهد اما در نسخه‌ی استاندارد، دسترسی به اینترنت ۵G تنها روی یک سیم‌کارت امکان‌پذیر است.

هواوی نوا ۸ SE در ۴ رنگ و در تاریخ ۱۱ نوامبر (۲۱ آبان) در کشور چین برای خرید در دسترس قرار می‌گیرد. مدل استاندارد این محصول با قیمت ۲۵۹۹ یوآن (معادل ۳۹۰ دلار / ۳۳۰ یورو) و نسخه‌ی High آن نیز با قیمت ۲۶۹۹ یوآن (معادل ۴۱۰ دلار / ۳۴۵ یورو) راهی بازار خواهند شد. اینکه هواوی برنامه‌ای برای عرضه‌ی این گوشی به خارج از کشور چین دارد یا خیر فعلا مشخص نیست.

منبع: GSMArena

منبع متن: digikala