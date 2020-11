پیش‌تر خبری منتشر شده بود مبنی براینکه شیائومی قصد دارد اولین گوشی هوشمند مجهز به اسنپدراگون ۸۷۵ خود را با نام می ۱۱ راهی بازار کند. حال اینکه چه نامی برای این محصول در نظر گرفته می‌شود فعلا به صور قطعی مشخص نشده اما ساعاتی پیش گوشی هوشمندی با شماره مدل M2012K11C، با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۷۵ در گیک‌بنچ دیده شده.

با توجه به خبرها و شایعات اخیر، به نظر می‌رسید شیائومی می‌خواهد بعد از سامسونگ، دومین شرکتی باشد که محصولی را با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۷۵ راهی بازار می‌کند و اینکه اکنون شاهد انتشار جزئیات مربوط به آن در وب‌سایت گیک‌بنچ هستیم، به نوعی به این شایعات دامن می‌زند.

این گوشی جدید که گفته می‌شود شیائومی می ۱۱ نام خواهد داشت، با شماره مدل M2012K11C، اندروید ۱۱، ۶ گیگابایت حافظه‌ی رم و پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۷۵ در گیک‌بنچ حضور یافته. البته در گیک‌بنچ معمولا نامی از پردازنده برده نمی‌شود اما از آن جایی که به نام گرافیک آدرنو ۶۶۰ در سورس کد این لیست اشاره شده، می‌توانیم تا حدودی از این بابت که گوشی یاد شده به پرچم‌دار مورد انتظار کوالکام مجهز خواهد شد مطمئن باشیم.

گوشی میان‌رده‌ی شیائومی با نمایشگر ۱۲۰ هرتزی و دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی در راه است

شیائومی می ۱۱ (یا هرآنچه که شیائومی قرار است گوشی جدید خود را نام‌گذاری کند)، در بخش تک هسته‌ای امتیاز ۱۱۰۵ و در بخش چند هسته‌ای نیز امتیاز ۳۵۱۲ را کسب کرد. از آن جایی که این تست روی نمونه‌ی اولیه‌ی این محصول صورت گرفته، می‌توان امیدوار بود با عرضه‌ی نسخه‌ی نهایی که بهبودی‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری فراوانی خواهد داشت، شاهد افزایش افزایش امتیازات در هر دو بخش باشیم.

کوالکام قصد دارد در تاریخ ۱ دسامبر (سه شنبه ۱۱ آذر) از اسنپدراگون ۸۷۵ رونمایی کند. در حال حاضر در رابطه با این پردازنده اطلاعات زیادی در اختیار نداریم اما به گفته‌ی یکی از افشاگران قابل اعتماد، ظاهرا ترتیب هسته‌ها در این محصول به صورت ۱-۳-۴ خواهد بود.

نوع هسته‌ها نیز به ترتیب Cortex-X1 با فرکانس ۲.۸۴ گیگاهرتز، Cortex-A78 (سه هسته) با فرکانس ۲.۴۲ گیگاهرتز و Cortex-A55 (چهار هسته) با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز خواهد بود. این هسته‌ها، اسنپدراگون ۸۷۵ را از لحاظ قدرت پردازشی بسیار بالاتر از نسل قبل قرار می‌دهند. حتی گفته می‌شود پردازنده‌ی A14 اپل هم در مقابل پرچم‌دار امسال کوالکام حرفی برای گفتن نخواهد داشت. با این حال باید منتظر ماند و دید چه پیش خواهد آمد.

