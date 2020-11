شارژر MagSafe Duo اپل ۱۲۹ دلار است

به‌تازگی پیش فروش دو آیفون باقی مانده از خانواده‌ی آیفون‌های ۱۲ یعنی آیفون ۱۲ مینی و آیفون ۱۲ پرو مکس توسط اپل آغاز شده است. در کنار آغاز این پیش فروش، اپل اطلاعات بیشتری را در رابطه با قیمت و زمان عرضه‌ی لوازم جانبی آیفون‌های ۱۲ منتشر کرد‌ه است. با توجه به این موضوع، قیمت لوازم جانبی مانند کیس‌های چرمی Sleeve و شارژر MagSafe Duo مشخص شده‌اند.

قیمت در نظر گرفته شده برای این شارژر جدید که می‌تواند یکی از آیفون‌های ۱۲ و اپل واچ را به صورت هم زمان شارژ کند ۱۲۹ دلار است. کاربران با پرداخت این هزینه، این شارژر جدید و کابل ۱ متری لایتنیگ به USB-C قرار گرفته در جعبه‌ی آن را دریافت خواهند کرد و همانند آیفون‌های ۱۲ در جعبه‌ی این شارژر هم از آداپتور شارژر خبری نیست.

اپل در هنگام خرید شارژر MagSafe Duo به شما توصیه می‌کند که آداپتور شارژر ۲۰ وات خودش را با پرداخت مبلغ ۱۹ دلار به صورت مجزا خریداری کنید. با وجود مشخص شدن قیمت این محصول اما هنوز اطلاعات دیگری در رابطه با زمان عرضه یا پیش ‌فروش آن منتشر نشده است و در صفحه‌ی این شارژر در سایت اپل از عبارت به‌زودی استفاده شده است.

شارژر MagSafe Duo اپل در مقایسه با شارژر Magsafe عادی دارای قیمت ۳۹ دلار، شارژر استاندارد اپل واچ دارای پورت USB-C دارای قیمت ۲۹ دلار و آداپتور شارژر ۲۰ واتی ۲۰ دلاری اپل، دارای قیمت بسیاری بالایی است. البته این شارژر MagSafe در مقایسه با نوع دیگری از شارژر ارائه شده برای اپل واچ به نام Magnetic Charging Dock که دارای قیمت ۷۹ دلار است، ارزش خرید بیشتری را دارد.

علاوه‌بر مشخص شدن قیمت این شارژر جدید، اپل قیمت کیس جدید چرمی Sleeve را هم مشخص کرده است. قیمت این کیس چرمی جدید هم ۱۲۹ دلار برای تمامی آیفون‌های ۱۲ است. اپل قصد دارد که این کیس را در چهار رنگ آبی، صورتی، قهوه‌ای و قرمز عرضه کند.

تمامی این کیس‌های چرمی جدید دارای محفظه‌ی در داخلشان برای نگهداری از کارت‌های بانکی هستند و تمامی آن‌ها همراه با بند چرمی برای انداختن کیس به دور مچ دست عرضه خواهند شد.

شما می‌توانید که در زمان استفاده از این کیس چرمی آیفون‌های ۱۲ جدید را با استفاده از شارژر MagSafe شارژ کنید. همانند شارژر MagSafe Duo اپل اطلاعاتی را در رابطه با زمان عرضه‌ی این کیس جدید منتشر نکرده است و در صفحه‌ی این کیس در سایت اپل هم از عبارت به‌زودی استفاده شده است.

