در هفته‌ای که گذشت، وان‌پلاس از نسخه‌ی سایبرپانک ۲۰۷۷ وان‌پلاس ۸ تی رونمایی کرد. محصولی با ظاهری خاص که کاملا حال و هوای بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ را به کاربر القا می‌کرد. اما حالا به نظر می‌رسد شرکت چینی قصد دارد نسخه‌ی سایبرپانک ۲۰۷۷ ساعت هوشمند خود را نیز راهی بازار کند.

به گزارش افشاگر چینی DigitalChatStation، ظاهرا وان‌پلاس در حال کار روی ساعتی هوشمند با طراحی الهام گرفته از بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ است. جالب اینجاست که نسخه‌ی استاندارد خود ساعت هنوز رسما رونمایی نشده اما با توجه به شایعات و خبرهای مختلف، به نظر می‌رسد این اتفاق در آینده‌ای نزدیک رخ خواهد داد.

در حال حاضر، افشاگر نام‌برده فقط تصاویری از بند نسخه‌ی سایبرپانک ۲۰۷۷ ساعت وان‌پلاس را در ویبو به اشتراک گذاشته که روی آن هم نام برند شرکت و هم نام بازی با همان سبک آشنا حک شده. اینکه ساعت قرار است چه طراحی داشته باشد فعلا مشخص نیست.

پیش‌تر در رابطه با ساعت هوشمند وان‌پلاس خبرهایی منتشر شده بود اما هفته‌ی گذشته شنیدیم زمان رونمایی از آن با تاخیر همراه خواهد بود. در ابتدا قرار بود در ماه اکتبر از این محصول رونمایی شود اما خب این اتفاق رخ نداد. در حال حاضر از این بابت که نسخه‌ی سایبرپانک ۲۰۷۷ ساعت وان‌پلاس یا مدل استاندارد آن قرار است در چه تاریخی رونمایی شوند اطلاعی نداریم. اما خود وان‌پلاس در تیزرهای مربوط به این محصول به نوعی به این موضوع اشاره داشته که به‌زودی شاهد رونمایی از آن خواهیم بود.

