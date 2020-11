روز گذشته خبری منتشر شد که در آن شاهد افشای شماره مدل و مشخصات کلیدی گوشی‌های وان‌پلاس ۹، وان‌پلاس ۹ پرو و احتمالا وان‌پلاس ۹ اولترا بودیم.

وان‌پلاس معمولا در سه ماه دوم هر سال از گوشی‌های پرچم‌دار خود رونمایی می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد تا معرفی از پرچم‌دارهای جدید این شرکت مدت زمان زیادی باقی مانده. اما با این حال روز گذشته خبری منتشر شد که در آن شاهد افشای مشخصات وان‌پلاس ۹ و مدل‌های مختلف آن بودیم.

وان‌پلاس معمولا در کنار گوشی‌های پرچم‌دار خود، یک مدل پرو را نیز راهی بازار می‌کند. اما ظاهرا امسال علاوه بر دو مدل استاندارد و پرو، شاهد عرضه‌ی مدل اولترا نیز خواهیم بود. شایعه‌ی عرضه‌ی مدل اولترا مدت‌ زمان زیادی است که سر زبان‌ها افتاده و انتشار ۵ شماره مدل مختلف (یک شماره برای وان‌پلاس ۹، سه شماره برای مدل پرو و ترکیب‌های سحت‌افزاری مختلف آن و یک شماره‌ی دیگر برای محصولی نامشخص)، به این شایعه تا حد زیادی دامن زده. شماره‌ مدل منتشر شده به شرح زیر است:

وان‌پلاس ۹: LE2110

وان‌پلاس ۹ پرو: LE2117 ،LE2119 و LE2120

وان‌پلاس ۹ ( با مدلی نامشخص): LE2127

ترتیب اعداد به گونه‌ای است که هرچه دو رقم آخر بیشتر باشد، احتمالا گوشی قدرتمندتر خواهد بود. همانطور که می‌بینید، برای مدل استاندارد، دو رقم آخر ۱۰ و برای سه مدل پرو، دو رقم آخر ۱۷، ۱۹ و ۲۰ هستند. از آن جایی که دو رقم آخر مدل آخر ۲۷ است، بنابراین می‌توان انتظار داشت این محصول از دو سری دیگر بهتر باشد. همین موضوع هم احتمالا حضور مدل اولترا را قوت می‌بخشد.

اما در کنار انتشار شماره مدل این محصولات، مشخصات وان‌پلاس ۹ و مدل‌های مختلف آن نیز فاش شده که از جمله مهم‌ترین آن باید به نمایشگری ۱۴۴ هرتزی، پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۷۵، بهره‌مندی از استاندارد ضد آب IP68، بلندگوهای استریو دوگانه و دوربین سلفی تعبیه شده درون حفره‌ی روی نمایشگر اشاره کرد. این حفره برخلاف گوشی‌های دیگر این شرکت، در مرکز گوشی تعبیه خواهد شد تا بدین ترتیب شاهد تنوعی در این زمینه باشیم.

علاوه بر این‌ها، گفته می‌شود شارژر درون جعبه‌ی این گوشی‌ها ۶۵ واتی خواهد بود. یعنی همان شارژری که در حال حاضر با گوشی وان‌پلاس ۸ تی عرضه می‌شود. پشتیبانی از شارژر بی‌سیم ۴۰ واتی نیز احتمالا در همه یا تعدادی از گوشی‌های این سری وجود خواهد داشت.

اینطور که به نظر می‌رسد، وان‌پلاس می‌خواهد پرچم‌داران سری ۹ خود را در ماه مارس ۲۰۲۱ (بازه‌ی زمانی ۱۱ اسفند ۹۹ – ۱۱ فروردین ۱۴۰۰) رونمایی کند. خبرهایی که قبلا منتشر می‌شده نیز به همین ماه به عنوان تاریخ رونمایی از نماینده‌های وان‌پلاس اشاره داشته‌اند. با این حال چون فاصله‌ی زیادی تا آن زمان داریم، بهتر است فعلا اطلاعات منتشر شده را در حد یک شایعه بدانیم.

