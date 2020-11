در ماه گذشته در سری اول تلفن‌های همراه عجیب با برند‌هایی غیرمنتظره به بررسی ۵ تلفن همراهی پرداختیم که توسط برند‌هایی تولید شده‌ بودند که هیچ تخصصی در زمینه‌ی ساخت تلفن همراه نداشتند. البته باید بگوییم که این تلفن‌های همراه عجیب و بعضا با قابلیت‌های خاص، محدود به همان مقاله‌ی اول نیستند و تلفن‌های همراه دیگری هم با همین ویژگی‌ها وجود دارند که در این مقاله قصد داریم به بررسی آن‌ها بپردازیم.

۱. پپسی P1

بله درست خواندید پپسی! شاید فکر می‌کردید که این شرکت به غیر از تولید نوشیدنی‌های گازدار در زمینه‌ی دیگری فعالیت نمی‌کند. اما باید بگوییم که این شرکت در گذشته اقدام به ساخت تلفن همراهی با برند پپسی کرده است.

در واقع این شرکت دو مدل تلفن همراه پپسی P1 و پپسی P1S را تولید کرده بود. آن‌ها سعی کردند که این تلفن‌های همراه را با استفاده از یک کمپین جذب سرمایه از طریق سایت JD.com در کشور چین عرضه کنند.

با وجود راه اندازی این کمپین، شرکت پپسی نتوانست که سرمایه‌ی مورد نیاز را برای این تلفن‌های همراه بدست بیاورد. نگاهی به میزان سرمایه جذب شده برای این تلفن همراه که هنوز در سایت JD.com موجود است، نشان می‌دهد که این تلفن‌های همراه تاکنون تنها توانسته است که %۴۳ سرمایه‌ی مورد نیاز خود را بدست آورد.

رخ دادن این اتفاق عجیب به نظر می‌رسد چون شرکت پپسی قصد داشت که تلفن همراه P1 را تنها در تعداد محدود ۱۰۰۰ عدد عرضه کند. اگر که راجع به قیمت این تلفن همراه کنجکاو هستید باید بگوییم که پپسی قصد داشت این تلفن همراه ارزان را با قیمت ۷۰۰ یوان چین (در حدود ۱۱۰ دلار) عرضه کند.

با توجه به قیمت در نظر گرفته شده برای این تلفن همراه به نظر می‌رسد که شرکت پپسی تنها قصد داشت با برگزار کردن یک کمپین تبلیغاتی جلب توجه کند و به طور حتم انجام این کار توسط این شرکت و فروش این تلفن‌های همراه برای آن سودی را به همراه نخواهد داشت.

تلفن‌های همراه پپسی توسط شرکت چینی Chinese ODM تولید می‌شدند و دارای سیستم عامل Dido OS بودند (پوسته‌ی اندروید مانندی که توسط برخی تلفن‌های همراه Doogee هم استفاده می‌شد). این تلفن همراه دارای تم پپسی بود. با وجود اینکه این تلفن‌های همراه قیمت کمی داشتند اما دارای مشخصات سخت افزاری به نسبت خوبی بودند.

مدل P1 این تلفن همراه دارای بدنه‌ای از جنس آلومینیوم با نمایشگر ۵٫۵ اینچی دارای رزلوشن ۱۰۸۰p بود و در آن از پردازنده‌ی ۸ هسته‌ای، دوربین ۱۳ مگاپیکسلی و فناوری ارتباطی LTE استفاده شده بود.

بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهند که دو شرکت دیگر کوکاکولا و «رد بول» (Red Bull) تاکنون تلفن همراهی را با برند خود عرضه نکرده‌اند (تلفن همراه ZTE Redbull V5 هیچ ارتباطی با این شرکت سازنده‌ی نوشیدنی‌های انرژی‌زا ندارد).

۲. Onkyo Granbeat DP-CMX1

شرکت Onkyo یکی از شرکت‌های است که بیشتر به خاطر تولید محصولات صوتی و سینمای خانگی شناخته می‌شود. البته این شرکت دستی هم در تولید لوازم الکترونیکی قابل حمل مانند دستگاه‌های پخش کننده‌ی موسیقی و حتی تلفن همراه Granbeat Dp-CMX1 دارد.

از خیلی از جهت‌ها این تلفن همراه به تلفن همراه مارشال لندن شباهت دارد. این تلفن همراه از یک پورت هدفون ۳.۵ میلی‌متری استاندارد و یک پورت Balanced با اندازه‌ی ۲.۵ میلی‌متری برخوردار بود. مزیت پورت Balanced این است که این پورت‌ها می‌توانند سیگنا‌ل‌های صوتی را به صورت دوگانه ارسال کنند. در واقع این پورت سیگنال‌ها را به دو دسته به نام گرم و سرد تقسیم‌بندی می‌کند و این سیگنال‌ها را به گونه‌ای ارسال می‌کند که نسبت به هم متقارن هستند.

مزیت اصلی این پورت این است در مقایسه با پورت‌های استاندارد در برابر تداخل‌های صورت گرفته به خاطر تولید نویز لوازم الکترونیکی مقاوم‌تر است. همچنین در این تلفن همراه از دو DAC (مخفف Digital to Analog Converter به معنای مبدل دیجیتال به آنالوگ) همراه با دو آمپلی‌فایر استفاده شده بود.

بدنه‌ی این تلفن همراه جنسی آلومینیومی داشت و در لبه‌ی کناری آن دکمه‌های مربوط به پخش موسیقی قرار داشتند. یکی از تفاوت‌ها میان این تلفن همراه خاص و دیگر تلفن‌های همراه، وجود دکمه‌ی تنظیم میزان صدا با شکل دایره‌ای شکل بود که به کاربران اجازه می‌داد کنترل بیشتری را بر روی میزان صدا در زمان گوش دادن به موسیقی داشته باشند.

تلفن همراه Onkyo Granbeat DP-CMX1 با حافظه‌ی داخلی ۱۲۸ گیگابایت عرضه می‌شد که البته حافظه‌ی زیادی برای ذخیره سازی فایل‌های موسیقی با فرمت FLAC نیست. علاوه‌بر این حافظه‌ی داخلی، این تلفن همراه از حافظه‌ی خارجی Micro SD پشتیبانی می‌کرد و کاربران می‌توانستند که از کارت‌های حافظه‌ی خارجی با حداکثر اندازه‌ی ۲۵۶ گیگابایت در این تلفن همراه استفاده کنند. البته گزارش‌هایی هم وجود داشتند که ادعا می‌کردند در این تلفن همراه خاص از دو جای کارت حافظه‌ی خارجی استفاده شده است که بعد‌ها مشخص شد اشتباه بوده‌اند.

با وجود اینکه این تلفن همراه از لحاظ پخش موسیقی هیچ کم و کاستی را نداشت، اما یک گوشی عالی اندرویدی نبود. نسخه‌ی اندروید استفاده شده در این تلفن همراه ۶ مارشمالو بود و در آن از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۶۵۰ در کنار نمایشگر ۵ اینچی با رزولوشن ۱۰۸۰p استفاده شده بود.

باتری استفاده شده در این تلفن همراه دارای ظرفیت ۳۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت بود که شرکت سازنده ادعا می‌کرد با یک‌بار شارژ می‌توان تا ۲۵ ساعت با این گوشی به پخش آهنگ پرداخت. از دیگر مشخصات این تلفن همراه می‌توان به دوربین اصلی ۱۶ مگاپیکسلی و دوربین سلفی ۴ مگاپیکسلی اشاره کرد.

۳. کداک Ektra

اگر علاقه‌مند به عکاسی باشید حتما نام شرکت کداک را شنیده‌اید. این شرکت از سال ۱۹۴۰ تا قبل از رایج شدن دوربین‌های دیجیتال به ساخت فیلم‌های عکاسی نگاتیو مشغول بوده است. این شرکت در سال ۲۰۱۶ از تلفن همراه اندرویدی خود رونمایی کرد. با توجه به سابقه‌ی این شرکت در زمینه‌ی عکاسی این شرکت در زمان ساخت این تلفن همراه تمرکز خود را بر روی دوربین این گوشی گذاشت.

با وجود اینکه اولین تلفن همراه با برند کداک گوشی IM5 بود که در سال ۲۰۱۵ رونمایی شده‌ بود، اما این شرکت دست از تلاش برنداشت و از تلفن همراه دیگری هم رونمایی کرد.

در تلفن همراه کداک EKtra از دوربینی ۲۱ مگاپیکسلی و با سنسوری به اندازه‌ی ۱/۲٫۳ اینچ و گشودگی دیافراگم f/2.0 استفاده شده بود. از دیگر ویژگی‌های این دوربین می‌توان به برخورداری از لرزشگیر تصویر اپتیکال ۶ محوره و قابلیت فیلم‌برداری با رزولوشن ۴K اشاره کرد.

در قسمت پشتی این تلفن همراه از چرم طبیعی استفاده شده و کداک کیف چرمی را هم برای این تلفن همراه طراحی کرده بود که در زمان استفاده از این تلفن همراه با این کیف مخصوص، گوشی شکلی شبیه به دوربین‌های عکاسی قدیمی پیدا می‌کرد.

کداک با کمک متخصصین خودش حالت‌های مختلفی را در هنگام عکاسی و فیلم‌برداری در این تلفن همراه قرار داده بود. به عنوان نمونه این تلفن همراه دارای اپی برای فیلم‌برداری به نام Super8 بود که در زمان استفاده با اضافه کردن دانه به فیلم و تغییر رنگ‌ها باعث می‌شد که فیلم‌های گرفته شده با این تلفن همراه همانند فیلم‌های ضبط شده با استفاده از فیلم‌های ۸ میلی‌متری به نظر برسند.

علاوه‌بر این اپ، این تلفن همراه دارای حالتی برای عکاسی سیاه و سفید به نام Tri-X بود. ممکن است که این نام‌های به گوش شما نخورده باشند، اما این‌ها نام ‌فیلم‌های افسانه‌ای هستند که در گذشته توسط کداک تولید شده بودند.

این تلفن همراه اندرویدی دارای نمایشگر ۵ اینچی با رزولوشن ۱۰۸۰p بود و از پردازنده‌ی Helio X20 بهره‌ می‌برد. از دیگر مشخصات سخت افزاری این تلفن همراه می‌تواند به ۳ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۳۲ گیگابایت حافظه‌ی داخلی همراه با پشتیبانی از کارت‌های حافظه‌ی خارجی اشاره کرد.

برای اولین‌بار کداک این گوشی را در کشور انگلستان با قیمت ۴۵۰ پوند عرضه کرد و مدت اندکی بعد از عرضه‌ی این تلفن در کشور انگلستان، این تلفن همراه با قیمت ۵۰۰ یورو در اروپا و ۴۰۰ دلار در آمریکا عرضه شد. علاوه‌بر این تلفن همراه، کداک در آن سال‌ها با همکاری با Archos چند مدل تبلت‌ هم عرضه کرد.

۴. Red Hydrogen One

یکی از شرکت‌های فعال در زمینه‌ی ساخت دوربین‌های فیلم‌برداری که به‌تازگی تلاش‌هایی را هم در زمینه‌ی ساخت تلفن همراه داشته شرکت RED است. همان‌طور که گفتیم تخصص اصلی این شرکت در ساخت دوربین‌های فیلم‌برداری است که در ساخت فیلم‌های کوچک تا فیلم‌های پرفروش هالیوودی از آن‌ها استفاده می‌شود. تلفن همراهی که این شرکت قصد داشت تا آن را عرضه کند RED «هیدروژن وان» (Hydrogen One) بود.

با توجه به زمینه‌ی کاری شرکت RED شاید فکر کنید که این تلفن همراه بهترین دوربین را در مقایسه با دیگر تلفن‌های همراه موجود داشت، اما باید بگوییم که تمرکز شرکت RED در زمان ساخت این تلفن همراه بر روی قابلیت‌های سه بعدی بود.

با توجه به این موضوع، در این گوشی که برای اولین‌بار در سال ۲۰۱۸ رونمایی شد از ۲ دوربین ۱۲٫۳ مگاپیکسلی و نمایشگر سه بعدی «اتوستروسکوپی» (Autostereoscopic) استفاده شده بود. تکنولوژی به کار رفته در این نمایشگر سه بعدی با نمایشگر‌های سه بعدی مرسوم متفاوت بود و شرکت RED این نمایشگر را ۴V (View) نام می‌برد.

با وجود اینکه تصور می‌شد نمایشگر این گوشی بتواند محتوا را به صورت هولوگرافیک نمایش دهد اما محتوای نمایش داده شده توسط این نمایشگر آنچنان که باید جذاب نبودند. همچنین تصاویر هولوگرافیک گرفته شده با دوربین دو گانه‌ی این تلفن همراه هم آن‌طور که به نظر می‌رسید و شرکت RED گفته بود انقلابی نبودند.

شرکت RED قصد داشت تا یک لوازم جانبی بسیار خاص را هم برای این تلفن همراه بی‌مانند عرضه کند. این وسیله‌ی خاص Lithium 3D نام داشت، در واقع وسیله‌ای با وزنی در حدود ۳ کیلوگرم (بدون در نظر گرفتن باتری) بود که با متصل شدن به تلفن همراه هیدروژن وان و استفاده از آن به عنوان نمایشگر، می‌توانست که فیلم‌های با کیفیت و سه بعدی را ضبط کند.

گوشی هیدروژن وان تنها تلفن همراهی بود که به دلیل داشتن نمایشگر ۴V می‌توانست که در هنگام ضبط این نوع فیلم‌ها و نگاه کردن به فیلم‌های ضبط شده با Lithium 3D مورد استفاده قرار گیرد.

فیلم‌های ضبط شده با این دستگاه بسیار چشمگیر بودند و این دستگاه به دلیل برخورداری از سیستم دوربین دوگانه می‌توانست که فیلم‌هایی را با رزولوشن ۸K هم ضبط کند. با وجود اینکه شرکت RED قصد داشت تا این تلفن همراه و این وسیله‌ی جانبی خاص را به پکیج قدرتمند فیلم‌برداری برای افراد حرفه‌ای تبدیل کند، اما بعد‌ها این شرکت اعلام کرد که این پروژه را تا قبل از رسیدن به مراحل پایانی آن لغو کرده است. تلفن همراه هیدروژن وان هم فقط به صورت بسیار محدودی عرضه شد.

