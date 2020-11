اپل در هنگام رونمایی از آیفون‌های ۱۲ از لوازم جانبی متنوعی هم با قابلیت MagSafe برای این آیفون‌های ۱۲ جدید رونمایی کرد. به نظر می‌رسد که اپل قصد دارد با این لوازم جانبی جدید به گونه‌ای برخورد کند که انگار آن‌ها همانند لوازم تولید شده در صنعت مد و پوشاک، برای تزیین آیفون‌های ۱۲ هستند.

بررسی‌های صورت گرفته توسط سایت MacRumors نشان می‌دهد که اپل با راه اندازی سایتی به نام iPhone 12 Studio‌ (فعلا فقط می‌توان با مرورگر تلفن همراه و تبلت از آن استفاده کرد) به کاربران اجازه می‌دهد که لوازم جانبی مختلف MagSafe و ترکیب آن‌ها را بر روی آیفون‌های ۱۲ امتحان کنند تا قبل از خرید متوجه شوند که به عنوان نمونه آیفون ۱۲ مینی سبز رنگ در هنگام استفاده از قاب قرمز رنگ و کیف پول نگهدارنده‌ی کارت‌ بانکی قهوه‌ای رنگ چگونه به نظر خواهد رسید.

در زمان مراجعه به این سایت شما می‌توانید که تنها با استفاده از چند کلیک ساده از ترکیب رنگ‌های مدل‌های مختلف آیفون ۱۲ با رنگ‌های مختلف لوازم جانبی مانند قاب‌ها و کیف پول نگهدارنده‌ی کارت بانکی مطلع شوید. شما می‌توانید حتی در زمان طراحی یک ترکیب در این سایت آن را با نام دلخواه ذخیره کنید تا بعد‌ها نسبت به خرید آن اقدام نمایید.

شما تعجب نخواهید کرد اگر متوجه شوید که ایده‌ی این سایت از کجا آمده است. تا قبل از این سایت، اپل سایتی به نام Apple Watch Studio را راه اندازی کرده بود که به کاربران اجازه می‌داد در زمان خرید اپل واچ ترکیب بند‌ها و قاب‌های مختلف را بر روی این ساعت هوشمند امتحان کنند.

به نظر می‌رسد که اپل فکر می‌کند کاربران با استفاده از این سایت و امتحان کردن ترکیب‌های مختلف آیفون‌های ۱۲ با لوازم جانبی MagSafe قبل از خرید، بیشتر به خرید این لوازم جانبی ترغیب خواهند شد.

