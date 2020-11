سامسونگ برای اولین بار پس از سه‌ماهه‌ی دوم ۲۰۱۷ موفق شده در بازار آمریکا تعداد بیشتری گوشی نسبت به شرکت اپل روانه‌ی بازار کند. سهم بازار گوشی‌های سامسونگ در بازار آمریکا در دوره‌ی بین ماه‌های ژوئیه تا سپتامبر به ۳۳.۷ درصد می‌رسد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، شاهد افزایش ۶.۷ درصدی هستیم.

در زمینه‌ی افزایش استقبال از گوشی‌های سامسونگ در آمریکا، مدل‌های میان‌رده نقش مهمی ایفا کرده‌اند و همچنین گوشی‌های گران قیمتی مانند سری گلکسی نوت ۲۰ و گوشی تاشو گلکسی زد فولد ۲ موفق شده‌اند توجه کاربران آمریکایی را جلب کنند.

شرکت اپل با داشتن سهم بازار ۳۰.۲ درصد در مقام دوم بازار آمریکا قرار دارد. در گزارش شرکت Strategy Analytics آمده که تاخیر در عرضه‌ی سری آیفون ۱۲ باعث شده که این شرکت در بازه‌ی موردنظر عملکرد همیشگی خود را نداشته باشد. برای یادآوری باید بگوییم که در سال‌های گذشته معمولا مدل‌های جدید آیفون در ماه سپتامبر راهی بازار شده‌اند.

همچنین این شرکت در رابطه با آمار بازار جهانی اعلام کرده که در سه‌ماهه‌ی سوم ۲۰۲۰، گوشی‌های سامسونگ با بهره‌گیری از سهم بازار ۲۱.۹ درصدی در مقام اول قرار گرفته‌اند و بعد از آن هواوی با سهم ۱۴.۱ درصدی و شیائومی با سهم ۱۱.۹ درصدی قرار دارند. در این گزارش آمده اپل طی این مدت توانسته سهم بازار ۱۱.۹ درصد داشته باشد که برابر با شیائومی محسوب می‌شود. اما حالا که سری آیفون ۱۲ عرضه شده‌اند، در سه‌ماهه‌ی چهارم سال جاری بدون شک اپل سهم بازار بیشتری خواهد داشت.

طبق گزارش‌های منتشر شده از طرف منابع مختلف، سامسونگ برای بهره‌گیری از مشکلات هواوی می‌خواهد گوشی‌های سری گلکسی S21 را حدود یک ماه زودتر از انتظار معرفی کند تا بهتر بتواند جای خالی گوشی‌های پرچم‌دار این شرکت را پر کند. در رابطه با موفقیت‌آمیز بودن این تصمیم سامسونگ، باید منتظر انتشار گزارش‌های مربوط به سه‌ماهه‌ی نخست ۲۰۲۱ بمانیم.

چرا عرضه‌ی زودهنگام گلکسی S21 تصمیم درستی است؟

