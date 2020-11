تعلیق همکاری اپل با پگاترون در پی نقض قوانین کارگری

اپل پس از اینکه متوجه شده شرکت پگاترون قوانین کارگری را نقض می‌کند، همکاری خود را با این شرکت به حالت تعلیق درآورده است. نقض این قوانین مشخصا مربوط به کارگران دانشجو است که برخلاف مقررات اپل، پگاترون به آن‌ها اجازه داده در شیفت‌های شب کار کنند و اضافه‌کاری داشته باشند.

طبق اعلام اپل، تا زمانی که پگاترون اقدامات اصلاحی انجام ندهد هیچ سفارش جدیدی از طرف اپل دریافت نخواهد کرد. با این حال، پگاترون به ساخت گوشی‌های آیفون مربوط به سفارش‌های قبلی ادامه خواهد داد.

طبق بررسی‌های صورت گرفته از طرف اپل، مدرکی دال بر کار اجباری یا کارگران زیر سن قانونی شاغل در کارخانه‌های پگاترون پیدا نشده است. با این حال، ظاهرا این شرکت با اسناد و مدارک جعلی تلاش کرده بر این اتفاق سرپوش بگذارد. پگاترون هم مدیری که مسئول نظرات بر کارگران دانشجو بوده، اخراج کرده است.

این اولین باری نیست که تولیدکنندگان محصولات اپل به نقض قوانین کارگری متهم می‌شوند. به‌عنوان مثال می‌توانیم به شرکت فاکس‌کان اشاره کنیم که مهم‌ترین تولیدکننده‌ی محصولات اپل محسوب می‌شود و حدود یک دهه قبل، موجی از خودکشی‌های کارگران این شرکت سروصدای زیادی به راه انداخت. در سال ۲۰۱۷ هم یکی از خبرنگاران برای تهیه‌ی یک گزارش از وضعیت کارگران در کارخانه‌های پگاترون، مدتی در یکی از کارخانه‌های این شرکت مشغول به کار شد و وضعیت کار در این محیط را به‌عنوان «شکنجه» توصیف کرد.

تحت رهبری تیم کوک، اپل به‌صورت فعالانه‌ای تلاش کرده که نقض حقوق بشر در زنجیره‌ی تامین محصولات خود را متوقف کند. به گفته‌ی یکی از تحلیلگران، این اقدام پگاترون احتمالا باعث می‌شود اپل همکاری خود با آن را کاهش دهد و بخشی از این سفارش‌ها به شرکت Luxshare واگذار خواهد شد.

منبع: Cult Of Mac

