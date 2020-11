همه‌گیری ویروس کرونا اگرچه زندگی را برای همه‌ی ما سخت‌تر کرده و خیلی چیزها را از ما گرفته است، اما حداقل باعث شده اپل هر ماه یک مراسم جدید را به صورت آنلاین برگزار و محصولات جدیدش را اینگونه معرفی کند. در تازه‌ترین مراسم اپل به نام One more thing که روز ۲۰ آبان ماه برگزار می‌شود، انتظار می‌رود بالاخره شاهد معرفی اولین مک‌بوک‌ها با پردازنده‌ی اختصاصی اپل یا همان اپل سیلیکن باشیم. پخش زنده‌ی مراسم اپل را می‌توانید سه‌شنبه ۲۰ آبان رأس ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران در همین صفحه از دیجی‌کالا مگ تماشا کنید.

اپل تیر ماه امسال در کنفرانس WWDC رسما اعلام کرد که می‌خواهد در کامپیوترهای خود از پردازنده‌های اینتل و معماری x86 به پردازنده‌های خودش که معماری ARM دارند کوچ کند. در آن زمان اعلام شد که اولین کامپیوترهای مبتنی بر Apple Silicon را تا پایان سال جاری میلادی خواهیم دید. حالا با معرفی آیفون‌های جدید، آیپد ایر و اپل واچ جدید، تنها چیزی که باقی مانده اپل معرفی کند، همین کامپیوترها هستند.

آنطور که در شایعات شنیده‌ایم، احتمالا در این مراسم مک‌بوک پرو و مک‌بوک ایر ۱۳ اینچی جدید معرفی می‌شوند. هر دوی این مک‌بوک‌ها از اولین پردازنده‌های خانواده‌ی Apple Silicon برای کامپیوترها بهره خواهند برد که بر پایه‌ی چیپست A14 Bionic طراحی شده‌اند؛ یعنی همان تراشه‌ای که در آیفون ۱۲ استفاده شده است. این یعنی اپل می‌خواهد اولین کامپیوترهایی را که پردازنده‌ی ۵ نانومتری دارند معرفی کند.

نسل جدید iMac با نمایشگر ۲۱٫۵ اینچی، طراحی جدید و پردازنده‌ی اپل سیلیکن هم در دست توسعه است، اما هنوز مشخص نیست که در مراسم سه‌شنبه این مدل را هم خواهیم دید یا نه. علاوه بر این، در شایعات داشتیم که اپل یک نسل جدید از مک‌بوک پرو ۱۶ اینچی را هم آماده کرده است. ولی در این زمینه هم هنوز مطمئن نیستیم که مک‌بوک پرو ۱۶ اینچی با پردازنده‌ی اپل سیلیکن را به این زودی‌ها خواهیم دید یا نه. فعلا تنها چیزهایی که با اطمینان بیشتر می‌توانیم بگوییم در مراسم One more thing شاهد آن‌ها خواهیم بود، مک‌بوک پرو و مک‌بوک ایر ۱۳ اینچی جدید با پردازنده‌ی اختصاصی اپل هستند.

البته در کنار این کامپیوترهای جدید، بعید نیست شاهد معرفی محصولات دیگری مثل AirTags هم باشیم یا نسل جدید ایرپادز را ببینیم. در هر صورت برای مشخص شدن همه چیز، باید اندکی تا شروع مراسم صبر کنیم. پخش زنده‌ی مراسم One More Thing اپل را سه‌شنبه شب رأس ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران، از دیجی‌کالا مگ تماشا کنید.

