حدود ۶ ماه قبل گوشی وان‌پلاس نورد رسما معرفی شد و مدتی قبل هم وان‌پلاس از دو عضو دیگر این خانواده رونمایی کرد. مدل اصلی این سری از تراشه اسنپ‌دراگون ۷۶۵G بهره می‌برد و خیلی زود در بازارهایی مانند هند مورد استقبال گسترده‌ای قرار گرفته است. حالا طبق گزارش سایت Android Central، این شرکت قصد دارد در اوایل ۲۰۲۱ از گوشی وان‌پلاس نورد SE رونمایی کند که مانند گوشی‌های N10 و N100 قیمت پایینی خواهد داشت.

این گوشی که دارای اسم مستعار Ebba است، مانند وان‌پلاس ۸T از فناوری شارژ ۶۵ وات پشتیبانی می‌کند. همچنین مانند ۸T قرار است با باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی عرضه شود که این یعنی کل فرایند شارژ کمتر از ۴۰ دقیقه طول می‌کشد.

در رابطه با ویژگی‌های سخت‌افزاری هم گفته می‌شود وان‌پلاس نورد SE مانند وان‌پلاس نورد مجهز به نمایشگر امولد است و برای یادآوری باید بگوییم که گوشی‌های N10 و N100 از نمایشگرهای LCD بهره می‌برند.

ظاهرا وان‌پلاس هنوز تاریخ دقیق معرفی این گوشی را تعیین نکرده ولی به گفته‌ی منابع آگاه، کمی بعد از وان‌پلاس ۹ معرفی می‌شود. طبق گزارش‌ها، این شرکت در مارس ۲۰۲۱ از سری وان‌پلاس ۹ رونمایی خواهد کرد. در همین زمینه می‌توانیم به گوشی‌های N10 و N100 اشاره کنیم که ۱۲ روز بعد از وان‌پلاس ۸T معرفی شدند.

در این میان، برخلاف گوشی‌های N10 و N100 که راهی بازار آمریکا شده‌اند، ظاهرا وان‌پلاس نورد SE در بازار آمریکا عرضه نخواهد شد. در هر صورت این شرکت تصمیم گرفته هر کدام از گوشی‌های سری نورد را در بازارهای مشخصی به دست کاربران برساند. باید ببینیم این رویکرد جدید وان‌پلاس در قبال عرضه‌ی گوشی‌های میان‌رده تا چه حد می‌تواند سهم بازار این شرکت را افزایش بدهد.

