به نظر می‌رسد که تمایل کاربران به خرید آیفون ۱۲ پرو مکس بیشتر است. اطلاعات منتشر شده از پیش‌فروش آیفون‌های ۱۲ نشان می‌دهند که آیفون ۱۲ پرو مکس از محبوبیت بیشتری در میان طرفداران در مقایسه با آیفون ۱۲ مینی برخوردار است.

اطلاعاتی به‌تازگی منتشر شده‌اند که نشان می‌دهند پرچمدار غول‌پیکر ۶٫۷ اینچی اپل یعنی آیفون ۱۲ پرو مکس پرطرفدارتر از آیفون ۱۲ مینی با نمایشگر ۵٫۴ اینچی است. این اطلاعات که توسط سایت Appleinsider منتشر شده‌اند نشان می‌دهند که کاربران بعد از پیش‌فروش آیفون ۱۲ مینی، در ۱۲ روز آیفون جدید خود را دریافت می‌کنند که این مدت در هنگام خرید آیفون ۱۲ پرو مکس ۲۲ روز است. این تفاوت در زمان تحویل آیفون خریداری شده به‌خوبی نشان می‌دهد که آیفون ۱۲ پرو مکس با استقبال بیشتر کاربران در هنگام پیش‌فروش مواجه شده است.

اپل روز جمعه‌ی هفته‌ی گذشته پیش‌فروش هر دو آیفون ۱۲ مینی و آیفون ۱۲ پرو مکس را آغاز کرد. با توجه به اینکه هر دو آیفون در یک روز برای پیش‌فروش عرضه شده‌اند؛ به نظر می‌رسد این دو آیفون از این لحاظ هیچ برتری را نسبت به یکدیگر در زمان فروش نداشته‌اند.

البته می‌توان فهمید که چرا آیفون ۱۲ پرو مکس با استقبال گسترده‌تری رو‌به‌رو شده است. با وجود اینکه تقاضا برای آیفون ۱۲ مینی اپل هم بالا بوده است، اما آیفون ۱۲ پرو مکس دارای نمایشگری ۶٫۷ اینچی است که در هنگام کار کردن با آیفون و نمایش محتوا این کار را در فضای بزرگ‌تری انجام می‌دهد.

علاوه‌بر این، استفاده از نمایشگر بزرگ‌تر به معنای باتری با ظرفیت بیشتر هم خواهد بود. در نتیجه انتظار داریم که این آیفون در مقایسه با دیگر آیفون‌های ۱۲ دارای عمر باتری بیشتری باشد.

با وجود اینکه اپل در بدنه‌ی هر دو آیفون ۱۲ مینی و آیفون ۱۲ پرو مکس از شیشه و فلز استفاده کرده است، اما آیفون ۱۲ پرو مکس بدلیل داشتن فریمی از جنس استیل هم زیباتر است و هم لوکس‌تر به نظر می‌رسد. البته باید گفت که استیل در مقایسه با آلومینیوم وزن بیشتری را دارد.

با iPhone 12 Studio لوازم جانبی MagSafe را به صورت مجازی امتحان کنید

البته تفاوت‌های میان آیفون ۱۲ پرو مکس و آیفون ۱۲ مینی تنها به اندازه و جنس فلز به کار رفته در آن‌ها محدود نمی‌شود. ماژول دوربین به کار رفته در آیفون ۱۲ پرو مکس در مقایسه با آیفون ۱۲ مینی دارای قابلیت‌های بیشتری هم است. همان‌گونه که می‌دانید اپل در دوربین آیفون ۱۲ پرو مکس از سنسور LiDAR و لنز تله‌فوتو با بزرگنمایی اپتیکال ۲٫۵ برابری استفاده کرده است.

استفاده از سنسور LiDAR در آیفون ۱۲ پرو و پرو مکس باعث شده است که علاوه‌بر قدرت بیشتر در زمان عکاسی، این آیفون‌ها دارای قابلیت‌های خاص دیگری هم باشند. به عنوان نمونه می‌توان با استفاده از این سنسور قد افراد را اندازه‌گیری کرد. علاوه‌بر این، وجود این سنسور باعث می‌شود که نابینایان بتوانند افرادی را که در نزدیکی آن‌ها قرار دارند تشخیص دهند.

با وجود این تفاوت‌ها، قیمت آیفون ۱۲ پرو مکس هم بسیار بیشتر از آیفون ۱۲ مینی است. اپل ارزان‌ترین نسخه‌ی آیفون ۱۲ پرو مکس را با قیمت ۱۰۹۹ دلار عرضه می‌کند که در مقایسه با قیمت پایه‌ی ۶۹۹ دلاری آیفون ۱۲ مینی ۴۰۰ دلار گران‌تر است.

آیفون ۱۲ پرو در مقابل گلکسی نوت ۲۰ اولترا؛ سریع‌ترین پرچم‌دار کدام است؟

منبع: Wccftech

The post آیفون ۱۲ پرو مکس از آیفون ۱۲ مینی پر‌طرفدارتر است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala