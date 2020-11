یک آپدیت جدید برای حل مشکلات نمایشگر گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن منتشر شد

ماه گذشته سامسونگ ۲ آپدیت برای نسخه‌های ۴G و ۵G گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن با هدف اصلاح مشکلات نمایشگر این گوشی منتشر کرد. قبل از انتشار این آپدیت‌ها تعدادی از کاربران این گوشی، لمس‌های تصادفی و مشکلات هنگام اسکرول و زوم کردن را گزارش داده بودند. حالا سامسونگ بار دیگر یک به‌روزرسانی جدید برای این گوشی منتشر کرده ولی گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که مشکلات مربوط به صفحه‌نمایش هنوز به طور کامل برطرف نشده است.

روند انتشار این آپدیت با نام کامل G781BXXU1ATK1 در هفته‌ی جاری آغاز شده است. در بخشی از توضیحات مربوط به آپدیت موردنظر، عبارت «بهبود ثبات نمایشگر لمسی» دیده می‌شود. اما به گفته‌ی یکی از کاربران ردیت، مشکلات مربوط به اسکرول اگرچه کمتر شده، اما همچنان وجود دارد. همچنین این کاربر اعلام کرده که فرایند زوم کردن با استفاده از انگشت‌ها نسبتا بهتر از گذشته شده اما همچنان برخی مشکلات روی می‌دهند.

یکی دیگر از کاربران اعلام کرده که به احتمال زیاد این یک مشکل سخت‌افزاری است و صرفا با آپدیت نرم‌افزاری نمی‌توان آن را برطرف کرد. این کاربر نوشته: «این مشکلات از همان روز اول محسوس بودند. من نمی‌توانستم بفهمم که چرا یک نمایشگر ۱۲۰ هرتز هنگام اسکرول کردن دچار مشکل می‌شود. حین استفاده از کیبورد G-Board بیش از گلکسی نوت ۹ دچار خطای تایپی می‌شوم. این چند آپدیت تا حدی بهبودهای جزئی ارائه داده‌اند، اما هنوز هم حداقل ۲ یا سه بار در روز می‌خواهم این گوشی را از پنجره به بیرون پرتاب کنم.»

در هر صورت اگر مشکل از سخت‌افزار گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن باشد، سامسونگ باید گوشی‌های مشکل‌دار را پس بگیرد. اگرچه سامسونگ به لطف گلکسی نوت ۷ در این زمینه تجربه‌ی زیادی دارد، اما احتمالا در نهایت این مشکل را تایید نمی‌کند و ترجیح می‌دهد که کاربران موردنظر مشکلات مربوط به نمایشگر این گوشی را تحمل کنند.

