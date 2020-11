مدیاتک از جمله شرکت‌هایی است که بخش زیادی از تراشه‌های میان‌رده و پایین‌رده‌ی گوشی‌های هوشمند را تامین می‌کند و بسیاری از تراشه‌های جدید این شرکت از فناوری ۵G پشتیبانی می‌کنند. اما حالا این شرکت در ادامه‌ی مسیر پیشرفت خود، به نظر می‌رسد آماده برداشتن گام دیگری است. به گزارش یکی از افشاگران معروف چینی، مدیاتک به‌زودی از یک تراشه ۶ نانومتری رونمایی می‌کند که ظاهرا از معماری مشابه تراشه اگزینوس ۱۰۸۰ سامسونگ بهره می‌برد.

باید یادآوری کنیم که سامسونگ دو روز دیگر (۲۲ آبان) تراشه قدرتمند اگزینوس ۱۰۸۰ را معرفی می‌کند و به نظر می‌رسد مدیاتک می‌خواهد رقیب قدری برای آن عرضه کند. این تراشه ۶ نانومتری مدیاتک از شماره مدل MT689x (رقم آخر هنوز نامشخص است) بهره می‌برد و Mali-G77 به‌عنوان پردازنده گرافیکی آن انجام وظیفه می‌کند.

این افشاگر مدعی شده که تراشه‌ی موردنظر در بنچمارک آنتوتو به امتیاز بیش از ۶۰۰ هزار دست پیدا می‌کند که این یعنی از نظر عملکرد خام، در کنار اسنپ‌دراگون ۸۶۵ و ۸۶۵ پلاس قرار می‌گیرد. همچنین ظاهرا این تراشه‌ی نسخه‌ی جدید تراشه‌ی ۷ نانومتری Dimensity 1000 plus خواهد بود. به همین خاطر احتمالا در بازار چین برخی گوشی‌ها با قیمت حدود ۲۰۰۰ یوان یا ۳۰۰ دلار می‌توانند با این تراشه‌ی جدید قدرتمند راهی بازار شوند.

چنین قیمتی در بازار چین برای گوشی‌های قدرتمند غیرمعمول نیست و به‌عنوان مثال می‌توانیم به ردمی K30 اولترا و ریلمی X7 پرو اشاره کنیم که از Dimensity 1000 plus بهره می‌برند و به ترتیب در بازار چین با قیمت پایه ۱۹۹۹ و ۲۱۹۹ یوان عرضه شده‌اند.

منبع: GSM Arena

