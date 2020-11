طبق گزارش خبرگزاری رویترز، هواوی قصد دارد در ازای دریافت ۱۰۰ میلیارد یوان (حدود ۱۵٫۲ میلیارد دلار)، برند آنر را به یک کنسرسیوم شامل هلدینگ Digital China Group و دولت محلی شنژن واگذار کند.

در ابتدا به نظر می‌رسید تنها «گروه دیجیتال چین» (Digital China Group) خریدار این برند خواهد بود ولی حالا بر اساس گزارش جدید خبرگزاری رویترز، دولت محلی شنژن هم برای این قرارداد نقش مهمی ایفا می‌کند. باید یادآوری کنیم طی هفته‌های گذشته گزارش‌هایی در مورد احتمال فروش آنر منتشر شده است.

در این گزارش آمده که با وجود تغییر رییس جمهور آمریکا، هواوی به تغییر زودهنگام سیاست‌های آمریکا امید چندانی ندارد. به عبارت دیگر، با وجود اینکه جو بایدن به زودی کار خود را به‌عنوان رییس جمهور ایالات متحده آمریکا آغاز می‌کند، ولی اتهامات مربوط به خطر امنیتی هواوی همچنان ممکن است باقی بمانند.

گفته می‌شود قرارداد واگذاری برند آنر به صورت کاملا نقد صورت می‌گیرد و تقریبا شامل همه‌ی دارایی‌ها، برند تجاری، امکانات تحقیق و توسعه و حتی مدیریت زنجیره تامین خواهد بود. اگرچه هنوز این خبر رسما اعلام نشده، منابع آگاه بر این باور هستند که احتمالا در روز یکشنبه (۲۵ آبان) خبر موردنظر منتشر می‌شود.

طبق اعلام منابع آگاه، گروه دیجیتال چین با داشتن حدود ۱۵ درصد از سهام Honor Terminal Co Ltd، که قبلا به طور کامل متعلق به هواوی بود، در میان دو سهام‌دار برتر آنر خواهد بود. گروه دیجیتال چین بخش زیادی از پول موردنظر را از طریق وام‌های بانکی تامین می‌کند و همچنین حداقل سه شرکت سرمایه‌گذاری مورد حمایت مرکز فناوری مالی شنژن هم باقی مبلغ قرارداد را تامین خواهند کرد. هرکدام از این شرکت‌های سرمایه‌گذاری حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از سهام آنر را تصاحب می‌کنند.

پس از عقد قرارداد، ظاهرا آنر بخش زیادی از تیم مدیریت خود و بیش از ۷۰۰۰ کارمند و نیروی کار خود را حفظ خواهد کرد. همچنین به نظر می‌رسد تا سه سال آینده به سهامی عام تبدیل خواهد شد. در حال حاضر هنوز آنر، گروه دیجیتال چین و دولت محلی شنژن به این گزارش واکنش نشان نداده‌اند.

منبع: GizmoChina

