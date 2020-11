سامسونگ در سال ۲۰۲۱، احتمالا اولین شرکتی خواهد بود که پرچم‌دارهای خود را راهی بازار می‌کند. پرچم‌دارهای سری گلکسی S21 که شامل مدل استاندارد، پلاس و اولترا خواهند شد. تاکنون در رابطه با این گوشی‌ها خبرهای زیادی منتشر شده. در همین راستا امروز هم یکی از افشاگران مدعی شده برخلاف پرچم‌دارهای سال ۲۰۲۰ غول کره‌ای، گلکسی S21 اولترا در وضوح +QHD از رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز پشتیبانی می‌کند.

همانطور که می‌دانید، گوشی‌های سری گلکسی S20 و گلکسی نوت ۲۰ اولترا تنها در صورتی امکان تنظیم رفرش‌ریت روی ۱۲۰ هرتز را دارند که وضوح تصویر به +FHD کاهش پیدا کند. در غیر این صورت، در وضوح +QHD، رفرش‌ریت باید روی ۶۰ هرتز تنظیم می‌شد. اما اینطور که به نظر می‌رسد، غول کره‌ای قصد دارد امسال این محدودیت را شکسته و گلکسی S21 اولترا را با امکان پشتیبانی از رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز حتی در وضوح تصویر +QHD راهی بازار کند.

به گزارش افشاگر Ice Universe، گلکسی S21 اولترا از نمایشگری با کیفیت ۲K بهره می‌برد. وضوح تصویر ۲K از لحاظ کیفیت، بین ۱۰۸۰P و ۴K قرار می‌گیرد و بسته به اندازه‌ی نمایشگر، می‌تواند در نهایت به ۱۴۴۰ × ۳۰۸۸ پیکسل برسد. همچنین در توییت Ice Universe، به این عبارت اشاره شده؛ ۲K + 120Hz. این یعنی به احتمال بسیار زیاد، قدرتمندترین پرچم‌دار سری S21 سامسونگ می‌تواند در وضوح تصویر +QHD نیز از رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز پشتیبانی کند.

تصویری از قاب محافظ گلکسی S21 منتشر شد

این موضوع می‌تواند S21 اولترا را به اولین گوشی سامسونگ تبدیل کند که از چنین قابلیتی بهره می‌برد. چون در هیچ یک از گوشی‌های قدیمی سامسونگ، شاهد پشتیبانی از این دو قابلیت به صورت همزمان نبودیم. بهترین قابلیتی که سامسونگ توانسته تاکنون در پرچم‌دارهای خود انجام دهد، در گلکسی نوت ۲۰ اولترا و با معرفی حالت رفرش ریت‌متغیر بوده. قابلیتی که باعث می‌شود نمایشگر به صورت خودکار و بر اساس آنچه که کاربر انجام می‌دهد، رفرش‌ریت را بین ۶۰ – ۱۲۰ هرتز تنظیم می‌کند تا بدین ترتیب باتی مصرف کمتری داشته باشد.

البته پشتیبانی از رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز در وضوح +QHD می‌تواند مصرف انرژی را بسیار افزایش دهد. طبق شنیده‌ها، گلکسی S21 اولترا قرار است از باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره ببرد. اگرچه این ظرفیت از باتری برای یک پرچم‌دار ایده‌آل محسوب می‌شود، اما باز هم کنترل مصرف انرژی در این حالت بسیار سخت شده و سامسونگ به یک بهینه‌سازی بسیار حرفه‌ای در سیستم نرم‌افزاری خود نیازمند خواهد بود.

در حال حاضر در رابطه با گلکسی S21 اولترا خبرهای متعددی منتشر شده. اینطور به نظر می‌رسد که این گوشی در اواسط ماه دسامبر تولید انبوه خواهد شد. با این حال یک سری شایعات هم به این موضوع اشاره داشته‌اند که تولید نسخه‌های آزمایشی این محصول آغاز شده.

گفته می‌شود گلکسی S21 اولترا از نمایشگر ۶.۸ اینچی با حفره‌ای در وسط آن جهت تعبیه‌ی دوربین سلفی بهره می‌برد. علاوه بر این‌ها، به نظر می‌رسد سامسونگ برای این گوشی از سنسور ایزوسل HM3 استفاده کرده که در جذب نور، ۱۲ درصد بهتر از سنسور بکار رفته در گلکسی S20 اولترا عمل می‌کند. با این حال فعلا باید خبرهای پیرامون این محصولات را در حد یک شایعه‌ی بسیار محتمل در نظر بگیریم تا دی ماه امسال (احتمالا) که سامسونگ بالاخره از آن‌ها رونمایی خواهد کرد.

گلکسی S21 احتمالا با هدفون گلکسی بادز Beyond درون جعبه راهی بازار می‌شود

منبع: Gizmochina

The post گلکسی S21 اولترا احتمالا در وضوح +QHD از رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز پشتیبانی می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala