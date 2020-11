در بدنه‌ی یک گوشی چند دوربین می‌توان تعبیه کرد؟ اگر بخواهیم جواب این سوال را با توجه به روند چند سال گذشته ارائه دهیم، باید بگوییم تعداد دوربین در بدنه‌ی گوشی به شرکت سازنده بستگی دارد. اما همه‌ی شرکت‌ها در زمینه‌ی محل کلی قرارگیری دوربین‌ها اتفاق نظر دارند. دوربین‌های گوشی‌های هوشمند، فارغ از تعداد آن‌ها، معمولا در گوشه‌ی بخش فوقانی پنل پشتی یا در وسط قسمت بالایی تعبیه می‌شوند. اما پتنت یک شرکت چینی نشان می‌دهد که در این زمینه می‌توان از ایده‌های جدیدی بهره برد.

سایت LetsGoDigital یک پتنت را پیدا کرده که توسط یکی از شرکت‌های چینی ثبت شده است. در این پتنت، شاهد طراحی یک گوشی هوشمند هستیم که در هر گوشه‌ی پنل پشتی آن دو دوربین تعبیه شده است.

باید خاطرنشان کنیم این پتنت توسط یکی از شرکت‌های تامین‌کننده‌ی قطعات گوشی‌ها به نام Lens Technology ثبت شده و قرار نیست چنین محصولی تولید شود. از جمله شرکت‌هایی که با Lens Technology همکاری دارند می‌توانیم به اپل، سامسونگ و هواوی اشاره کنیم. مشخص نیست که این شرکت به چه منظوری پتنت موردنظر را ثبت کرده است.

در هر صورت در طراحی این گوشی، شاهد نمایشگر کم‌حاشیه‌ای هستیم که در پایین آن یک دکمه‌ی فیزیکی هم توجه را جلب می‌کند. در پنل جلویی اثری از بریدگی یا حفره‌ی نمایشگر برای تعبیه‌ی دوربین سلفی دیده نمی‌شود ولی همانطور که گفتیم، در پنل پشتی ۸ دوربین به همراه ۴ فلش قرار دارند.

متاسفانه در این پتنت در مورد دلیل جایگذاری عجیب دوربین‌ها هیچ توضیحی ارائه نشده است. باید ببینیم آیا در آینده‌ چنین طرح‌هایی به واقعیت تبدیل می‌شوند یا نه.

منبع: Android Authority

