تصویر جدیدی از جا کلیدی ایرتگز اپل منتشر شد

اطلاعاتی به‌تازگی منتشر شده‌اند که نشان می‌دهند اپل «ایرتگز» (AirTags) خود را که وسیله با فناوری ارتباطی بلوتوث برای اطلاع پیدا کردن از محل لوازم گم شده است، به‌گونه‌ای طراحی کرده است تا بتوان آن را با استفاده از لوازم جانبی مختلفی به لوازم گوناگونی متصل کرد.

به‌تازگی هم عکس یکی از لوازم جانبی طراحی شده برای ایرتگز که در واقع یک جا کلیدی است در توییتر منتشر شده است.

در این تصویر جدید که توسط یکی از افشاکنندگان اطلاعات منتشر شده است شاهد جا کلیدی هستیم که می‌توان از ایرتگز در آن برای اطلاع از محل کلید‌ها در صورت گم شدن استفاده کرد.

این افشاکننده که Fudge نام دارد همچنین متوجه شده است که این تصاویر جدید بسیار شبیه به تصاویری هستند که اپل در پتنت ایرتگز استفاده کرده است. البته گفتن این نکته هم ضروری است که ممکن است این تصویر تازه منتشر شده به طور کامل ساختگی باشد پس هنوز نمی‌توان که صحت این عکس‌ منتشر شده را تأیید کرد.

ایرتگز اپل احتمالا به‌زودی در دو اندازه رونمایی خواهد شد

این افشاکننده همچنین مدعی شده است به دلیل اینکه ساخت این جا کلیدی آسان است نمی‌توان به طور کامل از صحت این تصویر اطمینان داشت. اما اگر این تصویر منتشر شده درست باشد به‌طور حتم این اولین عکسی است که تاکنون از لوازم جانبی ایرتگز منتشر شده است.

با توجه به اطلاعاتی که تاکنون منتشر شده‌اند می‌توان انتظار داشت که ایرتگز اپل وسیله‌ی کوچک و دایره‌ای شکل است که می‌توان بعد از متصل کردن آن به وسایل مختلف از محل قرارگیری آن وسیله با استفاده از اپ Find My آیفون، آیپد یا دستگاه‌های دیگر اپل اطلاع پیدا کرد.

از زمان منتشر شدن اولین اطلاعات در رابطه با این وسیله تاکنون، حدس و گمان‌های مختلفی در رابطه با آن منتشر شده‌اند. این اطلاعات منتشر شده به‌گونه‌ای هستند که هنوز نمی‌توان در رابطه با این وسیله، کارایی آن و حتی زمان رونمایی از آن به شکلی قاطع نظر داد.

این احتمال وجود دارد که اپل بالاخره از این وسیله‌ی پرحاشیه در مراسم امشب رونمایی خواهد کرد. البته شایعه‌هایی هم وجود دارند که می‌گویند با توجه به تمرکز اپل بر روی معرفی از مک‌های دارای پردازنده‌ی سیلیکون در امشب، خبری از رونمایی از ایرتگز نخواهد بود. با توجه به این موضوع، انتظار داریم که اپل در سال ۲۰۲۱ بالاخره از ایرتگز رونمایی کند.

