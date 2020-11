تنها چند ساعت دیگر به مراسم One More Thing اپل باقی مانده است. مراسمی که ادعا می‌شود تمرکز اصلی آن بر روی رونمایی از مک‌های دارای پردازنده‌ی «اپل سیلیکون» (Apple Silicon) خواهد بود. اطلاعاتی که تاکنون منتشر شده‌اند نشان می‌دهند که به احتمال زیاد اپل قصد دارد از مک بوک ایر و مک بوک پرو ۱۳ اینچی جدید با پردازنده‌ی اپل سیلیکون در این مراسم رونمایی کند.

در چند روز گذشته شاهد منتشر شدن اطلاعاتی در رابطه با مک بوک ایر مجهز به این پردازنده‌ی جدید بودیم. در آن زمان تنها به این موضوع اشاره شده بود که به احتمالا زیاد اپل در مک بوک پرو از پردازنده‌ی قوی‌تری در مقایسه با مک بوک ایر استفاده خواهد کرد و همانند گذشته قیمت مک بوک پرو از مک بوک ایر بیشتر خواهد بود.

به‌تازگی اطلاعاتی توسط یکی از افشاگران منتشر شده‌اند که نشان می‌دهند اپل در مک بوک پرو از پردازنده‌ی ۱۲ هسته‌ای A14Z استفاده خواهد کرد. اگر این اطلاعات تازه منتشر شده درست باشند با توجه به سابقه‌ی اپل در نام گذاری پردازنده‌ها، باید انتظار داشته باشیم که نام این پردازنده‌ی جدید A14Z Bionic خواهد بود.

با وجود اینکه در گذشته هم پیش‌بینی می‌شد که اپل قصد دارد از پردازنده‌ی ۱۲ هسته‌ای در نسخه‌ی پرو مک بوک ۱۳ اینچی استفاده کند، اما در زمان شاهد منتشر شدن نامی از این پردازنده نبودیم. این اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که نام این پردازنده‌ی جدید A14Z خواهد بود و از پردازنده‌ی ۸ هسته‌ای استفاده شده در مک بوک ایر قوی‌تر است.

اطلاعات منتشر شده در رابطه با پردازنده‌ی ۸ هسته‌ی مک بوک ایر جدید نشان می‌دهند که این پردازنده‌ی جدید اپل قدرتی مشابه با پردازنده‌ی A14X Bionic خواهد داشت. حالا که صحبت از پردازنده‌ی A14X Bionic شد بد نیست به این موضوع اشاره کنیم که به احتمال زیاد این پردازنده دارای ۸ هسته‌ی پردازشی است و بنچمارک‌های منتشر شده نشان می‌دهند که حتی از پردازنده‌ی ۸ هسته‌ای اینتل Core i9 که در مک بوک پرو ۱۶ اینچی استفاده شده، قوی‌تر است.

با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود پردازنده‌ی A14Z Bionic دارای ۱۲ هسته‌ باشد، انتظار داریم که مک بوک پرو ۱۳ اینچی جدید اپل دستگاه بسیار قدرتمندی باشد. اطلاعات منتشر شده همچنین نشان می‌دهند که اپل قصد دارد این مک بوک‌های دارای پردازنده‌ی اپل سیلیکون را در مقایسه با نسخه‌های دارای پردازنده‌های اینتل، با قیمت کمتری عرضه کند. با توجه به این موضوع انتظار داریم که قیمت این مک بوک پرو ۱۳ اینچی جدید از مک بوک پروی ۱۳ اینچی که هم اکنون اپل با قیمت ۱۲۹۹ دلار به فروش می‌رساند ارزان‌تر باشد.

این افشاکننده همچنین مدعی شده است که ممکن است اپل در این مک بوک‌های جدید از ۴ پورت تاندربولت ۳ استفاده نکرده باشد. گزارش‌های متشر شده از بررسی نمونه‌های اولیه از مک‌های مجهز به پردازنده‌ی اپل سیلیکون نشان می‌دهند که این کامپیوتر‌ها دستگاه‌های قدرتمندی هستند. البته باید بگوییم که برنامه‌های اپل مبنی بر استفاده از پردازنده‌های اپل سیلیکون به این دو مک بوک محدود نخواهد شد.

اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که اپل قصد دارد در آینده از پردازنده‌ی دسکتاپ A14T در آی‌مک‌ و همچنین مک پرو استفاده کند. این اطلاعات همچنین نشان می‌دهند که اپل در حال توسعه‌ی مک پرو‌یی است که دارای اندازه‌ی کوچک‌تر و در حدود نصف مک پرو فعلی است.

با توجه به اینکه هیچ یک از این اطلاعات منتشر شده در رابطه با این مک‌ها هنوز تأیید نشده‌اند ما مجبور هستیم که برای اطلاع از صحت این اطلاعات تا زمان رونمایی رسمی توسط اپل صبر کنیم.

مک بوک ایر جدید با پردازنده‌ی ۸ هسته‌ای اپل سیلیکون احتمالا ۷۹۹ دلار خواهد بود

