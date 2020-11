اینطور که به نظر می‌رسد، سامسونگ قصد دارد در آینده‌ای نزدیک، از گوشی میان‌رده‌ی گلکسی A52 5G رونمایی کند. محصولی که گفته می‌شود از نسل قبل خود یعنی A51 5G قیمت مناسب‌تری خواهد داشت.

طی روز‌های اخیر، صحبت‌های زیادی در رابطه با گوشی‌های سری گلکسی S21 سامسونگ شنیدیم. در یکی دو سال گذشته، رقابت بین پرچم‌دارها هم به گونه‌ای بوده که نگاه بسیاری از کاربران، به این سمت از بازار معطوف شده و همه منتظر این هستند ببینند کدام شرکت در نهایت بهترین محصول را راهی بازار می‌کند.

همین مسأله موجب شده تقریبا میان‌رده‌ها و بخش پرفروش بازار را از یاد ببریم. اما ظاهرا رقابت در این بخش، به حساسیت و شدت پرچم‌دارها پیش می‌رود. خصوصا با ورود اینترنت ۵G که باعث شده رقابت سر قیمت‌ هم به اوج خود برسد. در بین شرکت‌های فعال در این زمینه، فعلا سامسونگ نماینده‌های بسیار زیادی را راهی بازار کرده که از جمله آن‌ها می‌توان به گلکسی A71 5G، گلکسی A51 5G و A42 5G اشاره کرد.

اما اینطور که به نظر می‌رسد، غول کره‌ای قصد دارد به‌زودی محصول جدیدی را تحت عنوان گلکسی A52 5G راهی بازار کند. نسخه‌ی استاندارد این سری که به احتمال بسیار زیاد A52 نام خواهد داشت، جانشین A51 می‌شود. بدین ترتیب باید نسخه‌ی ۵G آن را جایگزین گلکسی A51 5G بدانیم که عملکرد نسبتا خوبی هم از خود به‌ جای گذاشته.

البته اینکه سامسونگ گلکسی A52 را در دو مدل راهی بازار کند مشخص نیست اما با توجه به نسل‌های قبل، احتمالا این اتفاق خواهد افتاد. با این حال فعلا خبرها در رابطه با مدل ۵G هستند که حتی اخیرا در گیک‌بنچ هم دیده شده. سامسونگ A51 5G را با شماره مدل SM-A516B راهی بازار کرد. محصولی هم که در گیک‌بنچ شاهد حضور آن بودیم از شماره مدل SM-A526B برخوردار بود و بنابراین می‌توان به‌نوعی از این بابت که چنین نامی برای آن در نظر گرفته می‌شود مطمئن باشیم.

با توجه به این بنچمارک، میان‌رده‌ی مورد انتظار سامسونگ از ۶ گیگابایت حافظه‌ی رم و پردازنده‌ی ۸ هسته‌ای کوالکام با فرکانس پایه ۱.۸ گیگاهرتز بهره می‌برد. ظاهرا این پردازنده همان اسنپدراگون ۷۵۰ خواهد بود که قرار است جای اگزینوس ۹۸۰ را پر کند.

گلکسی M12 با باتری ۷۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی راهی بازار می‌شود

اسنپدراگون ۷۵۰G پردازنده‌ی جدید کوالکام است که در گوشی موتو G 5G موتورولا که به‌تازگی نیز رونمایی شده شاهد استفاده از آن هستیم. از لحاظ قدرت سخت‌افزاری، اسنپدراگون ۷۵۰G به نسبت اگزینوس ۹۸۰ عملکرد ضعیف‌تری دارد. عملکرد مدل اگزینوس حتی از اسنپدراگون ۷۶۵G نیز بهتر است. بنابراین انتظار می‌رود نماینده‌ی جدید سامسونگ قیمت مناسب‌تری به نسبت گذشته داشته باشد.

سامسونگ گلکسی A51 5G را با قیمت ۵۰۰ دلار راهی بازار کرد. با توجه به پردازنده‌ی ضعیف‌تر، می‌توان انتظار داشت مدل پایه‌ی A52 5G با قیمت ۴۰۰ دلار راهی بازار شود. بدین ترتیب غول کره‌ای می‌تواند در رقابت با نماینده‌های سایر شرکت‌ها نیز شانس بیشتری داشته باشد.

با این حال هنوز در رابطه با قیمت گلکسی A52 5G خبری منتشر نشده. اینکه سامسونگ بخواهد نسخه‌ی ۴G آن را هم راهی بازار کند موضوعی است که هنوز به صورت کامل از آن مطلع نشده‌ایم. اطلاعاتی که فعلا از این محصول در اختیار داریم شامل رنگ‌بندی آن می‌شود که به گزارش وب‌سایت گلکسی‌کلابز، سفید، مشکی، آبی و نارنجی خواهد بود. همچنین گفته می‌شود روی پنل پشتی این محصول مانند نسل قبل از دوربین چهارگانه استفاده خواهد شد که سنسور اصلی آن ۶۴ مگاپیکسلی خواهد بود و به احتمال بسیار زیاد در کنار آن، سنسور‌های فوق عریض، سنجش عمق و ماکرو نیز قرار خواهند گرفت.

البته برنامه‌ی سامسونگ برای عرضه‌ی میان‌رده‌های مجهز به اینترنت ۵G در سال آینده به همین یک گوشی خلاصه نمی‌شود. کمی قبل‌ شنیده بودیم این شرکت قصد دارد گلکسی A32 5G را هم با دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، فوق عریض ۱۳ مگاپیکسلی، ماکروی ۸ مگاپیکسلی و سنجش عمق ۲ مگاپیکسلی راهی بازار کند. بنابراین به نظر می‌رسد سال آینده، شاهد نماینده‌های جذابی از سوی سامسونگ خواهیم بود که می‌توانند با قیمت مناسب، رقابت در این بخش از بازار را به اوج برسانند.

مقایسه‌ی گوگل پیکسل ۴a 5G با گلکسی A51 5G

