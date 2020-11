اپل استور پیش از مراسم معرفی محصولات جدید موقتا از دسترس خارج شد

تنها چند ساعت مانده به مراسم معرفی محصولاتی که شاید آخرین محصولات معرفی شده از اپل در سال ۲۰۲۰ باشد، اپل استور موقتا از دسترس خارج شده است. تا ساعاتی دیگر، تیم کوک و همراهانش در یک رویداد مجازی از اولین رایانه‌های خانواده مک رونمایی خواهند کرد که از پردازنده اپل استفاده می‌کنند. این پردازنده‌های اختصاصی در حال حاضر با نام Apple Silicon شناخته می‌شوند.

بیشتر بخوانید: پخش زنده‌ی مراسم One more thing اپل

همانطور که در ماه ژوئن در کنفرانس WWDC اعلام شد، اپل قصد دارد پردازنده‌های مورد استفاده در رایانه‌های سری مک را که مبتنی بر معماری اینتل بوده‌اند کنار بگذارد و به سمت پردازنده‌های مبتنی بر معماری ARM کوچ کند که از طراحی اختصاصی خودش در تولید آن‌ها بهره گرفته است، دقیقا مشابه همان شیوه‌ای که در تولید پردازنده‌های سری A مورد استفاده در آیفون و آیپد در پیش گرفته است.

اولین محصولات خانواده مک که از این پردازنده‌های مبتنی بر معماری ARM بهره می‌گیرند، لپ‌تاپ‌های اپل خواهند بود. طبق پیش‌بینی‌های بلومبرگ، مک‌بوک ایر ۱۳ اینچی و مک‌بوک پرو ۱۳ اینچی جدید در مراسم امشب رونمایی خواهند شد که اولین دستگاه‌های مبتنی بر پردازنده Apple Silicon کوپرتینویی‌ها خواهند بود.

علاوه بر این محصولات، بلومبرگ از توسعه یک مک‌بوک پرو ۱۶ اینچی نیز خبر می‌دهد که ممکن است در رویداد امشب معرفی شود. انتظار نمی‌رود این دستگاه‌ها در بخش طراحی تغییرات شگفتی نسبت به نسل‌های قبلی خود داشته باشند، اما احتمالا در عملکرد CPU و پردازنده گرافیکی آن‌ها بهبودهای قابل توجهی را نسبت به نسل قبل شاهد خواهیم بود. همچنین، گفته می‌شود به لطف پردازنده‌های Apple Silicon عمر باتری این دستگاه‌ها نیز افزایش خواهد یافت.

اپل اعلام کرده است که قصد دارد ظرف مدت ۲ سال مهاجرت از پردازنده‌های اینتل به پردازنده‌های Apple Silicon مبتنی بر معماری ARM را به پایان برساند. این یعنی می‌توان انتظار داشت این شرکت در سال آینده میلادی در رایانه‌‌های دسکتاپ خود نیز از پردازنده‌‌های جدیدش بهره بگیرد. یکی از محصولات مورد انتظار که مدت‌هاست درباره آن صحبت می‌شود، iMac جدید با طراحی متفاوت است که احتمال می‌رود این دستگاه نیز به پردازنده‌های خانواده Apple Silicon مجهز شود.

علاوه بر محصولات خانواده مک، این روزها بازار شایعات محصولات جدید اپل مانند AirTags، هدفون AirPods Studio و اپل تی‌وی باکس جدید هم داغ است که البته احتمال حضور آن‌ها در رویداد امشب بسیار کم است.

منبع: ۹To5Mac

The post اپل استور پیش از مراسم معرفی محصولات جدید موقتا از دسترس خارج شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala