دقایقی قبل اپل از چیپست M1 رونمایی کرد که جدیدترین پردازنده ساخت این شرکت است و مبتنی بر معماری ARM تولید شده است. این پردازنده که قرار است در رایانه‌های خانواده مک به کار گرفته شود، مانند اپل A14 که در آیفون ۱۲ استفاده شد، با لیتوگرافی ۵ نانومتری تولید شده است.

اپل در مراسم معرفی از این چیپ اعلام کرد که این پردازنده جدید در مصرف انرژی و قدرت پردازشی نسبت به پردازنده‌های موجود برای رایانه‌های شخصی بسیار بهتر عمل می‌کند. طبق اعلام کوپرتینویی‌ها، چیپست M1 به یک پردازنده مرکزی هشت هسته‌ای مجهز است که بهترین عملکرد نسبت به وات مصرفی را در میان تمام پردازنده‌های جهان به خود اختصاص داده است.

طبق اعلام اپل، M1 قادر است با تنها یک چهارم انرژی مصرفی پردازنده‌های معمول دنیای لپ‌تاپ‌ها، به پیک علمکردی آن‌ها برسد. این پردازنده به ۴ هسته قدرتمند مجهز شده که طبق ادعای اپل، قدرتمندترین هسته‌های پردازشی در جهان هستند و در کنار آن‌ها ۴ هسته با حداکثر بهینه‌سازی مصرف انرژی قرار دارند.

در کنار این CPU، اپل از یک GPU هشت هسته‌ای نیز برای چیپست M1 استفاده کرده است که طبق ادعای این شرکت، سریع‌ترین پردازنده گرافیکی یکپارچه شده با چیپست در جهان است. همچنین، M1 به یک موتور عصبی با ۱۶ هسته پردازشی مجهز شده است.

چیپست جدید اپل به یک کنترلر USB 4، موتور انکد و دیکد محتوای رسانه‌ای و ناحیه امن مجهز است. کوپرتینویی‌ها مدعی هستند که این چیپ می‌تواند در لحظه رایانه‌های مک را از حالت Sleep به حالت آماده به کار بیاورد و حتی در هنگام اجرای وظایف سنگین مانند رندر برنامه‌های سه‌بعدی یا ویرایش تصاویر RAW نیز عملکردی بی‌نقص از خود نشان می‌دهد.

