مک‌بوک پرو ۱۳ اینچی با تراشه اختصاصی M1 معرفی شد

اپل دقایقی قبل در جریان مراسم One More Thing، در کنار مک‌بوک ایر و مک مینی، از نسل جدید مک‌بوک پرو ۱۳ اینچی رونمایی کرد که از تراشه‌ی اختصاصی M1 بهره می‌برد. از آنجایی که مک‌بوک پرو عمدتا توسط افراد حرفه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد، بهره‌گیری آن از تراشه M1 نشان می‌دهد که این تراشه در زمینه‌های مختلف حرف زیادی برای گفتن دارد.

طبق اعلام اپل، این لپ‌تاپ با قیمت پایه ۱۲۹۹ دلار راهی بازار می‌شود و مجهز به سریع‌ترین هسته‌ی پردازنده و سریع‌ترین پردازنده گرافیکی یکپارچه با تراشه است. اپل می‌گوید این مک‌بوک پرو تازه‌نفس نسبت به نسل قبلی در زمینه‌ی عملکرد ۲.۸ برابر سرعت بیشتری دارد و و در حوزه‌ی گرافیک هم تا ۵ برابر سرعت بیشتری به ارمغان می‌آورد.

همچنین برخلاف مک‌بوک ایر، این لپ‌تاپ از فن بهره می‌برد و از دیگر ویژگی‌های آن می‌توانیم به تعبیه‌ی تاچ‌بار در بخش فوقانی کیبورد و همچنین وجود دو پورت تاندربولت ۳ اشاره کنیم که در سمت چپ لپ‌تاپ قرار گرفته‌اند.­

به لطف این تراشه مبتنی بر معماری Arm، باتری نسل جدید مک‌بوک پرو ۱۳ اینچی برای وب‌گردی تا ۱۷ ساعت و برای پخش ویدیو تا ۲۰ ساعت دوام می‌آورد. اپل می‌گوید این یعنی کاربران با ۱۰ ساعت عمر باتری بیشتری مواجه هستند که بیشترین در بین لپ‌تاپ‌های مک‌بوک محسوب می‌شود.

اپل اعلام کرده که برخی برنامه‌های حرفه‌ای توسعه یافته توسط این شرکت مانند Final Cut Pro و Logic به طور کامل برای این تراشه بهینه‌سازی شده‌اند. همچنین با توجه به اینکه تراشه‌ی موردنظر از معماری مشابه تراشه‌های موجود در آیفون‌ها و آیپدها بهره می‌برد، مک‌بوک پرو ۱۳ اینچی می‌تواند تعداد زیادی از اپلیکیشن‌های آن‌ها را به راحتی اجرا کند.

این مطلب در حال به روزرسانی است…

