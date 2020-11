۵ رونمایی مهم مراسم One More Thing اپل

ساعاتی قبل مراسم One More Thing اپل به پایان رسید و در جریان آن، این شرکت از نسل جدید مک‌بوک ایر، مک‌بوک پرو ۱۳ اینچی و مک مینی رونمایی کرد که تمام آن‌ها از تراشه‌ی اختصاصی اپل به نام M1 بهره می‌برند. اپل ماه‌ها قبل اعلام کرد که قبل از اتمام سال جاری میلادی، اولین مک‌های مجهز به تراشه‌ی ساخت این شرکت معرفی می‌شوند و در این مراسم، اطلاعات زیادی در مورد تراشه‌ی موردنظر اعلام شد.

در هر صورت اگر می‌خواهید به‌صورت مختصر و مفید از مهم‌ترین خبرهای مراسم One More Thing اطلاع پیدا کنید، در ادامه به ۵ رونمایی مهم این مراسم می‌پردازیم.

تراشه M1

اپل با معرفی تراشه ۵ نانومتری M1، تراشه‌های مبتنی بر معماری Arm را وارد حوزه‌ی کامپیوترهای مک کرده است. این تراشه از پردازنده‌ی ۸ هسته‌ای بهره می‌برد که به گفته‌ی اپل از سریع‌ترین هسته‌های پردازشی تشکیل شده و از نظر عملکرد به ازای وات، در مقایسه با دیگر پردازنده‌های هم‌رده‌ی خود حرف بیشتری برای گفتن دارد.

پردازنده‌ی گرافیکی موجود در این تراشه هم از ۸ هسته تشکیل شده که طبق ادعای اپل، نسبت به تراشه‌های لپ‌تاپ‌های ویندوزی با وجود مصرف انرژی کمتر، عملکرد بهتری ارائه می‌کند.

مک‌بوک ایر

اپل در این مراسم از نسل جدید مک‌بوک ایر مجهز به تراشه M1 رونمایی کرد. این لپ‌تاپ از نظر طراحی تفاوتی با نسل قبلی خود ندارد اما به‌لطف این تراشه‌ی جدید، از عمر باتری بسیار بهتری بهره می‌برد و به‌عنوان مثال شارژ باتری آن برای تماشای ویدیو تا ۱۸ ساعت دوام می‌آورد. همچنین برای برخی برنامه‌های سنگین مانند لایت‌روم به طور کلی عملکرد بهتری دارد. اپل می‌گوید کنترلر حافظه تراشه M1 منجر به افزایش سرعت حافظه SSD می‌شود.

مک مینی

تراشه‌ی تازه‌نفس M1 راهی نسل جدید مک مینی هم می‌شود. مک مینی جدید نسبت به نسل قبلی ۶۰ درصد مصرف انرژی بهینه‌تری دارد و همچنین در زمینه‌ی پردازنده و پردازنده گرافیکی به ترتیب ۳ و ۶ برابری سریع‌تر از نسل قبلی است.

نسل جدید مک مینی از ۲ نمایشگر اکسترنال یا مانیتور Pro Display XDR با رزولوشن ۶K پشتیبانی می‌کند و در بدنه‌ی آن پورت‌های HDMI، تاندربولت ۴، اترنت، USB-A و جک هدفون دیده می‌شود. قیمت پایه این محصول از ۶۹۹ دلار آغاز می‌شود و گران‌ترین مدل آن هم از ۱۶ گیگابایت حافظه رم و ۲ ترابایت حافظه بهره می‌برد.

مک‌بوک پرو ۱۳ اینچی

اپل در ادامه‌ی این مراسم، از نسل جدید مک‌بوک پرو ۱۳ اینچی رونمایی کرد که مانند دو محصول دیگر، از تراشه M1 بهره می‌برد. به گفته‌ی اپل، شارژ باتری این لپ‌تاپ برای پخش ویدیو تا ۲۰ ساعت دوام می‌آورد که بیشترین عمر باتری در بین تمام مک‌بوک‌ها به حساب می‌آید. در ضمن به‌لطف پردازشگر تصویر موجود در M1، این لپ‌تاپ و مک‌بوک ایر برای تماس‌های تصویری کیفیت ویدیو بسیار بهتری را ارائه می‌دهند. اپل می‌گوید پورت‌های تاندربولت ۴ موجود در بدنه‌ی این لپ‌تاپ، پشتیبانی از نمایشگر Pro Display XDR با رزولوشن ۶K را امکان‌پذیر می‌کنند.

اعلام تاریخ عرضه‌ی MacOS 11 Big Sur

بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار، قرار است در تاریخ ۲۲ آبان نسخه‌ی نهایی سیستم عامل MacOS 11 Big Sur راهی کامپیوترهای مک موردنظر شود. این تاخیر زیاد، به آماده‌سازی این سیستم‌عامل برای بهره‌گیری از تراشه M1 برمی‌گردد.

منبع: The Verge

The post ۵ رونمایی مهم مراسم One More Thing اپل appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala