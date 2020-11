اینطور که به نظر می‌رسد، نام گوشی تاشوی جدید هواوی، میت ایکس ۲ خواهد بود. تا به این لحظه در رابطه با این محصول یک سری خبر منتشر شده و در راستای همان خبرها، روز گذشته اعلام شد هواوی میت ایکس ۲ با شارژر ۶۶ واتی راهی بازار می‌شود.

در حال حاضر شرکت‌های زیادی در بخش گوشی‌های تاشو فعالیت نمی‌کنند. در واقع باید گفت تنها سامسونگ و هواوی هستند که رسما محصولات خود را راهی بازار کرده‌اند. البته سامسونگ با عرضه‌ی چندین گوشی تاشوی متفاوت، خود را از سایر شرکت‌ها سوا کرده ولی به نظر می‌رسد هواوی نیز به سرعت قصد پیشرفت در این زمینه را دارد.

هواوی در ابتدا میت ایکس و سپس نسخه‌ی بروزرسانی شده‌ و نه جدید آن را با نام میت ایس اس (Xs) راهی بازار کرد. اما اینطور که به نظر می‌رسد، نماینده‌ی مورد انتظار غول چینی کاملا جدید خواهد بود. یکی از تغییرات اساسی هم شارژر پرسرعت آن است. با توجه به لیست گواهی ۳C، ظاهرا هواوی میت ایکس ۲ به شارژر ۶۶ واتی سریع مجهز خواهد شد؛ یعنی حدودا ۲۰ درصد سریع‌تر از شارژری که با سری‌های قبل راهی بازار شده بود.

همانطور که اشاره شد، در رابطه با هواوی میت ایکس ۲ خبرهای زیادی منتشر نشده جز اینکه می‌دانیم هواوی آن را به وای‌فای ۶ و رابط کاربری EMUI 11 مجهز خواهد کرد. همچنین یک موضوع بدیهی دیگر، عدم پشتیبانی این گوشی از سرویس‌ها و خدمات گوگل (به خاطر تحریم آمریکا) است که در حال حاضر هیچ گوشی جدید هواوی از آن پشتیبانی نمی‌کند.

علاوه بر این‌ها، گفته می‌شود این گوشی برخلاف سری‌های قبل و مانند نماینده‌های سامسونگ، به سمت درون تا می‌شود، نه بیرون. بدین ترتیب کاربر با تا کردن گوشی، در بخش زیرین دست خود، پنل پشتی گوشی را حس خواهد کرد، نه نمایشگر را. همین موضوع می‌تواند نشان‌دهنده‌ی این باشد که به احتمال زیاد شاهد یک نمایشگر ثانویه در هواوی میت ایکس ۲ خواهیم بود.

همچنین پیش‌تر شایعاتی منتشر شد مبنی براینکه هواوی می‌خواهد در این گوشی در مجموع از ۶ دوربین استفاده کند. ۴ دوربین روی پنل پشتی و ۲ دوربین جهت عکاسی سلفی که روی نمایشگر ثانویه‌ی محصول تعبیه می‌شوند. بدین ترتیب وقتی گوشی باز شود، دوربین سلفی در دسترس نخواهد بود.

خود هواوی فعلا در رابطه با این گوشی خبر زیادی منتشر نکرده. به همین خاطر آنچه که تاکنون گفته شده صرفا بر اساس حدس و گمان است و باید آن‌ها را در حد یک شایعه در نظر گرفت. اما خب خوشبختانه با دو گواهی که میت ایکس ۲ اخیرا دریافت کرده (وای‌فای و شارژر)، احتمالا به زمان انتشار آن نزدیک و نزدیک‌تر شده‌ایم. بنابراین انتظار می‌رود طی روز‌ها و یا هفته‌های پیش رو، خبرهای بیشتری در رابطه با آن بشنویم.

