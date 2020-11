اپل معمولا مک‌بوک ایر ۱۳ اینچی و مک‌بوک پرو ۱۳ اینچی را به طور همزمان روانه‌ی بازار نمی‌کند اما شب گذشته، این شرکت از این دو لپ‌تاپ جدید رونمایی کرد که به ترتیب با قیمت پایه ۹۹۹ و ۱۲۹۹ دلار به دست کاربران می‌رسند و اگر فراتر از فریم‌های منحنی نگاه کنیم، تفاوت خاصی با یکدیگر ندارند.

به همین خاطر باید بگوییم که مهم‌ترین تفاوت بین آن‌ها، وجود فن است که فقط مک‌بوک پرو جدید از این مشخصه بهره می‌برد.

نکته‌ی قابل توجه این است که مک‌بوک ایر جدید علی‌رغم اینکه از فن بهره نمی‌برد، اما همچنان ضخیم‌تر از مدل پرو محسوب می‌شود. به طور مشخص، ضخامت مدل پرو ۱٫۵۶ سانتی‌متر است ولی مک‌بوک ایر با ضخامت ۱٫۶۱ سانتی‌متر راهی بازار می‌شود.





اما در هر صورت نباید اهمیت وجود فن را دست کم بگیریم؛ زیرا همانطور که می‌دانید، اگر پردازنده‌ها را خنک نگه دارید می‌توانند عملکرد بسیار بهتری را ارائه کنند. باید خاطرنشان کنیم «توان طراحی حرارتی» (TDP) پردازنده‌ها بهتر از سرعت کلاک آن‌ها قدرت را نشان می‌دهد زیرا برخی از ضعیف‌ترین تراشه‌های لپ‌تاپ‌ها و گوشی‌های هوشمند این روزها می‌توانند به سرعت چند گیگاهرتزی برسند که با داغ شدن آن‌ها، این سرعت تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند.

به همین خاطر در یک بدنه‌ی کوچک بدون فن، این تراشه‌ها به سرعت داغ می‌شوند و نمی‌توانند برای مدت زیادی سرعت بالایی داشته باشند اما با بهره‌گیری از یک سیستم خنک‌کننده‌ی مناسب، قادر به ارائه‌ی عملکرد بسیار بهتری خواهند بود.

اساسا این رویکردی است که اپل برای سه محصول مک‌بوک ایر، مک‌بوک پرو و مک مینی اتخاذ کرده است. آن‌ها دقیقا از تراشه‌ی مشابه بهره می‌برند (به غیر از یک تفاوت کوچک) که مبتنی بر سرعت یکسانی هستند، اما وجود فن در مک مینی و مک‌بوک پرو به تراشه اجازه می‌دهد که حداکثر سرعت خود را برای مدت بیشتری حفظ کند. در هر صورت این سه محصول باید مورد بررسی قرار بگیرند تا ببینیم این تفاوت چه تاثیری بر عملکرد آن‌ها دارد.

اما به غیر از فن، مک‌بوک ایر و مک‌بوک پرو تفاوت‌های کوچک دیگری هم دارند که در ادامه به این موضوع می‌پردازیم:

مک‌بوک ایر ۹۹۹ دلاری به جای ۸ هسته پردازنده گرافیکی از ۷ هسته بهره می‌برد که در اصل اپل یکی از هسته‌های این پردازنده گرافیکی را از کار انداخته است.

اما مک‌بوک ایر ۱۲۴۹ دلاری از پردازنده‌ی گرافیکی ۸ هسته‌ای مشابه مک‌بوک پرو بهره می‌برد.

مک‌بوک‌ پرو‌ دارای باتری نسبتا بزرگ‌تری است (۵۸.۲ وات ساعت در برابر ۴۹.۹ وات ساعت) و طبق ادعای اپل، نسبت به مدل ایر ۲ ساعت عمر باتری بیشتری را ارائه می‌کند.

نمایشگر مک‌بوک پرو اندکی روشن‌تر است و ۵۰۰ نیت روشنایی را در برابر ۴۰۰ نیت ارائه می‌دهد.

مک‌بوک پرو در بخش فوقانی کیبورد از نوار لمسی تاچ‌بار بهره می‌برد ولی هر دو مجهز به حسگر اثر انگشت هستند.

همچنین با توجه به محدودیت تراشه M1، هر دو لپ‌تاپ از حداکثر ۱۶ گیگابایت حافظه رم پشتیبانی می‌کنند. باید ببینیم اولین مک‌بوک‌های مبتین بر تراشه M1 چه حرفی برای گفتن دارند و آیا می‌توانند توجه کاربران زیادی را جلب کنند یا نه.

منبع: The Verge

منبع متن: digikala