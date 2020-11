آیا ریاست جمهوری بایدن به معنای پایان مشکلات هواوی است؟

همانطور که می‌دانید، جو بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید ایالات متحده آمریکا انتخاب شده و از تاریخ ۲۰ ژانویه (۱ بهمن) رسماً کار خود را آغاز می‌کند. دولت آقای بایدن فعلا باید بر مقابله با بحران کرونا تمرکز کند اما یکی از چالش‌های کلیدی رئیس‌جمهور جدید آمریکا، موضع او در قبال چین و جنگ تجاری با آن کشور است که هواوی بخش مهمی از این موضوع محسوب می‌شود.

دولت ترامپ طی دو سال گذشته فشارهای فزاینده‌ای بر شرکت‌های چینی از جمله هواوی، ZTE و اخیرا SMIC وارد کرده است. اگرچه مدارکی مبنی بر نقش ZTE در نقض تحریم‌های ایران وجود دارد، اما هیچ‌وقت مدارک موثقی در مورد اتهام همکاری هواوی با دولت چین به منظور سوءاستفاده از گجت‌ها و تجهیزات مخابراتی این شرکت ارائه نشده است.

اما در نهایت هواوی در لیست سیاه وزارت بازرگانی آمریکا قرار گرفت و دولت آمریکا تلاش کرده که فعالیت‌های این کمپانی را با مشکلات متعددی روبرو کند. در نتیجه سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل از گوشی‌های هواوی حذف شدند، این شرکت مجبور شد برای تأمین قطعات خود شرکت‌های غیر آمریکایی پیدا کند و از حضور در بازارهای مهمی مانند آمریکای شمالی محروم شده است.

برخی بر این باور هستند که بایدن بعد از به قدرت رسیدن در ماه ژانویه، بسیاری از این محدودیت‌ها را کنار می‌گذارد. در حالی که بایدن قصد دارد از نظر سیاست خارجه آمریکا را بعد از ۴ سال هرج و مرج به حالت عادی برگرداند، اما بعید است که بلافاصله بسیاری از محدودیت‌های اعمال شده بر شرکت‌های چینی را کنار بگذارد.

اول از همه باید بگوییم که جو بایدن موضع محکمی علیه چین دارد و همچنین در گذشته از طرفداران اعمال محدودیت برای تجهیزات مخابراتی هواوی بوده است. به احتمال زیاد، به‌زودی مذاکرات معنادار بین ایالات متحده و چین آغاز خواهد شد و مذاکرات ظاهری و بی‌فایده به پایان می‌رسند. اما فرایند دستیابی به توافق قابل توجه، به‌خصوص در مورد وضعیت هواوی، مدت زیادی طول خواهد کشید.

دولت بایدن احتمالا استدلال منطقی‌تری برای تحریم‌های هواوی ارائه خواهد داد و ممکن است برخی محدودیت‌های مربوط به همکاری شرکت‌های آمریکایی با هواوی برداشته شود. از طرف دیگر، باید خاطرنشان کنیم اگرچه آمریکا کشورهای زیادی را برای مقابله با فعالیت‌های هواوی تحت فشار گذاشته، ولی در هر صورت چندین کشور محدودیت‌های زیادی برای فعالیت‌های این کشور وضع کرده‌اند.

به‌عنوان مثال می‌توانیم به بریتانیا، استرالیا، نیوزیلند و هند اشاره کنیم که طی ۱۲ ماه گذشته هواوی را به‌خصوص در زمینه‌ی تجهیزات مخابراتی تحت فشار قرار داده‌اند. در بسیاری از کشورهای مهم عملاً هواوی از قراردادهای مربوط به شبکه‌های ۵G کنار گذاشته شده و این در حالی است که حدود نیمی از درآمد این شرکت، از فروش تجهیزات مخابراتی به دست می‌آید.

روی هم رفته به نظر می‌رسد حتی با وجود انتخاب بایدن، وضعیت هواوی حداقل در آینده‌ی نزدیک قرار نیست به طور معناداری تغییر پیدا کند. باید ببینیم اوضاع در سال ۲۰۲۱ چگونه پیش خواهد رفت اما روشن است که هواوی برای رسیدن به حالت عادی راه درازی در پیش دارد.

