وان‌پلاس مدتی قبل از سری نورد رونمایی کرد که تا حالا سه گوشی عضو این خانواده معرفی شده است. روی هم رفته گوشی‌های وان‌پلاس معمولا حداقل دو نسخه‌ی جدید اندروید را دریافت می‌کنند اما حالا شرکت وان‌پلاس اعلام کرده که گوشی‌های وان‌پلاس نورد N10 و N100 فقط اندروید ۱۱ را دریافت خواهند کرد.

این دو گوشی همراه با اندروید ۱۰ راهی بازار شده‌اند و این یعنی بعد از دریافت اندروید ۱۱، قرار نیست نسل بعدی آن برای این گوشی‌ها عرضه شود. همچنین وان‌پلاس اعلام کرده که دو گوشی موردنظر به مدت دو سال به‌روزرسانی امنیتی دریافت خواهند کرد که بیشتر گوشی‌های اندرویدی از این مزیت بهره می‌برند.

همانطور که گفتیم، یکی از نقاط قوت گوشی‌های وان‌پلاس ارائه‌ی نسخه‌ی جدید اندروید تا چند سال بعد از عرضه‌ی آن‌ها است. به‌عنوان مثال، گوشی‌های وان‌پلاس ۳ و ۳T هر دو ۴ نسخه‌ی جدید اندروید را بعد از معرفی دریافت کرده‌اند. همچنین وان‌پلاس ۶ تا حالا ۳ نسخه‌ی جدید اندروید را دریافت کرده و انتظار می‌رود سال آینده اندروید ۱۱ برای آن ارائه شود.

البته می‌دانیم که تمام این موارد ذکر شده گوشی‌های پرچم‌دار هستند و سری نورد پرچم‌دار محسوب نمی‌شوند. البته مدل اصلی این سری احتمالا از این لحاظ مشابه مدل‌های پرچم‌دار خواهد بود ولی این شرکت در این زمینه هنوز اطلاعات دقیقی ارائه نداده است.

در هر صورت نکته‌ی اصلی این است که گوشی‌های وان‌پلاس نورد N10 و N100 اهمیت زیادی برای این شرکت ندارند و باید ببینیم این گوشی‌ها تا چه حد مورد توجه کاربران قرار می‌گیرند.

