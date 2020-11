طبق گزارش بنیاد تامسون رویترز، یک فعال حقوق دیجیتال در مسکو توانسته با پرداخت تنها ۱۶۰۰۰ روبل (حدود ۲۰۰ دلار) به سیستم تشخیص چهره مسکو دسترسی داشته باشد. «آنا کوزنتسوا» (Anna Kuznetsova) پس از دیدن آگهی مربوط به این موضوع در تلگرام، این پول را همراه با تصویری از خود برای فروشنده ارسال کرد. دو روز بعد، گزارش گسترده‌ای از جابجایی‌های خود در ماه گذشته دریافت کرد که ظاهرا به طور مستقیم از سیستم پلیس خارج شده بود.

این سیستم تشخیص چهره مسکو که به بیش از ۱۰۰ هزار دوربین مداربسته دسترسی دارد، قرار بوده که فقط در دسترس نهادهای مجری قانون باشد. مشخص نیست که آیا فروشنده از طریق پرداخت رشوه به پلیس توانسته به این سیستم دسترسی پیدا کند یا اینکه آن را هک کرده است. در پی سوءاستفاده از این سیستم، دو افسر تحت بازجویی قرار گرفته‌اند اما «کوزنتسوا» با هدف توقف این برنامه تا زمان تعیین آیین‌نامه‌ی واضح‌تر، دادخواستی را تنظیم کرده است.

به نظر «کوزنتسوا»، تا زمانی که دسترسی به چنین سیستمی به همین راحتی باشد، خطر روشنی برای عموم به همراه خواهد داشت. او می‌گوید: «هر آدم دیوانه‌ای می‌تواند از آن استفاده کند و مجرمان با بهره‌گیری از آن می‌توانند زمان و مکان رفت‌وامد شما را بررسی کنند و با استفاده از این اطلاعات از آپارتمانتان دزدی کنند یا به شما آسیب برسانند.»

پلیس مسکو در ماه ژانویه سال جاری وجود این سیستم تشخیص چهره را رسما اعلام کرد و باید خاطرنشان کنیم در کشورهای مختلف، چنین سیستم‌هایی روزبه‌روز بیشتر می‌شوند. در ماه ژوئیه مشخص شد که فروشگاه‌های زنجیره‌ای Rite Aid بیش از ۸ سال است که برای جلوگیری از سرقت و جرائم خشونت‌آمیز، از سیستم تشخیص چهره استفاده می‌کنند.

به دلیل نگرانی‌های فزاینده‌ی مربوط به سوءاستفاده از این قابلیت، چندین شهر آمریکا به رسمیت شناختن این سیستم توسط سازمان‌های عمومی را ممنوع کرده‌اند و از بین آن‌ها می‌توانیم به سان‌فرانسیسکو، بوستون و پورتلند اشاره کنیم.

سیستم تشخیص چهره چگونه کار می‌کند؟

منبع: The Verge

The post دسترسی به سیستم تشخیص چهره مسکو با پرداخت ۲۰۰ دلار امکان‌پذیر می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala