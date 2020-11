چند روز قبل بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار، اپل از مک‌های مبتنی بر تراشه‌ی اختصاصی خود رونمایی کرد که این تراشه M1 معماری Arm را برای کامپیوترهای مک به ارمغان می‌آورد. اگرچه اپل در مراسم معرفی این مک‌ها اعلام کرد که تراشه M1 از بیشتر پردازنده‌های کامپیوترها قوی‌تر است، اما حالا نتایج بنچمارک انجام شده بر روی مک‌بوک ایر مجهز به این تراشه نشان می‌دهد که این لپ‌تاپ می‌تواند تمام مدل‌های مک‌بوک پرو ۱۶ اینچی دارای پردازنده‌های اینتل را شکست دهد.

مک‌بوک ایر مجهز به تراشه M1 در بنچمارک Geekbench در بخش تک هسته‌ای توانسته امتیاز ۱۶۸۷ را کسب کند و در بخش چند هسته‌ای موفق به اخذ امتیاز ۷۴۳۳ شده است. برای مقایسه، باید به مک‌بوک پرو ۱۶ اینچی مجهز به پردازنده Core i9 اینتل اشاره کنیم که در بخش تک‌هسته‌ای و چندهسته‌ای به ترتیب امتیاز ۱۰۹۶ و ۶۸۰۷ را دریافت کرده است.





همین که تراشه M1 در بخش تک هسته‌ای و چند هسته‌ای نسبت به پردازنده Core i9 اینتل امتیازهای بهتری کسب کرده، بسیار امیدوارکننده به نظر می‌رسد. بر اساس این بنچمارک، پردازنده ۸ هسته‌ای موجود در M1 از فرکانس پایه ۳.۲ گیگاهرتز بهره می‌برد ولی پردازنده ۸ هسته‌ای Core i9 از فرکانس پایه ۲.۳ گیگاهرتز پشتیبانی می‌کند که در حالت توربو به ۴.۸ گیگاهرتز می‌رسد.

با وجود اینکه نسل جدید مک‌بوک ایر، مک‌بوک پرو ۱۳ اینچی و مک مینی از تراشه M1 بهره می‌برند، اما وجود فن در مک‌بوک پرو و مک مینی به آن‌ها اجازه می‌دهد که برای مدت بیشتری از حداکثر توان تراشه بهره ببرند. اما در نهایت برای اظهارنظر دقیق‌تر در مورد عملکرد این مک‌ها، باید در شرایط واقعی هم مورد بررسی قرار بگیرند.

مهم‌ترین تفاوت بین نسل جدید مک‌بوک ایر و مک‌بوک پرو یک فن است

منبع: ۹To5Mac

