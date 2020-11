سامسونگ از تراشه ۵ نانومتری اگزینوس ۱۰۸۰ رونمایی کرد

سامسونگ مدتی قبل اعلام کرد که به‌زودی از تراشه اگزینوس ۱۰۸۰ رونمایی کند و این تراشه دقایقی قبل رسما معرفی شد. همانطور که انتظار داشتیم، این تراشه مبتنی بر فناوری ساخت ۵ نانومتری است و به همین خاطر از نظر بهینه بودن مصرف انرژی حرف زیادی برای گفتن دارد.

سامسونگ برای آن از ۴ هسته Cortex-A78 استفاده کرده که سرعت یکی از آن‌ها ۲.۸ گیگاهرتز است و سه هسته‌ی دیگر از سرعت ۲.۶ گیگاهرتز بهره می‌برند. همچنین ۴ هسته Cortex-A55 با سرعت ۲ گیگاهرتز وظیفه‌ی انجام پردازش‌های سبک را بر عهده دارند.

طبق ادعای سامسونگ، عملکرد تک هسته‌ای این تراشه نسبت به تراشه‌های نسل قبلی حدود ۵۰ درصد بهتر است و در زمینه‌ی عملکرد چند هسته‌ای می‌توانیم انتظار ۲ برابر عملکرد بهتری را داشته باشیم. در ضمن Mali-G78 MP10 به‌عنوان پردازنده گرافیکی این تراشه انجام وظیفه می‌کند که می‌تواند عملکرد مشابه پردازنده گرافیکی موجود در اگزینوس ۹۹۰ را برای کاربران به ارمغان بیاورد.

این پردازنده گرافیکی از نمایشگرهای FHD+ با رفرش ریت ۱۴۴ هرتز و نمایشگرهای QHD+ با رفرش ریت ۹۰ هرتز پشتیبانی می‌کند. واحد پردازش تصویر اگزینوس ۱۰۸۰ بهره‌گیری از دوربین‌های تا حداکثر رزولوشن ۲۰۰ مگاپیکسلی را امکان‌پذیر می‌کند و همچنین گوشی‌های مبتنی بر این تراشه می‌توانند قابلیت فیلمبرداری ۴K با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه و همچنین فیلمبرداری HDR10+ را ارائه کنند.

واحد پردازش عصبی اگزینوس ۱۰۸۰ در هر ثانیه قادر به انجام ۵.۷ تریلیون عملیات است و از دیگر امکانات این تراشه می‌توانیم به پشتیبانی از رم LPDDR5 و حافظه UFS 3.1 اشاره کنیم. مودم ۵G داخلی این تراشه بهره‌گیری از امواج میلی‌متری و فرکانس‌های زیر ۶ گیگاهرتز اینترنت ۵G را امکان‌پذیر می‌کند. طبق اعلام سامسونگ، اوایل سال آینده گوشی پرچم‌دار شرکت ویوو همراه با این تراشه راهی بازار خواهد شد.

